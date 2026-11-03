Trưa 29/10, đang ở chỗ làm thì thấy trời bất ngờ đổ mưa, chị Lê Yến (ở xã Đông Phú, Thanh Hóa) không khỏi sốt ruột vì giàn quần áo của gia đình vẫn phơi ngoài sân.

Chủ nhà xem lại camera, bất ngờ trước hành động của nhân viên giao hàng (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trong nhà lúc ấy không có ai, chị lo quần áo sẽ bị ướt. Nhưng khi trở về, chị bất ngờ thấy toàn bộ quần áo đã được kéo vào khu vực có mái che, vẫn khô ráo và thơm tho. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại buổi sáng trước khi đi làm, chị Yến khẳng định chính mình là người mang quần áo ra phơi. Thấy đồ đã được cất gọn, chị hỏi người nhà nhưng không ai nhận đã làm việc đó.

Thấy chuyện lạ, chị mở camera giám sát để kiểm tra. Hình ảnh ghi lại khiến chị bất ngờ. Người cất quần áo giúp gia đình không phải ai xa lạ, mà chính là nam nhân viên thường xuyên giao hàng cho nhà chị.

Nam nhân viên giao hàng dọn quần áo giúp gia chủ khi trời mưa (Ảnh cắt từ video).

Theo hình ảnh từ camera, trong lúc đến giao hàng, nam thanh niên nhận thấy trời có dấu hiệu sắp mưa, quần áo của gia chủ vẫn phơi ngoài sân nên đã chủ động mang vào khu vực dưới mái hiên để tránh bị ướt.

Chị Yến cho biết, nam nhân viên vốn là người giao hàng quen thuộc của gia đình. Hai bên nhiều lần trao đổi qua điện thoại để phục vụ việc giao nhận, nhưng chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Qua những lần trò chuyện, chị cảm nhận anh là người lịch sự, lễ phép và có trách nhiệm.

Không chỉ cất quần áo giúp khách khi trời sắp mưa, nam nhân viên này đôi khi còn nhắc chị Yến nếu thấy gia chủ quên đóng cửa.

Những hành động nhỏ ấy khiến chị có thiện cảm với người giao hàng quen thuộc. Sau đó, chị chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm đẹp. Không ngờ, clip ngắn thu hút gần nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước cách ứng xử chu đáo của nam shipper, cho rằng sự tử tế đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nhân viên trong đoạn video là anh Lê Bá Cường, 34 tuổi. Anh đã làm công việc giao hàng hơn một năm qua.

Theo anh Cường, trong quá trình đi giao hàng, anh thỉnh thoảng cũng hỗ trợ mọi người những việc nhỏ như dọn đồ hoặc sắp xếp lại vật dụng khi nhận thấy khách cần giúp đỡ.

Với anh, đó không phải điều gì quá lớn lao. Nếu có thể làm được trong khả năng của mình, anh luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác.

“Tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể của mình”, anh Cường chia sẻ.

Câu chuyện của anh Cường nhận được sự quan tâm không phải bởi một hành động đặc biệt hay điều gì lớn lao, mà từ cách một người lao động bình thường dành sự quan tâm cho người khác trong lúc làm công việc hằng ngày.

Giữa những chuyến giao hàng nối tiếp, việc chủ động cất giúp khách giàn phơi quần áo trước cơn mưa có thể chỉ mất vài phút, nhưng lại mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người nhận. Đôi khi, chính những hành động giản dị như vậy khiến sự tử tế được lan tỏa một cách tự nhiên.