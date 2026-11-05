Tình yêu khởi đầu từ một đêm nhạc

Mới đây, chuyện tình yêu giữa anh Y Dân (27 tuổi, thường gọi là Benjamin), người dân tộc M'Nông và chị Miranda Kristesiashvili (30 tuổi, quốc tịch Georgia) đã gây "sốt" mạng xã hội.

Chàng DJ người M'Nông cùng người vợ quốc tịch Georgia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyện tình của cặp đôi khiến nhiều người thích thú bởi hành trình đến với nhau khá đặc biệt khi không chung ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu nhờ âm nhạc.

Hơn 10 năm trước, Benjamin rời quê hương Tây Nguyên, theo người cậu xuống TPHCM để học trống, chơi guitar và biểu diễn tại các đêm nhạc. Từ những ngày đầu làm quen với sân khấu, anh dần bén duyên với nghề DJ (người lựa chọn, phối trộn và trình diễn âm nhạc).

Cơ duyên gặp Miranda đến vào hơn 2 năm trước, trong một đêm nhạc tại Phú Quốc. Khi đang biểu diễn, Benjamin tình cờ nhìn thấy một nhóm khách nước ngoài đang hào hứng nhảy múa theo điệu nhạc. Trong số đó, anh đặc biệt chú ý đến Miranda.

Ấn tượng trước cô gái có vẻ ngoài cuốn hút và luôn tràn đầy năng lượng, chàng DJ quyết định tiến đến làm quen. Không biết tiếng Anh, anh Benjamin vẫn mạnh dạn nở nụ cười và cất lời chào: "Hello".

Không ngờ, lời chào đơn giản ấy lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Miranda. Hai người đã trao đổi tài khoản mạng xã hội để giữ liên lạc. Không có ngôn ngữ chung, Benjamin và Miranda chọn Google dịch làm cầu nối.

Anh Benjamin được biết đến là DJ mang đậm phong cách Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Rào cản ngôn ngữ không khiến tình cảm của họ vơi đi. Cả hai còn có điểm chung khi dành tình yêu lớn cho âm nhạc. Nếu Benjamin là DJ thì Miranda là một dancer (vũ công). Khi anh đứng sau bàn DJ chơi nhạc, cô lại hòa mình vào những điệu nhảy đầy cuốn hút.

Sau khoảng 2 tháng quen biết tại Phú Quốc, Miranda phải sang Trung Quốc làm việc trong 3 tháng theo hợp đồng đã ký trước đó. Dù xa cách, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống.

Khi hoàn thành công việc, Miranda quyết định quay trở lại Việt Nam để gặp Benjamin. Lần này, cả hai chính thức thổ lộ tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Vợ chồng anh Benjamin chuẩn bị đón con gái đầu lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biết bạn gái yêu thích ẩm thực Việt Nam, Benjamin thường đưa cô đi khám phá nhiều món ăn đặc sản. Trong đó, phở và mì Quảng là 2 món Miranda đặc biệt yêu thích. "Tôi nấu ăn không được ngon, nhưng để cô ấy vui, tôi cũng cố gắng học nấu một vài món đơn giản", anh chia sẻ.

Tình yêu vượt khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa

Tình yêu sâu đậm, Benjamin quyết định cầu hôn Miranda hơn một năm trước và được cô gái ngoại quốc đón nhận. Điều khiến chàng trai người M’Nông hạnh phúc không kém đó là chuyện tình của họ được gia đình 2 bên ủng hộ.

Tuy nhiên, để chính thức trở thành vợ chồng, cặp đôi phải trải qua không ít thủ tục. Do Việt Nam không có Đại sứ quán Georgia, việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký kết hôn mất khá nhiều thời gian.

Chàng trai Tây Nguyên có tình yêu lớn với âm nhạc ngay từ bé (Ảnh: Thúy Diễm).

Cuối cùng, Benjamin quyết định bay sang Georgia để thực hiện các thủ tục kết hôn và có cơ hội tìm hiểu đất nước của người bạn đời.

Đặt chân đến một đất nước xa lạ, nơi có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và văn hóa, chàng trai Tây Nguyên nhanh chóng thích nghi nhờ sự đồng hành của vợ.

Miranda cũng rất thích được chồng dạy tiếng Việt để có thể hiểu hơn về ngôn ngữ và văn hóa quê hương của anh. Trong thời gian ở Georgia, Benjamin thường theo vợ khám phá nhiều địa điểm, tìm hiểu phong tục và trải nghiệm cuộc sống tại quê hương cô.

Một niềm vui lớn đang chờ đón gia đình nhỏ của Benjamin và Miranda khi cả hai chuẩn bị chào đón người con đầu lòng.

"Vợ chồng tôi sắp đón con gái. Tôi về Việt Nam vài tuần rồi sẽ nhanh chóng trở lại bên cô ấy để đón con chào đời. Khi con cứng cáp hơn, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới chính thức tại Việt Nam", anh Benjamin bộc bạch.

Về kế hoạch tương lai, cả hai thống nhất sẽ chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc lâu dài, bởi Miranda rất yêu mến đất nước và con người nơi đây. Riêng Benjamin, bên cạnh DJ, anh dự định sẽ trở lại với niềm đam mê rapper đã ấp ủ từ lâu.