Chia sẻ của con gái sau ngày nhận ra mẹ lưu lạc hơn 30 năm ở Trung Quốc

Những ngày qua, câu chuyện bà Nguyễn Thị Minh (73 tuổi), quê huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, sống lưu lạc tại Trung Quốc suốt nhiều năm và bất ngờ tìm lại được gia đình qua một video lan truyền đã khiến nhiều người xúc động.

Sau khi video tìm người thân được lan truyền rộng rãi, chị Võ Thị Hằng - con gái bà Minh - đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, trải lòng về quãng thời gian hơn 30 năm xa mẹ.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Minh khi sang Trung Quốc khoảng năm 1993-1994 được người thân lưu giữ (Ảnh: Gia Gia).

Chị Hằng nhắc lại quãng thời gian tuổi thơ nhiều biến cố và cuộc sống cơ cực của gia đình. Theo chị, hoàn cảnh khó khăn cùng cảnh chia ly kéo dài khiến các thành viên trong gia đình phải trải qua nhiều mất mát.

“Hơn 30 năm qua, điều con luôn đau đáu là được nhìn lại mẹ, nghe lại giọng nói của mẹ. Rồi một ngày, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con đã được nhìn thấy mẹ thật sự...”, chị Hằng chia sẻ.

Người phụ nữ này cho biết mẹ mình năm nay đã 73 tuổi nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Điều khiến chị day dứt nhất là quãng thời gian mẹ phải sống xa con cháu suốt hơn 30 năm nơi xứ người.

Theo chị Hằng, mẹ mình đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Gia đình nghèo khó, cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến các thành viên phải chia lìa, mỗi người một nơi mưu sinh suốt nhiều năm. “Mẹ như con thuyền trôi vô định trên dòng đời”, chị Hằng viết.

Chị Hằng cho biết các anh chị em trong gia đình đều phải lao động từ sớm, người làm việc chân tay, người cố gắng theo học với hy vọng đổi thay cuộc sống.

Những ngày qua, con cháu bà Minh liên tục gọi điện thăm hỏi, nhìn mặt người thân sau hơn 30 năm xa cách (Ảnh: Võ Hằng).

Sau nhiều năm mất liên lạc với mẹ, chị Hằng cho rằng sự lan tỏa của video cùng sự giúp sức từ cộng đồng đã mang lại hy vọng đoàn tụ cho gia đình mình. “Giờ đây, gia đình tôi đã có hy vọng được đoàn tụ nhờ video tìm người thân lan tỏa cùng sự giúp sức của cộng đồng”, chị chia sẻ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, một video ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị Minh đang sinh sống tại Trung Quốc và mong muốn tìm lại người thân ở quê nhà Nghệ An được lan tỏa rộng rãi trên internet.

Theo thông tin được chia sẻ, bà Minh sang Trung Quốc vào khoảng năm 1993-1994 rồi mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay. Điều khiến nhiều người xúc động là dù đã xa quê hơn 30 năm bà vẫn nhớ rõ quê quán, tên cha mẹ và các con của mình.

Chỉ ít giờ sau khi video được chia sẻ trên các hội nhóm đồng hương Nghệ An, gia đình bà Minh đã nhận ra người thân.

Cũng theo chị Hằng, do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, các con vẫn đang đi học nên chị chưa thể sang đón mẹ ngay. Chị dự định đến kỳ nghỉ hè sẽ hoàn tất các giấy tờ, thủ tục cần thiết để sang Trung Quốc, đón người mẹ thất lạc hơn 30 năm trở về đoàn tụ cùng gia đình.