Chung kết cuộc thi hoa hậu ngành làm đẹp Việt Nam và quốc tế 2025

Cuộc thi được cấp phép bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền Việt Nam, do Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển Thương hiệu Quốc gia chỉ đạo chuyên môn, phối hợp cùng Ủy ban Hợp tác và Phát triển Hàn - Việt tổ chức.

Top 5 đăng quang trong đêm chung kết (Ảnh: BTC).

Trong hành trình triển khai, ban tổ chức cho hay đã nhận được sự đồng hành và cố vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đến từ hơn 100 tập đoàn quốc tế. Sự hiện diện này góp phần nâng cao uy tín, quy mô và tính quốc tế của cuộc thi.

Không chỉ tôn vinh nhan sắc, cuộc thi được định vị là dự án mang tầm vóc quốc gia, đề cao các giá trị về trí tuệ, bản lĩnh lãnh đạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành làm đẹp hiện đại.

Hành trình 8 tháng: Nền tảng tổ chức chuyên nghiệp

Ngay từ giai đoạn khởi động, cuộc thi đã thể hiện tính bài bản, định hướng dài hạn. Trong 8 tháng, các hoạt động đào tạo, huấn luyện, thẩm định chuyên môn và kết nối ngành được triển khai có hệ thống, hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực ngành làm đẹp chất lượng cao, có khả năng hội nhập và đại diện hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Nhị - Trưởng ban tổ chức; ông Lee Jongil - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác và Phát triển Hàn - Việt tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Cuộc thi cũng ghi nhận sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu quốc tế cấp cao, khẳng định uy tín và vị thế của hoa hậu ngành làm đẹp Việt Nam và quốc tế trong khu vực châu Á.

Đêm chung kết - Điểm hội tụ của ngành làm đẹp khu vực

Đêm chung kết quy tụ 102 khách mời quốc tế đến từ nhiều quốc gia châu Á, cùng gần 1.000 CEO, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp ngành làm đẹp trong nước. Không gian sự kiện được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế, thể hiện rõ định hướng kết nối thẩm mỹ với tri thức và giá trị cộng đồng.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nhị - Trưởng ban tổ chức, cho biết sẽ xây dựng hoa hậu ngành làm đẹp trở thành thương hiệu chuẩn mực và có giá trị thực tiễn cho ngành làm đẹp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nhị - Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lee Jongil - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác và Phát triển Hàn - Việt nhấn mạnh vai trò của hợp tác đa quốc gia trong đào tạo và phát triển ngành làm đẹp, đồng thời đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam trong khu vực châu Á.

Ban cố vấn và ban giám khảo gồm các chuyên gia, lãnh đạo và nhân vật có uy tín. Hệ thống tiêu chí đánh giá được xây dựng chặt chẽ, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Từ trái qua: Ông Lee Jongil - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác và Phát triển Hàn - Việt; ông Yoshida Satoru - đại diện đoàn doanh nghiệp Nhật Bản; ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Thanh tra Trung tâm Đo kiểm Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử; Hoa hậu Ngọc Hân tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Vượt qua các vòng đánh giá nghiêm ngặt, thí sinh Đỗ Ngọc Hà (SBD 198) đã đăng quang Hoa hậu ngành làm đẹp Việt Nam và quốc tế 2025. Kết quả được đánh giá dựa trên năng lực chuyên môn, bản lĩnh trình diễn và tư duy hội nhập.

Đương kim Hoa hậu Đỗ Ngọc Hà đến từ Tuyên Quang (Ảnh: BTC).

Cùng với Hoa hậu Đỗ Ngọc Hà, cuộc thi vinh danh Á hậu 1 Nguyễn Thị Thủy (SBD 125), Á hậu 2 Nguyễn Thu Nga (SBD 122) và Á hậu 3 Vũ Thị Huệ (SBD 262), đại diện cho các thế mạnh và định hướng phát triển đa dạng của ngành làm đẹp Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong ngành làm đẹp giữa các đơn vị đến từ Việt Nam - Hàn Quốc - Nhật Bản (Ảnh: BTC).

Trước thềm chung kết, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp đến từ Việt Nam - Hàn Quốc - Nhật Bản được tổ chức, thống nhất định hướng hợp tác trong đào tạo và xây dựng ngành làm đẹp chuyên nghiệp, quy chuẩn và bền vững. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa cuộc thi trở thành nền tảng kết nối kinh tế - chuyên môn - đào tạo trong ngành làm đẹp khu vực và toàn cầu.