Các cháu xếp hàng dài, chờ cụ ông Phú Thọ chia 13 chỉ vàng gây sốt

Ngày gia đình sum họp, ông Nguyễn Thanh Hoài (ở xã Tân Phú, tỉnh Phú Thọ) cầm 13 chỉ vàng đã được tích lũy từ lâu, trao tặng cho các cháu nội, ngoại như một món quà ý nghĩa.

Từ nhiều năm trước, các con đã biết dự định của ông Hoài. Tuy nhiên, khoảnh khắc người đàn ông thực hiện tâm nguyện vẫn khiến cả nhà xúc động.

Ông Hoài trao tặng các cháu số vàng sau nhiều năm tích góp (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Nguyễn Vũ Lực - con trai ông Hoài - cầm điện thoại ghi lại giây phút các cháu xếp hàng, chờ ông trao tận tay món quà đặc biệt.

"Đây là món quà vô giá với con cháu trong nhà. Số vàng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của bố mẹ", anh Lực nói với phóng viên Dân trí.

Đoạn video do anh Lực chia sẻ thu hút 2,8 triệu lượt xem. Các bình luận cho rằng hành động của ông Hoài rất có ý nghĩa, góp phần động viên các cháu nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Được biết, vợ chồng ông Hoài có 5 người con. Đến nay, các con đã yên bề gia thất và sinh được 13 cháu nội, ngoại.

Theo anh Lực, 13 chỉ vàng được bố mua dần theo từng tháng, nhờ vào khoản tiền tích lũy suốt nhiều năm làm nông nghiệp.

"Bố mẹ tôi sống tiết kiệm, cố gắng chắt chiu từng đồng để lo cho con cháu. Đằng sau mỗi chỉ vàng là sự tần tảo, vất vả của ông bà. Các cháu nội ngoại đều được chia số vàng như nhau, đảm bảo công bằng", anh cho hay.

Ông Hoài từng nhập ngũ, đi kháng chiến rồi trở về quê hương làm ruộng.

Dù hoàn cảnh kinh tế không khá giả, vợ chồng luôn nỗ lực cho các con học hành đến nơi đến chốn, hy vọng cải thiện cuộc sống gia đình. Trong số 5 người con, có người làm bác sĩ, còn anh Lực công tác trong quân đội.

Con cháu trong nhà nô nức nhận lì xì từ ông bà trong dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ngoài làm ruộng, mẹ từng làm giúp việc, còn bố trông coi công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập. Sự cố gắng của bố mẹ là tấm gương khiến con cháu trong nhà ngưỡng mộ", anh Lực bày tỏ.

Anh cho rằng, tặng vàng không phải để khoe khoang giàu có. Đây là tình cảm mà bố mẹ dành cho các cháu, gửi gắm những giá trị bền vững theo thời gian.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng xôn xao với màn trao vàng cho 4 con gái và 5 con dâu của bà Thuận (90 tuổi, ở xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình).

Bà Thuận trao cho 9 người con, mỗi người 1 chỉ vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến nhiều người xúc động là bà không chỉ trao vàng cho 4 con gái ruột mà còn chia đều cho 5 con dâu một cách công bằng.

Chị Huyền (cháu dâu của bà Thuận) cho hay, trong một gia đình nhiều thế hệ, sự công bằng và trân trọng dành cho cả con dâu như con ruột chính là điều không phải nơi nào cũng có. Chín chỉ vàng có thể không phải con số quá lớn, nhưng giá trị nằm ở tấm lòng và cách cụ đối đãi công bằng với tất cả các con.

Phía sau những chỉ vàng ấy là cả một đời tảo tần, nhẫn nại và tình thương lặng lẽ của người mẹ đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm".