Cận Tết, nhiều người Hà Nội vượt 100km đi tảo mộ cho người cõi âm

Sáng cuối tuần, khuôn viên chợ hoa nằm trong Nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, Phú Thọ) tấp nập người ra vào.

Từ sớm, từng dãy hoa cúc, đào, quất được bày kín lối đi, người mua, bán rộn ràng. Phần lớn khách là các gia đình từ Hà Nội và các tỉnh lân cận lên tảo mộ, sắm sửa hoa trái để trang trí phần mộ người thân đang yên nghỉ tại đây trong những ngày cận Tết.

Chi tiền triệu sắm đào, quất cho người đã khuất

Trong dòng người tấp nập, ông Trần Phương Nghĩa (68 tuổi, phường Tây Hồ) cùng vợ chậm rãi đi từng gian hàng, cẩn thận ngắm nghía từng chậu cúc, cây quất, cây đào…

Sau một hồi cân nhắc, ông chọn hai chậu cúc vạn thọ giá 900.000 đồng và một cây quất giá 720.000 đồng, nhờ nhân viên vận chuyển lên phần mộ bố mẹ nằm an nghỉ cách đó khoảng 200m.

“Chúng tôi đi từ Tây Hồ lúc 7h, không có ô tô riêng nên chọn lên nghĩa trang mua luôn cây ở đây cho tiện, dù giá có cao hơn ngoài Hà Nội một chút”, ông Nghĩa nói, tay vẫn chỉnh lại từng cành hoa cho ngay ngắn.

Theo ông Nghĩa, bố mẹ ông và bố mẹ vợ đều an nghỉ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên, xa con cháu, nên năm nào sát Tết gia đình đều đi mua sắm cây cảnh từ Hà Nội lên trang trí phần mộ.

"Mình cũng muốn phần mộ có đào, có quất, có hoa cúc cho có không khí Tết. Ở nhà con cháu có Tết thì trên này các cụ cũng phải có xuân”, ông Nghĩa chia sẻ. Ngoài hoa, vợ chồng ông còn chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, giò, trầu cau để dâng cúng gia tiên.

Khu vực phần mộ của nhà ông Nghĩa được trồng nhiều loại cây, hoa như cúc, quất... (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cách đó không xa, ông Lê Đức Kỳ (68 tuổi, phường Hồng Hà, Hà Nội) cùng con cháu trong gia đình cũng tất bật chọn hoa.

Ông Kỳ cho biết việc sắm lễ được cả gia đình bàn bạc từ trước đó cả tháng. “Anh em trong nhà hẹn nhau, mỗi người lo một thứ, bánh kẹo, tiền vàng.

Đến ngày tảo mộ, từ 4h cả nhà đã dậy đồ xôi, chuẩn bị lễ. Hoa quả mua từ hôm trước vì sợ đi sớm các hàng chưa mở", ông Kỳ nói.

Sau một vòng tham khảo giá, ông Kỳ quyết định mua hai cây quất, giá 720.000 đồng/cây. “Đào đẹp nhưng chơi được ngắn ngày, còn quất với cúc trưng được lâu, nhìn tươi và ấm áp hơn”, ông Kỳ lý giải.

Con cháu trong nhà sống rải rác ở Láng Hạ, Cầu Giấy, Tây Hồ…, nên dịp cuối năm tảo mộ tụ họp đông đủ càng trở nên ý nghĩa.

Nhà ông Kỳ (ngoài cùng tay phải) mua hai chậu quất giá gần 1,5 triệu mang lên phần mộ người thân (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cách nhà ông Kỳ 200m, anh Nam (phường Hà Đông, Hà Nội) cùng mẹ và các anh chị em vừa chốt xong đơn hoa cho phần mộ bố. Gia đình anh mua bốn chậu cúc giá 1,2 triệu đồng, một cây đào 1,4 triệu đồng và một chậu quất 750.000 đồng.

Anh kể, khi còn sống, Tết năm nào bố cũng tự tay đi sắm đào, quất, chưa năm nào trong nhà thiếu hai loại cây ấy. Từ ngày bố mất, năm nào gia đình cũng sắm đủ đào, quất, hoa cúc để gửi lên phần mộ ở Phú Thọ.

“Bố nằm đây rồi, chúng tôi cũng muốn sắm đủ như lúc ông còn sống. Mong mang không khí Tết về cho bố, để bố trên này đỡ cô đơn, phần mộ trông có sinh khí hơn”, anh nói.

Các gia đình lựa chọn cây quất để đưa lên phần mộ gia tiên (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Phong tục tảo mộ ngày cuối năm

Theo ghi nhận, những ngày giáp Tết, chợ hoa trong khuôn viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên trở thành điểm dừng quen thuộc của nhiều gia đình khi về đây tảo mộ.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết cứ vào những ngày cuối tháng Chạp, theo quan niệm truyền thống của người Việt, các gia đình có người thân an nghỉ lại trở về nghĩa trang để tảo mộ.

Con cháu trở lại nơi an táng của người thân, dòng tộc để sửa sang, quét dọn, sơn sửa phần mộ, thay hoa tươi và bày biện lễ vật trang nghiêm.

Đây không chỉ là việc chỉnh trang mộ phần khang trang, sạch sẽ để chuẩn bị đón năm mới, mà còn là dịp để con cháu tưởng nhớ, báo cáo với tổ tiên những việc đã làm được trong năm qua, đồng thời cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi và nhiều may mắn.

Nghĩa trang Lạc Hồng Viên được nhiều gia đình từ các tỉnh thành lựa chọn làm nơi an nghỉ cho người thân đã khuất (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Là một trong những nghĩa trang lớn ở khu vực phía Bắc, Lạc Hồng Viên được quy hoạch bài bản, không gian xanh mát, có đội ngũ chăm sóc phần mộ túc trực 24/7 với nhiều gói dịch vụ. Nhờ đó, Lạc Hồng Viên được nhiều gia đình ở Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình… và các tỉnh lân cận lựa chọn làm nơi an nghỉ cho người thân.

Nhân viên liên tục vận chuyển đào, quất của khách mua lên các phần mộ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Tuấn, nhân viên chăm sóc phần mộ tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, cho biết những ngày cao điểm cận Tết, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

“Mỗi ngày tôi chuyển khoảng 400-450 chuyến hoa đào, quất, cúc… hộ các gia đình từ chợ lên các khu mộ, đa phần là nguời dân Hà Nội lên thăm mộ mua”, anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên, cho biết việc tổ chức hội chợ hoa Tết nhằm tạo nên một không gian thăm viếng trọn vẹn, ấm áp cho các gia đình trong dịp đầu năm. Hoa được nhập trực tiếp từ nhà vườn, không qua trung gian và bán với giá phải chăng, hoàn toàn phi lợi nhuận.

"Với thông điệp “Trần sao - âm vậy”, Lạc Hồng Viên muốn mang đến một không khí xuân tươi vui, ấm áp, xóa đi cảm giác lạnh lẽo thường thấy, để mỗi lần trở về là một lần gắn kết yêu thương và ký ức gia đình", ông Dương nói.