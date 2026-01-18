Chú chó nhịn ăn, dầm mưa chờ trước cửa nhà nhiều tuần khi chủ qua đời

Hành động trung thành của chú chó khiến đông đảo người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc không khỏi nghẹn ngào.

Chú chó trung thành Hachi trong bộ phim nổi tiếng vào năm 2009 (Ảnh: News).

Câu chuyện cảm động xoay quanh chú chó có biệt danh Ah Wang nhanh chóng được so sánh với bộ phim nổi tiếng năm 2009 về chú chó Hachi, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật tại Nhật Bản vào thập niên 1920. Trong bộ phim, chú chó Hachi ngày nào cũng đến nhà ga chờ chủ suốt 10 năm sau khi người này qua đời. Con vật chờ chủ cho tới ngày nó chết đi.

Ah Wang sống tại một khu dân cư thuộc quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải. Chú chó vốn được người dân xung quanh yêu mến vì ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chú chó bắt đầu thu hút sự chú ý khi hàng xóm phát hiện nó đã biến mất không dấu vết kể từ ngày 6/1. Họ lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên liên hệ với phóng viên của Đài Truyền hình Thượng Hải.

Theo thông tin được chia sẻ, Ah Wang vốn được một người đàn ông họ Cao chăm sóc suốt 10 năm. Ông Cao sống một mình và qua đời vì bệnh đột ngột vào giữa tháng 12/2025.

Sau khi chủ mất, Ah Wang rơi vào trạng thái hoảng loạn (Ảnh: News).

Kể từ đó, mỗi ngày Ah Wang đều nằm ở hành lang trước căn hộ của ông Cao. Người dân trong khu đã đặt quần áo xuống sàn để chú chó nằm, giúp giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Dù được một số người mang nước và thức ăn cho, Ah Wang vẫn nhất quyết không ăn.

Một vài hàng xóm từng cố gắng ôm chú chó để đưa về nhà nuôi, song Ah Wang lập tức bỏ chạy khi cảm nhận có người tiến lại gần. Bởi vậy, việc Ah Wang đột ngột biến mất vào ngày 6/1 khiến nhiều cư dân trong khu vô cùng lo lắng.

“Có những đêm mưa to kèm sấm sét, nhiệt độ giảm xuống khoảng 2 độ C, chúng tôi kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không thấy nó quay lại”, một cư dân giấu tên cho biết. Người này cho rằng, nếu con vật nhiều ngày không ăn uống rồi bỏ đi, rất có thể nó đang tìm một nơi yên tĩnh để chết.

“Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy Ah Wang và cứu sống nó”, một người hàng xóm nói.

Khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, việc tìm kiếm Ah Wang được nhiều người cùng chung tay.

Đến ngày 8/1, chú chó được phát hiện. Một cư dân tìm thấy nó đang trốn trong bãi cỏ của khu dân cư khi cô mang thức ăn cho mèo và chó hoang.

Cơ thể con vật run lên vì lạnh, tinh thần có vẻ suy sụp. Cô gái đã đưa Ah Wang về văn phòng ban quản lý khu dân cư. Tại đây, các nhân viên cho nó ăn xúc xích giăm bông. Ban đầu còn do dự, nhưng sau đó Ah Wang ăn liền một lúc 10 cây xúc xích.

Ông Chen Zi, quản lý của Công viên thú cưng Shanghai Jiege, cho biết, Ah Wang có thể đang chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng sau cái chết của chủ.

“Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy chú chó rơi vào trạng thái hoảng loạn và suy sụp. Bình thường nó rất cảnh giác, người lạ khó tiếp cận. Tuy nhiên hôm nay, các bác sĩ thú y có thể dễ dàng bế nó lên. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nó”, ông Chen nói.

Một cư dân khác tên Hoàng bày tỏ mong muốn nhận nuôi Ah Wang để cho nó một mái ấm ấm áp.

“Tôi sống gần nhà chủ cũ của nó và thường xuyên chơi với Ah Wang trước đây. Nếu được phép, tôi rất muốn nhận nuôi chú chó này”, ông Hoàng chia sẻ.

Con trai của ông Cao - người hiếm khi đến thăm cha mình - cho biết, không có ý định nhận nuôi Ah Wang.

Ban quản lý khu dân cư ủng hộ phương án để ông Hoàng nhận nuôi chú chó, nhằm giúp Ah Wang tiếp tục sống trong môi trường quen thuộc, nơi nó cảm thấy an toàn.

“Tôi đã rơi nước mắt trước sự trung thành của Ah Wang. Hy vọng nó sẽ được sống hạnh phúc”, một cư dân mạng bình luận.