Canh tác bền vững giúp táo Pháp giữ hương vị giữa biến đổi khí hậu

Vì sao táo Pháp vẫn duy trì được sự đồng đều và hương vị nổi bật?

Điều đầu tiên giúp nông dân Pháp giữ được chất lượng trái chính là khả năng duy trì vùng vi khí hậu ổn định theo kiểu cân bằng: không thay đổi thiên nhiên mà hỗ trợ vừa đủ để cây sống khỏe. Chính sự giản dị nhưng hiệu quả này lại tạo ra giá trị bền vững cho cả mùa vụ.

Nhờ quản lý hợp lý, nhiều vườn táo vẫn cho trái có độ giòn tốt, màu sắc đồng đều và lượng đường ổn định. Người tiêu dùng Việt Nam khi thưởng thức táo Pháp mùa này có thể cảm nhận rõ sự tươi, giòn đặc trưng và hương thơm dễ chịu.

Đằng sau sự ổn định ấy là triết lý canh tác hướng đến cân bằng lâu dài giữa con người và thiên nhiên.

Thông điệp của chiến dịch năm nay “Europe never too green - Châu Âu, chuẩn xanh bền vững” phản ánh rõ cách người trồng táo tại Pháp tiếp cận nông nghiệp không khai thác quá mức, không chạy theo sản lượng ngắn hạn, mà ưu tiên sức khỏe đất, cây và người tiêu dùng.

Nhờ đó, mỗi mùa táo không chỉ mang lại hương vị ổn định mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống cho tương lai.

Táo được trồng và chăm sóc tại các nhà vườn ở Pháp (Ảnh: Interfel).

Theo số liệu từ Hiệp hội Liên ngành Rau quả tươi Pháp (Interfel), sản lượng táo niên vụ 2025-2026 tăng khoảng 4% so với năm trước. Con số này không mang tính đột phá, nhưng lại là minh chứng cho khả năng thích ứng rất tốt của nông dân Pháp.

Trong bối cảnh khí hậu khắc nghiệt, việc giữ được sản lượng đã là thành công lớn. Tăng trưởng nhẹ đồng nghĩa với việc chuỗi sản xuất từ vườn đến nhà đóng gói đã vận hành ổn định và có phương án dự phòng hợp lý. Điều này giúp táo Pháp không chỉ giữ chất lượng mà còn ổn định nguồn cung cho thị trường thế giới.

Cam kết “Nông nghiệp bền vững châu Âu” - nền tảng tạo ra trái táo ngon

Pháp là một trong những quốc gia đi đầu trong chương trình nông nghiệp bền vững châu Âu. Chương trình này yêu cầu nông dân: tiết giảm nước và năng lượng trong sản xuất; tối ưu phân bón và giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật; tôn trọng sự đa dạng sinh học trong vườn.

Nhờ vậy mỗi trái táo Pháp đến tay người tiêu dùng đều đã trải qua quá trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vừa ngon vừa an toàn.

Táo được trồng và chăm sóc theo quy trình canh tác bền vững tại các nhà vườn ở Pháp (Ảnh: Interfel).

Từ châu Âu đến Việt Nam, hành trình của quả táo luôn được đảm bảo chất lượng

Điểm làm nên sự khác biệt của táo Pháp còn nằm ở chuỗi phân phối. Táo được thu hoạch đúng thời điểm khi đạt độ đường và độ giòn hoàn chỉnh, sau đó được sơ chế và bảo quản lạnh theo chuẩn châu Âu.

Khi về đến Việt Nam, táo được duy trì trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng để giữ độ tươi giòn tự nhiên. Nhờ quy trình khép kín, người tiêu dùng tại Việt Nam có thể yên tâm rằng táo Pháp khi xuất hiện tại siêu thị vẫn giữ nguyên chất lượng ban đầu.

Ở góc nhìn rộng hơn, thành công bền bỉ của táo Pháp là minh chứng cho những giá trị cốt lõi của nông nghiệp châu Âu: sản xuất có trách nhiệm, kiểm soát minh bạch và đặt chất lượng lên hàng đầu.

Thông qua các hoạt động kết nối thị trường và truyền thông, Interfel tiếp tục đóng vai trò cầu nối, đưa những chuẩn mực này đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ là trái cây nhập khẩu, táo Pháp đang dần trở thành lựa chọn đại diện cho lối sống bền vững, an tâm và tinh tế trong bữa ăn gia đình hiện đại.

Từ đầu tháng 12/2025 táo Pháp có mặt tại các hệ thống: Go, BigC, Tops Market, Winmart, Tony Fruit, Klever Fruit, Luôn Tươi Sạch, Kingfoodmart… Đây là mùa táo Pháp ngon nhất trong năm, phù hợp để thưởng thức hằng ngày, làm quà biếu Tết hoặc chế biến các món salad, bánh nướng, nước ép.