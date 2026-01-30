Chó canh thi thể của chủ bị chôn vùi dưới bão tuyết suốt nhiều ngày ở Ấn Độ

Một chú chó trung thành đã ở lại bên thi thể chủ nhân suốt nhiều ngày giữa giá lạnh khắc nghiệt của dãy Himalaya sau khi họ thiệt mạng trong đợt rét đột ngột gây tuyết rơi dày và lở tuyết tại miền Bắc Ấn Độ.

Đoạn video ghi lại hiện trường đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội những ngày vừa qua, được quay tại Bharmour thuộc bang Himachal Pradesh. Hình ảnh trong video cho thấy, một con chó giống pitbull được phát hiện đứng cạnh một thi thể bị chôn vùi sâu trong tuyết.

Chó đứng canh thi thể của chủ bị chôn vùi dưới bão tuyết suốt nhiều ngày (Nguồn video: Daily).

Giới chức cho biết, 2 nạn nhân gồm Viksit Rana (19 tuổi) và người em họ Piyush Kumar (14 tuổi) đã mất tích gần đền Bharmani ở Bharmour. Cả hai ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để quay video. Cuối cùng, các nạn nhân đều tử vong do bị mắc kẹt trong tuyết.

Sau 4 ngày kể từ khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương mới tiếp cận được hiện trường. Đó là ngày 26/1, thi thể của anh Piyush được tìm thấy dưới nhiều lớp tuyết dày. Bên cạnh đó là chú chó chừng 1,5 tuổi vẫn đứng im canh xác chủ nhân không chịu rời đi.

Con chó đứng canh xác chủ nhân suốt nhiều ngày dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Times).

Thi thể của người thứ 2 là Rana sau đó được phát hiện ở vị trí thấp hơn khoảng 100m.

Theo ông Dinesh Kumar Sharma, Phó trưởng công an địa phương, Viksit là một blogger du lịch. Nam thanh niên rất thích đăng tải các video và hình ảnh của bản thân giữa phong cảnh núi đồi lên mạng xã hội.

Gia đình và bạn bè của nạn nhân cho biết, trước khi đi vào khu vực có độ cao lớn, nam thanh niên đã chuẩn bị sẵn túi ngủ, một chiếc lều đủ chỗ cho ít nhất 2 người, thực phẩm đóng gói và các vật dụng thiết yếu khác. Anh cũng mang theo chó cưng của mình là một con pitbull đặt tên là Sherru.

Sau khi kiểm tra và rà soát tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cho biết, thời điểm 2 thanh niên xuất hiện ngoài trời cũng là lúc xảy ra trận bão tuyết dữ dội. Nhiệt độ giảm sâu xuống từ -9 độ C đến -10 độ C.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy túi ngủ, lều trại và những vật dụng cần thiết ở gần thi thể. Trong khi đó, chú chó đứng cạnh thi thể chủ nhân là anh Viksit.

Con vật gần như không di chuyển và không ăn uống gì trong suốt 4 ngày. Nó chịu đựng bão tuyết với nền nhiệt dưới 0 độ C và những cơn đói rét.

"Khi chúng tôi tiếp cận để đưa thi thể đi, con chó ban đầu tỏ ra hung dữ. Dường như nó muốn bảo vệ chủ nhân tới cùng. Sau đó, một nhân viên cứu hộ phải ra trấn an, con vật mới chịu lùi lại", đại diện đội cứu hộ nói.

Sau đó, thi thể của 2 nạn nhân được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Những hình ảnh liên quan đến vụ việc, bao gồm cảnh chú chó Sherru đứng cạnh thi thể giữa tuyết trắng và khoảnh khắc nó được dẫn đi, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Hàng triệu người chia sẻ và bày tỏ sự cảm phục trước lòng trung thành của con vật.

Con vật được lực lượng cứu hộ đưa đi (Ảnh: Times).

Theo truyền thông địa phương, thời gian qua, khu vực Himalaya đang hứng chịu một đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Điều này gây ra hàng loạt vụ lở tuyết khiến đường xá phải phong tỏa. Nhiều bang tại Ấn Độ phải tổ chức các chiến dịch cứu hộ.

Tại khu nghỉ dưỡng du lịch Sonamarg thuộc vùng Kashmir ở cực Bắc Ấn Độ, một trận lở tuyết đã quét qua vào ngày 27/1. Camera an ninh ghi lại cảnh tuyết tràn ngập nhiều tòa nhà.

Giới chức cho biết không có thương vong, đồng thời nhấn mạnh các cảnh báo lở tuyết được thông tin từ trước do tuyết rơi dày.

Cũng tại khu vực này, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất chiến dịch kéo dài 40 tiếng để sơ tán khoảng 60 người bị mắc kẹt ở độ cao 3.200m sau khi các tuyến đường bị tuyết chặn.

Các khu vực vùng cao thuộc bang Uttarakhand lân cận cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo sau đợt tuyết mới làm gia tăng nguy cơ lở tuyết.

Nhà chức trách cảnh báo, tuyết tiếp tục rơi trong những ngày tới có thể khiến điều kiện thời tiết xấu đi, đặc biệt tại các khu vực vùng cao và nơi có nguy cơ lở tuyết cao.