Câu trúng cá được ví "cọp nước" nặng 17kg, người dân bán ngay 5 triệu đồng

Lên thuyền thong dong ra biển câu cá giải trí và trải nghiệm bắt hải sản, anh Huy Hiển (sống ở Quảng Ninh) buông cần câu ngoài khơi đảo Tuần Châu, cách bờ khoảng 2km.

Vài tiếng sau, người đàn ông nhìn thấy cần câu rung mạnh. Dưới nước, một con cá đang quẫy đạp để thoát thân.

"Con cá vược cố vùng vẫy nhưng sau 2 phút tôi vẫn tự kéo được lên thuyền. Trọng lượng của con cá gần 17kg", anh nói.

Hình ảnh người đàn ông chụp cùng con cá được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác.

Đây là lần đầu tiên, anh Hiển câu được con cá vược nặng gần 17kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hiển, khách sành ăn đặt mua ngay khi thuyền cập bờ với giá 300.000 đồng/kg. Giá trị của con cá gần 5,1 triệu đồng.

Với trọng lượng gần 17kg, anh Hiển cho rằng, con cá này có thể gần 10 năm tuổi. Trước đây, người đàn ông từng câu được cá vược nhưng chỉ ở ở mức 8-9kg.

Con cá được khách mua tại chỗ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Một con cá vược nặng và có kích thước lớn như vậy rất hiếm gặp, không phải ai cũng may mắn câu được. Cá vược thường có ở vùng biển Quảng Ninh vào giai đoạn tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hàng năm", anh nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Quảng Ninh bắt được cá vược có trọng lượng lớn. Cách đây không lâu, anh Tuấn Anh (sống ở Hạ Long) từng câu được con cá vược nặng 12,5kg.

"Con cá này được câu trong đầm bán tự nhiên. Tôi chụp ảnh rồi thả xuống đầm vì đi câu mang tính giải trí. Hôm đó, tôi câu được 6 con vược với nhiều trọng lượng khác nhau", anh bày tỏ.

Cá vược nặng 12,5kg do anh Tuấn Anh câu được (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cá vược còn được gọi là cá chẽm. Chúng được mệnh danh là "cọp nước" vì khả năng săn mồi táo tợn. Thậm chí, có cần thủ còn ví loài này là "thuỷ quái".

Cá vược sống được trong cả 3 môi trường nước mặn, nước lợ (cửa sông, rừng ngập mặn) và nước ngọt.

Loài cá này có thân dài và dẹp, hao hao cá chép, vẩy màu bạc lấp lánh, nổi tiếng là loài cá ngon và thường có tên trong thực đơn của các nhà hàng sang trọng.

Chúng có thịt trắng, ngọt, ít xương. Giá cá vược dao động khoảng 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg.