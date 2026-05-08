Cảnh sống tồi tàn của những gia đình khu nhà chờ sập ở "siêu phường"

Đường Hoàng Văn Thụ là con phố đông đúc, sầm uất bậc nhất của thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ. Con phố này hiện nay nằm tại trung tâm của phường Nam Định, phường có diện tích, dân số lớn bậc nhất của tỉnh Ninh Bình, một trong những "siêu phường" ở Việt Nam (kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp).

Ẩn sau con phố nhộn nhịp vẫn còn đó những khu nhà tập thể cũ nát. Trong đó, khu nhà số 181 và 207 có từ những năm 1940, đang trong tình cảnh chờ sập, nhưng lại là tổ ấm của hàng chục hộ dân.

Cảnh sống tồi tàn của những hộ dân ở số nhà 181 Hoàng Văn Thụ.

Gọi là căn hộ nhưng thực ra đây là những căn phòng tạm bợ, mỗi gia đình chỉ được sử dụng chưa đầy 20m2. Toàn bộ khu nhà có 2 tầng, được ngăn bằng những tấm cót ép ọp ẹp cũ kỹ. Các hộ dân phải đi chung nhà vệ sinh, rửa chung vòi nước, nắng thì nóng, mưa thì dột khắp... Cảnh sống tồi tàn hàng chục năm qua nhưng các hộ dân ở đây không có sự lựa chọn nào khác vì họ đều là những lao động nghèo.

Bà Phạm Thị Bốn (SN 1956) tâm sự, kể từ khi lấy chồng cho đến nay bà đã về ở trong căn phòng này được hơn 40 năm.

Trước kia còn có bố mẹ chồng, vợ chồng bà và cô con gái, tất cả mọi người đều sống trong căn phòng khoảng 20m2 này. Giờ chỉ còn mình bà, bố mẹ chồng, chồng đều đã mất, cô con gái thì đi lấy chồng rồi thuê trọ bên ngoài ở.

Bà không có điều kiện chuyển đi nơi khác ở, cũng không dám chuyển đi vì nơi này còn có chỗ để thờ bố mẹ và chồng. "Gần hết đời người gắn bó với nơi này, sống khổ mãi rồi cũng thành quen. Bao năm qua, ở khu nhà này, người chết không có chỗ làm đám tang, còn người sống thì lay lắt. Số phận như đã an bài với những phận người ở khu nhà này", bà Bốn buồn tủi nói.

Trong căn phòng rộng khoảng 15m2 ở tầng 2 nhà 181 Hoàng Văn Thụ, bà Tiết Thị Nguyệt (75 tuổi) cũng chỉ còn một thân một mình. Bà ngắm nhìn những kỷ vật của thời trẻ làm niềm vui lúc tuổi già. Ông bà cưới nhau nhưng không có con. Khi chồng còn sống, hai vợ chồng nương tựa vào nhau, giờ bà chẳng còn ai để bấu víu.

"Ở đây giờ chỉ còn những thân già như tôi, mỗi nhà một ông hoặc một bà sống ảm đạm lúc tuổi già. Trời cho sống được ngày nào hay ngày đó", bà Nguyệt bùi ngùi.

Hơn chục hộ dân sinh sống nhưng ở khu nhà sập sệ này không còn gia đình trẻ nào vì họ không thể trụ nổi ở nơi nhà không ra nhà, phòng không ra phòng. Những người già là lao động tự do, giờ không còn sự lựa chọn nào khác nên họ chấp nhận với số phận, sống cho qua ngày.

Cận cảnh những căn phòng mái nhà thì dột nát, tường gạch nứt toác bong tróc vôi vữa khắp nơi, sàn bằng ván gỗ mục nát, vách ngăn các phòng bằng cót ép ọp ẹp... là cảnh sống tồi tàn của các hộ dân khu nhà 181 và 207 Hoàng Văn Thụ ở "siêu phường" Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Khu nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định đã xuống cấp thuộc mức nguy hiểm cấp độ D, cần phải phá dỡ di dời khẩn cấp.

Sau khi kiểm tra thực tế lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ của các hộ dân; nghiên cứu, đề xuất vị trí, địa điểm, phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Chính quyền phường Nam Định đang phối hợp với các cơ quan của tỉnh để triển khai các bước theo quy định. Các hộ dân mong mỏi, sớm có phương án tái định cư để họ được ổn định cuộc sống, thoát khỏi cảnh sống tồi tàn sau hàng chục năm đợi chờ.