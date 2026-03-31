Chú rể dùng 9 xe hút chất thải rước dâu, gây sốt mạng Trung Quốc

Theo China News, ngày 28/3, anh Phan Hạo Nam (SN 1995) tổ chức hôn lễ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Bên cạnh những chiếc xe sang như Land Rover, Mercedes, chú rể lựa chọn chính những chiếc xe hút chất thải - phương tiện gắn liền với công việc của mình - để đón dâu.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đoàn xe gồm 9 xe hút chất thải và 6 ô tô di chuyển ngay ngắn, được trang trí hoa tươi và băng rôn chúc mừng: "Đồng nghiệp chúc Vua hầm cầu Hạo Nam tân hôn vui vẻ".

Đoàn xe rước dâu gây chú ý (Ảnh China News).

Trước đó khoảng nửa tháng, anh Phan Hạo Nam đăng tải video kêu gọi đồng nghiệp trong ngành từ nhiều địa phương tham gia đoàn xe cưới. Lời mời nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Sơn Đông… góp phần hiện thực hóa ý tưởng đặc biệt này.

Theo Jimu News, cha của chú rể đã làm nghề hút chất thải hơn 20 năm và điều hành một công ty nhỏ. Anh Phan Hạo Nam từng theo học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh - truyền hình trước khi quyết định nối nghiệp gia đình vào năm 2023.

Anh Hạo Nam nối nghiệp gia đình, theo nghề hút hầm cầu (Ảnh: Sina).

Trong công việc hàng ngày, anh trực tiếp lái xe cùng công nhân đến các địa điểm có nhu cầu xử lý chất thải. Tuy nhiên, sau giờ làm, anh trở lại cuộc sống cá nhân với hình ảnh hoàn toàn khác khi lái xe Mercedes đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè. Sự đối lập này khiến anh được cư dân mạng gọi là “thế hệ thứ hai làm nghề hút chất thải”.

Chia sẻ về công việc, anh cho biết: “Chúng tôi làm công việc bẩn nhất, nhưng kiếm tiền rất sạch. So với nhiều ngành nghề khác, đây là công việc ổn định”.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, ban đầu, gia đình cô dâu Lý Nhã Tình từng phản đối con gái khi cô có bạn trai làm nghề hút hầm cầu vì cho rằng công việc vất vả, kém hấp dẫn. Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì, anh đã thuyết phục được gia đình vợ.

Cô dâu Lý Nhã Tình và chú rể Phan Hạo Nam ngồi trên xe hút chất thải (Ảnh: China News).

Cô dâu họ Lý cho biết, ý tưởng sử dụng xe hút chất thải làm xe cưới đã được chồng đề xuất từ sau lễ đính hôn vào tháng 8/2025. “Tôi thấy rất mới lạ nên đã đồng ý. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã biến ý tưởng thành hiện thực”, cô chia sẻ.