Chồng Trung Quốc nuôi 3 con hơn chục năm, 2 bé đều không phải con ruột

Ngày 2/5, khi trở thành nhân vật chia sẻ cuộc đời trong một chương trình phát sóng trên đài truyền hình Hà Nam, người đàn ông họ Chung đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bật khóc. Anh chia sẻ lại sự thật gây sốc về gia đình mình.

Người đàn ông cho biết, anh và vợ quen nhau hơn 10 năm. Họ tình cờ gặp nhau trong một đám cưới. Khi đó, anh Chung là phù rể còn vợ là phù dâu.

Anh Chung chia sẻ câu chuyện gia đình trên sóng truyền hình (Ảnh: News).

Không lâu sau, cả hai nảy sinh tình cảm và xác lập mối quan hệ. Tháng 5/2014, cô gái nói với anh Chung về việc đã mang thai. Tới tháng 7 cùng năm, họ kết hôn để về chung một nhà.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh Chung được mô tả khá hạnh phúc. Năm 2015, con trai đầu lòng chào đời. Chỉ 2 năm sau, vợ anh có thêm cô con gái. Tới năm 2022, gia đình đón cậu con trai út.

Mọi việc đều trôi qua êm đềm cho tới khi biến cố bất ngờ xảy ra. Anh tình cờ đọc một tin nhắn với nội dung lạ trong điện thoại của vợ. Trong tin nhắn, vợ anh thường xuyên liên lạc với một người đàn ông lạ. Thậm chí, cô còn nhiều lần gửi ảnh của cậu con trai út 4 tuổi cho người này.

Đáng chú ý, nội dung tin nhắn còn đề cập tới chuyện "đón con về", "đóng học phí cho con" khiến anh sinh nghi.

Không chần chừ, anh Chung quyết định đưa các con đi làm xét nghiệm ADN. Trong suốt quá trình, anh vấp phải sự phản đối dữ dội từ vợ. Người phụ nữ gọi cho chồng gần 100 cuộc điện thoại để ngăn cản, nhưng bất thành.

Kết quả xét nghiệm xác nhận nghi ngờ của anh là có cơ sở. Cụ thể, con trai lớn 11 tuổi và con trai út 4 tuổi không phải con ruột của anh.

Chỉ duy nhất bé gái 9 tuổi có chung huyết thống với bố.

Sau khi sự việc bị phanh phui, người vợ đã rời khỏi nhà. Anh Chung cho biết sẽ tiến hành khởi kiện để yêu cầu hoàn trả chi phí nuôi dưỡng hai đứa trẻ không cùng huyết thống trong nhiều năm qua.

Vốn là một nhân viên giao hàng, anh Chung cho biết luôn nỗ lực làm mọi việc để chăm lo cuộc sống của gia đình. Việc phát hiện sự thật "nuôi con tu hú" suốt nhiều năm khiến người đàn ông suy sụp. Hiện anh nuôi con gái, còn 2 con trai được vợ cũ đưa đi khỏi nhà.

Theo luật sư của anh Chung, hành vi che giấu huyết thống của người vợ cấu thành tội "lừa dối cấp dưỡng". Người đàn ông đã ủy quyền cho luật sư đệ đơn ly hôn theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Anh cũng yêu cầu vợ cũ phải bồi thường thêm khoản tiền thiệt hại tinh thần.

Vụ việc hiện gây xôn xao dư luận nước này.

Trước đó vào tháng 3/2025, một sự việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân.

Người đàn ông họ Giang, 45 tuổi, đệ đơn kiện vợ cũ vì tội lừa dối suốt 20 năm. Anh Giang phát hiện 2 con trai mà gia đình nuôi dưỡng từ nhỏ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với mình.

Cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ kết thúc năm 2022. Khi đó, anh để lại toàn bộ tài sản cho vợ cùng 2 con trai, chỉ mang theo một chiếc ô tô. Sau khi ly hôn, anh Giang tái hôn vào tháng 9/2024.

Dù bố có gia đình mới nhưng người con trai lớn vẫn nhiều lần tới nhà xin tiền. Trong một lần xảy ra tranh cãi căng thẳng, người con buột mồm nói: "Ông không phải là cha tôi".

Câu nói khiến anh Giang sinh nghi, âm thầm mang mẫu tóc của con trai làm xét nghiệm ADN. Sau đó, anh tiếp tục xét nghiệm ADN với con trai thứ 2. Kết quả cho thấy, anh và 2 con không cùng chung huyết thống.

Cuối cùng, anh quyết định khởi kiện vợ cũ, đòi bồi thường 100.000 tệ (385 triệu đồng) vì tổn thất tinh thần và hoàn trả 330.000 tệ (1,2 tỷ đồng) là tiền cấp dưỡng nuôi các con suốt nhiều năm.

"Tôi không muốn dính dáng tới họ nữa", anh nói dứt khoát.