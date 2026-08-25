Cây đỏ cổ thụ có quả mọc từ gốc lên ngọn được công nhận là cây di sản

Ngày 25/8, ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa (Đắk Lắk), cho biết Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam sẽ tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 1 cây cộng và 3 cây đỏ (dâu da đất) trên địa bàn vào ngày 30/8.

Cây cộng hơn 300 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo ông Hoài, việc những cây cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam là sự ghi nhận giá trị của những "báu vật xanh" đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông cho rằng sự kiện còn mở ra cơ hội để địa phương kể những câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực và các sản vật đặc trưng của Vân Hòa.

Là cây có tuổi đời hơn 300 năm, cây cộng được người dân gọi là "nhân chứng sống" của làng quê. Cây có chu vi gốc 11m, đường kính thân khoảng 1,2m. Dưới tán cây cộng, những câu chuyện về quá trình khai phá đất đai, lập làng và đời sống tinh thần của cộng đồng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hàng trăm năm trôi qua, cây vẫn sừng sững, chứng kiến những đổi thay, phát triển của quê hương. Cây cộng được người dân gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ.

Cây đỏ hàng trăm năm tuổi, có quả mọc chi chít từ gốc lên thân (Ảnh: Minh Nguyễn).

Không chỉ có cây cộng, Vân Hòa còn sở hữu một quần thể cây đỏ đặc biệt. Theo thống kê của UBND xã, địa phương có khoảng 650 cây đỏ có tuổi đời 50-100 năm. Trong số này, 3 cây có giá trị đặc biệt được lựa chọn và công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Đó là cây đỏ khoảng 100 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Phượng, cây hơn 200 năm tuổi tại vườn đỏ Bốn Cư và cây khoảng 210 năm tuổi tại vườn đỏ Bà Mười.

Ông Nguyễn Văn Cư, chủ vườn đỏ Bốn Cư, cho biết gia đình ông rất vui khi cây đỏ hơn 200 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Theo ông Cư, từ hàng trăm năm trước, khi cha ông khai hoang đất để trồng trọt, những cây đỏ đã được giữ lại để lấy bóng mát, hái quả và sử dụng như một sản vật của núi rừng. Qua thời gian, những thân cây ngày một lớn, rễ bám sâu vào lòng đất và trở thành một phần ký ức của gia đình, làng xóm.

Người dân thích thú khi tham quan, chụp ảnh cùng Cây di sản Việt Nam (Ảnh: Minh Nguyễn).

Những năm gần đây, xã Vân Hòa thu hút du khách tìm đến bởi cảnh quan và các sản vật đặc trưng. Vào mùa dâu đỏ chín, nhiều du khách đã trải nghiệm, tham quan, chụp ảnh với những cây chi chít quả.

Việc có 4 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá vùng đất Vân Hòa. Tuy nhiên, việc khai thác giá trị du lịch được chính quyền địa phương định hướng gắn với bảo tồn, trong đó những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi được chăm sóc phù hợp, bảo đảm phát triển tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tham quan.