Chia sẻ của chủ nhân clip "bác bảo vệ bệnh viện K" gây sốt mạng xã hội

Những ngày qua, ông Nguyễn Tiến Phúc (SN 1960, quê Ninh Bình), bảo vệ Bệnh viện K bỗng dưng nổi tiếng sau khi clip hướng dẫn bệnh nhân và người nhà được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong clip, ông Phúc xuất hiện với trang phục gọn gàng, ứng xử đúng mực, ôn tồn động viên, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân quy trình đăng ký thủ tục khám bệnh.

Chị Ngô Thị Như Thơ (Nghệ An) bất ngờ khi clip bác bảo vệ Bệnh viện K do chị quay và đăng tải lên trang cá nhân được chia sẻ và nhận nhiều bình luận tích cực.

Chị Ngô Thị Như Thơ, chủ nhân clip "bác bảo vệ Bệnh viện K" gây sốt mạng xã hội thời gian qua (Ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Thơ cho biết clip được quay vào ngày 23/4/2025, trong lần đến Bệnh viện K kiểm tra sức khỏe.

“Tôi thực sự ấn tượng, bất ngờ khi lần đầu tiên đến bệnh viện mà được các bác bảo vệ hướng dẫn việc lấy số vô cùng chuyên nghiệp, tỉ mỉ, tận tâm. Dù lúc đó mới 5h, bệnh nhân rất đông, bác cũng đã lớn tuổi nhưng rất tận tình và nhẹ nhàng, không một chút khó chịu hay cáu gắt.

Sau này, qua thông tin báo chí, tôi mới biết bác Phúc cũng là một bệnh nhân ung thư, vừa điều trị, vừa đi làm. Điều đó càng khiến tôi ngưỡng mộ và nể phục bác hơn”, chị Thơ chia sẻ.

Theo chị Thơ, việc làm của bác bảo vệ không đơn thuần là cung cấp thông tin hành chính mà còn là liệu pháp tinh thần, giúp bệnh nhân bớt đi những suy nghĩ bi quan, tiêu cực về bệnh tật, củng cố niềm tin về đội ngũ y bác sĩ.

Ông Phúc hướng dẫn người đến khám tại Khoa Khám bệnh (Ảnh: Mạnh Trần).

Là giảng viên khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Vinh, chị Thơ quay hành động của bác bảo vệ, lưu lại để làm tư liệu giảng dạy, làm minh chứng cho sinh viên hiểu giá trị của kỹ năng thuyết trình.

Theo nữ giảng viên, chị luôn nói với sinh viên dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đóng vai trò gì trong tập thể vẫn luôn phải tận tâm, tận tụy với việc của mình. Thành công lớn sẽ đến từ những thói quen tốt dù nhỏ nhưng được lặp lại mỗi ngày.

Mục đích ban đầu là lưu lại làm tư liệu phục vụ công tác giảng dạy nhưng khi xảy ra vụ việc bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai trong lúc nóng giận đã có hành vi thiếu chuẩn mực, giật chăn người nhà bệnh nhân, chị Thơ quyết định đăng tải clip của mình lên mạng.

Quan điểm của chị Thơ là không bao dung cho hành vi cư xử thiếu kiềm chế bảo vệ ở Bệnh viện Bạch Mai, nhưng chị đồng cảm với những vất vả hàng ngày của các bác.

Chị Thơ cho rằng, mỗi cá nhân dù ở bất kỳ vị trí nào, đóng vai trò gì trong tập thể vẫn luôn phải tận tâm, tận tụy với công việc của mình (Ảnh nhân vật cung cấp).

Bản thân chị cũng trải qua nhiều đêm chăm con ở bệnh viện, thèm giấc ngủ ngon chỉ vài tiếng, hay đơn giản là nằm thẳng lưng không co ro. Nhưng đúng 6h mỗi ngày, chuông thông báo của bệnh viện phát lên, bảo vệ nhắc nhở, chị dậy thu dọn tư trang bởi thấu hiểu công việc của họ.

Đăng tải clip bảo vệ Bệnh viện K, chị Thơ mong muốn mọi người hiểu, thông cảm hơn công việc, áp lực của lực lượng bảo vệ trước yêu cầu nhiệm vụ và phải đối mặt với những sức ép vô hình từ chính bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.