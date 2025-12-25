Chọn quà Tết 2026: Sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt

Thời điểm cuối năm thường đi kèm nhiều thay đổi về thời tiết, cường độ làm việc tăng cao và lịch sinh hoạt ít ổn định, khiến các vấn đề sức khỏe có xu hướng gia tăng.

Thống kê từ ngành y tế cho thấy số ca bệnh hô hấp thường tăng mạnh vào giai đoạn cuối năm; tình trạng đột quỵ và tai biến mạch máu não cũng đang trẻ hóa, với nhiều trường hợp xuất hiện ở nhóm 35-45 tuổi. Trẻ nhỏ cũng dễ gặp các vấn đề về đề kháng, ho - sốt - viêm đường hô hấp khi thời tiết lạnh.

Sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn quà Tết 2026 (Ảnh: Canva).

Trong bối cảnh đó, không ít gia đình Việt ưu tiên chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe làm quà Tết, vừa mang ý nghĩa quan tâm - tri ân, vừa thiết thực và phù hợp cho nhiều nhóm tuổi. Xu hướng chọn quà tốt cho sức khỏe trở thành lựa chọn nổi bật khi người tiêu dùng mong muốn trao tặng những món quà hữu ích cho người thân trong thời điểm giao mùa và dịp nghỉ lễ dài ngày.

Quà Tết cho trẻ: Ưu tiên sản phẩm dễ dùng, an toàn và phù hợp theo từng độ tuổi

Sản phẩm hồng sâm dạng thạch luôn được các bé yêu thích (Ảnh: Freepik).

Với trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh hiện có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm dễ dùng - tiện mang theo - phù hợp khẩu vị, trong đó dạng thạch stick (thạch ống) được lựa chọn nhiều nhờ sự tiện lợi, dễ đưa vào thói quen hằng ngày của trẻ.

Ngoài tính tiện dụng, phụ huynh ngày nay cũng quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp theo từng độ tuổi:

Trẻ 2-5 tuổi thường cần hỗ trợ về đề kháng - tiêu hóa - phát triển nền tảng, đồng thời cần bổ sung các vi chất như DHA và Canxi tự nhiên để hỗ trợ phát triển trí não - xương khớp.

Trẻ 6-13 tuổi bước vào giai đoạn học tập cường độ cao, cần sản phẩm vừa dễ sử dụng, vừa hỗ trợ tập trung - sức bền - giảm mệt mỏi.

Trên thị trường hiện có một số dòng thạch hồng sâm được thiết kế riêng theo từng nhóm tuổi, kết hợp hương vị hoa quả dễ ăn cùng các thành phần hỗ trợ dinh dưỡng, giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn hơn khi mua quà Tết cho con trẻ.

Quà Tết cho người lớn tuổi: Ưu tiên sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, tiêu hóa và tuần hoàn

Sản phẩm hỗ trợ tốt cho giấc ngủ được ưu tiên lựa chọn tặng người lớn tuổi (Ảnh: Daedong).

Với người lớn tuổi hoặc người có thể trạng yếu, quà Tết thường hướng đến những sản phẩm hỗ trợ cải thiện giấc ngủ; giảm căng thẳng, stress; hỗ trợ tiêu hóa; tăng cường tuần hoàn máu; phục hồi cơ thể sau ốm…

Trong đó, hai nhóm sản phẩm đang được nhiều gia đình lựa chọn là nước Linh chi - táo đỏ (hỗ trợ an thần, thư giãn) và nước hồng sâm - nhung hươu (hỗ trợ phục hồi, cải thiện ăn - ngủ, phù hợp người thiếu năng lượng). Các sản phẩm dạng nước dễ uống, tiện dùng hằng ngày và phù hợp người trung niên - cao tuổi.

Xu hướng mới: Người tiêu dùng muốn trải nghiệm trước khi mua

Xu hướng người tiêu dùng muốn trải nghiệm trước khi mua (Ảnh: Daedong).

Một sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng năm 2025 là nhiều người mua mong muốn được trải nghiệm trực tiếp trước khi đưa sản phẩm vào giỏ quà Tết. Điều này giúp họ đánh giá hương vị, khả năng phù hợp với từng thành viên trong gia đình và mức độ an tâm khi sử dụng lâu dài.

Tại Việt Nam, một số chương trình dùng thử sản phẩm sức khỏe được tổ chức dịp cuối năm đã thu hút sự quan tâm lớn. Trong đó, sự kiện dùng thử toàn quốc do thương hiệu sâm Hàn phối hợp cùng Hiệp hội Nông thủy sản Hàn Quốc (aT) tổ chức trong 5 năm liên tiếp, với 30 điểm trải nghiệm toàn quốc, giúp người tiêu dùng trực tiếp thử các sản phẩm như thạch hồng sâm trẻ em, thạch baby, nước Linh chi táo đỏ và nước hồng sâm nhung hươu.

Hoạt động này được nhiều gia đình đánh giá cao vì tạo cơ hội kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định chọn mua làm quà Tết.

Chọn quà Tết: Nguồn gốc rõ ràng là yếu tố quyết định

Không chỉ dừng ở công dụng, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình kiểm nghiệm minh bạch và hệ thống phân phối chính thức. Những thương hiệu có vùng trồng sâm tại Hàn Quốc, sở hữu nhà máy chế biến đạt chuẩn và được phân phối độc quyền bởi các đơn vị có uy tín tại Việt Nam thường được xem là lựa chọn an toàn hơn.

Trong đó, Daedong Korea Ginseng (DKG) - thương hiệu sâm với hơn 20 năm kinh nghiệm tại vựa sâm Geumsan - là một trong những thương hiệu được nhiều người biết đến. Tại Việt Nam, sản phẩm DKG được phân phối độc quyền bởi VHP Ginseng, đơn vị có hơn 15 năm hoạt động và sở hữu hơn 1.000 điểm phân phối trên toàn quốc, minh bạch giấy tờ và nguồn gốc sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Với sự quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe, xu hướng chọn quà Tết trong năm 2026 cho thấy nhiều gia đình Việt ưu tiên những sản phẩm an toàn, dễ sử dụng và có thể trải nghiệm trực tiếp trước khi mua. Các sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên, tiếp tục trở thành lựa chọn quen thuộc trong giỏ quà Tết của nhiều gia đình.

Danh sách 30 điểm dùng thử toàn quốc được công bố tại https://daedong.vn/category/at-sampling/sampling-2025/.