Cây mít hàng trăm quả từ gốc đến ngọn, “đẻ” cả chục triệu đồng cho gia chủ

Những ngày qua, thêm một hình ảnh cây mít sai trĩu quả tại thành phố Đà Nẵng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi hàng trăm trái mọc dày đặc từ gốc đến ngọn. Chủ nhân của cây mít “siêu quả” này là anh Trần Thành (34 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Cây mít cao hơn 8m, thuộc giống mít lai tố nữ, được trồng cách đây 17 năm.

Hình ảnh cây mít sai quả được nhiều người chia sẻ (Ảnh: Liêu Hồ).

Anh Thành cho biết nhiều năm nay cây mít luôn cho năng suất cao, hiện trên cây anh tính ước chừng khoảng hơn 200 quả lớn nhỏ bám kín thân và các cành. Tuy nhiên, gia chủ đánh giá sản lượng quả năm nay đã giảm so với những năm trước.

Cây mít cho quả khá đồng đều, năm nào gia đình anh Thành cũng mang biếu, phần còn lại mang bán. “Cây mít cho thu hoạch vào tháng 5 âm lịch hằng năm, gia đình ăn không hết nên thường mang bán. Năm ngoái, tôi bán được khoảng 10 triệu đồng tiền mít”, anh Thành chia sẻ.

Theo anh Thành, cây mít không được chăm sóc quá cầu kỳ. Ngoài việc tưới nước và bồi thêm đất quanh gốc, cây gần như phát triển tự nhiên. Dù từng có nhiều người tìm đến hỏi mua, anh vẫn từ chối vì gắn bó với cây suốt nhiều năm.

Hình ảnh cây mít "siêu quả" của gia đình anh Thành (Ảnh: Trần Thành).

Trước đó, một cây mít khác của gia đình ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, kỹ sư xây dựng nghỉ hưu), nằm trong khuôn viên ngôi nhà 2 tầng trên đường An Hòa 12, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cũng gây chú ý khi có hơn 100 trái lớn nhỏ.

Cây mít của gia đình ông Minh cao hơn 10m, thân to vừa vòng tay người lớn ôm. Quả mọc dày đặc dọc thân cây, từ sát gốc cho đến những cành cao vượt tầng 2.