Chàng trai Trung Quốc mổ lợn, gói 10.000 bánh lá mời 4.000 người lạ ăn Tết

Hơi nước trắng từ những nồi hấp nghi ngút bốc lên. 5 chiếc nồi lớn cùng lúc đỏ lửa, khoảng 10.000 chiếc bánh lá được người dân thoăn thoắt nặn hình.

Khung cảnh ấy khiến chính nam TikToker Hà Đông Đông, 29 tuổi, cũng sững sờ. Ban đầu, anh chỉ dự định mời khoảng 500-600 người lạ đến ăn Tết cho vui.

Ngày 15/1, thôn Hà Gia Loan thuộc huyện Vinh, thành phố Tự Cống (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vừa trải qua ngày đông đúc nhất.

Trên con đường núi quanh co, ô tô nối đuôi nhau đỗ kín từ khu vực tổ chức sự kiện kéo dài tới tận 2km. Nhiều người buộc phải đi bộ hơn 20 phút mới có thể vào được bên trong.

“Trong lịch sử làng tôi chưa bao giờ có nhiều người lạ cùng tới một lúc như vậy”, Đông nói trước ống kính với vẻ lúng túng.

Mời người lạ tới làng ăn Tết

Sau sự kiện "tiệc mổ lợn" ở Hợp Xuyên (Trùng Khánh) gây sốt hồi đầu tháng 1, nam TikToker nảy ra ý tưởng tổ chức hoạt động tương tự nhằm tạo không khí Tết cho quê hương.

Món bánh lá cổ truyền của làng quê ở Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Món ăn chủ đạo được anh lựa chọn là bánh lá - một đặc sản truyền thống của quê anh vào dịp Tết cổ truyền. Bánh được làm từ bột nếp bọc nhân thịt lợn, là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm dịp đầu năm mới.

"Ở vùng núi chúng tôi, Tết là nhà nào cũng gói bánh lá", Đông nói.

Để chuẩn bị nguyên liệu, anh dự kiến làm 3 con lợn, gói hơn 10.000 chiếc bánh và mượn thêm bàn ghế của bà con hàng xóm.

Trước ngày diễn ra sự kiện, Đông chia sẻ lời mời lên trang cá nhân với nội dung muốn mọi người cùng ôn lại hương vị Tết tuổi thơ, giúp quê hương thêm rộn ràng. Nghe tin, nhiều người trong huyện đã chủ động mang tới hàng trăm chai nước giải khát cùng các suất thịt kẹp.

Thôn nhỏ miền núi đón 4.000 khách

Sáng 15/1, livestream của Đông thu hút hơn 10.000 người theo dõi. Anh nghĩ hoạt động này sẽ nhẹ nhàng hơn tiệc mổ lợn.

Nhưng tới chiều cùng ngày, tình hình thay đổi hoàn toàn. Dòng người ùn ùn đổ về ngôi làng hẻo lánh. Con số ước tính ban đầu nhanh chóng bị phá vỡ. Có thời điểm, khoảng 4.000 người cùng tập trung.

Xe cộ phủ kín đường núi khiến nhiều người phải đi bộ vào trong. Ngoài người dân địa phương và các tỉnh lân cận Tứ Xuyên, còn có những người bay từ Quảng Đông tới tham dự.

Anh Đông bất ngờ vì lượng khách đông quá sức tưởng tượng (Ảnh: Sohu).

Tại hiện trường, ban tổ chức bày 20 chiếc bàn, 5 nồi lớn liên tục hấp bánh lá. Mọi người quây quần cùng nhau gói bánh. Đợi khi bánh chín, tất cả lại chia nhau thưởng thức ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có các hoạt động bắt vịt, bắt cá, hái quýt cùng màn bắn pháo hoa do mạnh thường quân tài trợ.

Số lượng khách tới đông vượt quá sức tưởng tượng nên thực phẩm cũng hết sạch. Đông cho biết, hơn 10.000 chiếc bánh lá hết veo, hàng nghìn cân quýt bị hái hết sạch. Ngay cả chỗ lạc tích trữ cho mùa đông của gia đình anh cũng mang ra làm quà cho mọi người.

Trong khi đó, người dân địa phương vừa ngạc nhiên lại phấn khởi vì ngôi làng đông chưa từng thấy. Một người dân tới tham gia hỗ trợ cho biết, dù chuẩn bị đồ ăn trước đó nhưng mọi thứ đều hết rất nhanh.

"Cảm ơn anh Đông đã tổ chức hoạt động đón Tết ở làng quê rất vui. Tôi còn được tặng 2 con vịt mang về nhà ăn Tết", một người tới tham gia bữa tiệc chia sẻ.

Món bánh lá truyền thống được anh Đông mang ra đãi khách (Ảnh: Zhi Hu).

Khi sự kiện kết thúc, thôn nhỏ miền núi lại trở về vẻ yên bình thường ngày. Tuy nhiên, những dấu bánh xe còn in trên con đường núi cùng làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội đã ghi dấu ngày nhộn nhịp nhất ở ngôi làng này.

Bản thân anh Đông bắt đầu tính tới kế hoạch cho lần tổ chức tiếp theo, trong khi người dân vẫn hào hứng nhắc lại không khí náo nhiệt lúc quét dọn nhà cửa.

Bữa tiệc bánh lá không chỉ khơi dậy ký ức về hương vị Tết truyền thống, còn đưa một ngôi làng vốn lặng lẽ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng chỉ sau một đêm.