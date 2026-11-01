Chú chó làm xiếc thắng cuộc thi hóa trang, chủ hé lộ chế độ huấn luyện

Sáng 31/10, Nguyễn Công Huy (SN 2003, xã Nhà Bè, TPHCM) cùng bạn gái đưa chú chó Moca đến tham dự lễ hội thú cưng Super Pet Fest 2026. Cả hai cùng thú cưng diện trang phục, tham gia cuộc thi hóa trang tại sự kiện.

Không chuẩn bị trang phục quá cầu kỳ, Huy thậm chí tiết lộ đã mượn quần áo của cháu để Moca mặc. Tuy nhiên, chú chó Border Collie 9 tháng tuổi vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sân khấu.

Chú chó Moca 9 tháng tuổi biểu diễn các kỹ năng được huấn luyện tại cuộc thi hóa trang (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo hiệu lệnh của chủ, Moca thực hiện nhiều động tác như chụp bóng, nhảy lên người chủ và biểu diễn các kỹ năng đã được huấn luyện, nhận được sự cổ vũ của khán giả. Màn thể hiện giúp chú chó giành giải nhất cuộc thi, với 13 thú cưng tham gia vòng chung kết.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Công Huy cho biết từ khi nhận nuôi Moca, anh duy trì việc cho chú chó học các kỹ năng (trick) mỗi ngày. Theo anh, hoạt động này giúp thú cưng rèn luyện phản xạ và giải tỏa căng thẳng. Huy thường tham khảo kinh nghiệm huấn luyện từ các hội nhóm trên mạng xã hội để hướng dẫn Moca.

“Bé học rất nhanh. Hiện tại, tôi chủ yếu cho bé tập những kỹ năng liên quan đến trò chơi với đĩa, bên cạnh các kỹ năng sinh hoạt cơ bản như lấy đồ, cầm đồ. Tôi cũng hướng dẫn bé những bài tập giúp bình tĩnh hơn trong các tình huống thường ngày”, Huy chia sẻ.

Chú chó Moca giành giải nhất cuộc thi hóa trang (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hiện Huy sống trong phòng trọ rộng khoảng 30m2, chi phí chăm sóc Moca mỗi tháng vào khoảng 1-1,2 triệu đồng. Làm huấn luyện viên thể hình, anh cũng chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc thú cưng. Khoảng 5h sáng, Huy dành 15-20 phút huấn luyện Moca trước khi bắt đầu dạy khách lúc 6h. Đến trưa, anh trở về cho Moca ăn. Còn buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, Huy tiếp tục đưa thú cưng ra công viên vui chơi.

Không chỉ Moca, 12 thú cưng còn lại tại vòng chung kết cũng được chủ nhân chuẩn bị trang phục theo nhiều chủ đề như người nhện, siêu anh hùng, phù thủy... Các "thí sinh" trình diễn cùng chủ nuôi và được đánh giá dựa trên ba tiêu chí gồm thể trạng, trang phục và tiết mục biểu diễn.

Các thú cưng được chủ nhân chuẩn bị trang phục theo nhiều chủ đề (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ngoài phần thi hóa trang, lễ hội còn thu hút sự quan tâm qua những câu chuyện chăm sóc thú cưng của các gia đình. Chị Dương Phạm Đức Hạnh, chủ nhân chú chó Corgi tên Mỉn Lùn, cho biết vợ chồng chị dành nhiều sự quan tâm cho thú cưng, từ chế độ dinh dưỡng đến việc chuẩn bị các vật dụng riêng.

Tại sự kiện, Mỉn Lùn nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ ngoại hình mũm mĩm, cân nặng hơn 23kg. Chú chó cũng lọt vào nhóm 5 thú cưng được yêu thích tại cuộc thi.

Trước đây, Mỉn Lùn được ăn hai bữa chính mỗi ngày vào buổi sáng và tối, kèm các món ăn vặt. Tuy nhiên, khi nhận thấy chó có dấu hiệu thừa cân, gia đình đã điều chỉnh khẩu phần, giảm lượng thức ăn và hạn chế đồ ăn vặt theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.

Chú chó Corgi Mỉn Lùn nặng hơn 23kg, lọt nhóm 5 thú cưng được yêu thích tại cuộc thi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Gia đình chị Hạnh sống trong căn hộ rộng khoảng 75m2. Ngoài thời gian vui chơi trong nhà, mỗi tuần, vợ chồng chị đưa Mỉn Lùn ra công viên khoảng 1-2 lần và thường kết hợp đưa thú cưng đi du lịch. Chi phí chăm sóc thông thường dao động 2-3 triệu đồng mỗi tháng, có thể tăng lên 5 triệu đồng khi mua thêm thức ăn sấy, đồ chơi và vật dụng. Chú chó cũng được đưa đi spa khoảng 2 tuần/lần.

Theo chị Hạnh, Mỉn Lùn có tủ quần áo và tủ đựng đồ ăn vặt riêng. Ngay cả tủ lạnh của gia đình cũng được dành một ngăn đông để bảo quản pate và thịt cho thú cưng.

Super Pet Fest 2026 thu hút khoảng 1.000 người tham gia với các hoạt động trình diễn thú cưng, tư vấn cùng chuyên gia thú y và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Lễ hội mang chủ đề "yêu đúng chất", tập trung vào 3 nội dung chính gồm dinh dưỡng, sức khỏe và hành vi của vật nuôi, nhấn mạnh việc chăm sóc thú cưng cần dựa trên hiểu biết về nhu cầu tự nhiên, thể trạng và từng giai đoạn phát triển của mỗi con vật.