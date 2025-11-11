Trong ngày vui hạnh phúc, cô dâu Hồng Ngọc và chú rể Quang Tính nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp của gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được những món quà ý nghĩa để có thêm hành trang bước vào đời sống hôn nhân.

Màn tặng quà bất ngờ nhất có lẽ thuộc về nhóm bạn thân 10 người của Hồng Ngọc.

Ngay khi đang đứng trên sân khấu nghẹn ngào xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình trong ngày trọng đại, Ngọc bỗng bật cười khi thấy một người bạn xuất hiện với tấm “bằng khen” khổng lồ. Bên trên in dòng chữ “Bằng khen bà Lê Thị Ngọc đã có thành tích xuất sắc trong công tác lấy chồng năm 2025”.

Nguyễn Yên (áo dài xanh) cùng nhóm bạn chuẩn bị quà đặc biệt mừng cô dâu Hồng Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhóm bạn của Ngọc vẫn thường chuẩn bị những món quà cưới đặc biệt như vậy. Sau khi trao tặng tấm “bằng khen” khổng lồ, cả nhóm tập trung trên sân khấu tặng phần quà mừng cưới là 1 cây vàng.

Từng chiếc vòng, dây chuyền, nhẫn được đeo lần lượt cho cô dâu chú rể khiến các khách mời đến dự không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của nhóm bạn.

Hồng Ngọc chia sẻ, cô cảm thấy rất vui và cảm động. "Tôi khóc vì xúc động, còn các bạn cứ "bắt" cười để chụp ảnh cho đẹp", Ngọc nói.

Nguyễn Yên (24 tuổi) - một thành viên trong nhóm - cho hay, cả nhóm vốn chơi với nhau từ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, 2 người trong nhóm sang nước ngoài làm việc, tuy nhiên, tất cả 11 thành viên giữ liên lạc, kết nối rất khăng khít.

Cô dâu Hồng Ngọc nhận quà từ nhóm bạn thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây 2-3 năm, khi mỗi người đi làm, có những khoản tích lũy, cả nhóm quyết định sẽ chuẩn bị món quà cưới đặc biệt để dành tặng cho những ai lập gia đình.

“Chúng tôi chọn tặng vàng và quy ước mỗi người sẽ tặng bạn mình 1 chỉ vàng. Cả nhóm góp lại sẽ được 1 cây vàng. Tôi vẫn nhớ mua chỉ vàng đầu tiên khi giá 6,2 triệu đồng/chỉ trong khi giá hiện giờ là gần 15 triệu đồng/chỉ”, Nguyễn Yên cho hay.

Theo cô gái này, để thực hiện kế hoạch, mỗi người có ý thức hơn trong việc tiết kiệm. Bên cạnh các khoản chi tiêu, họ sẽ tính toán để mua thêm vàng nhằm làm quà cưới cho bạn bè.

Năm 2024, nhóm của Yên tặng 1 bộ bát đĩa và 1 cây vàng cho bạn nữ đầu tiên trong nhóm lập gia đình.

Vừa qua, khi Hồng Ngọc kết hôn, cả nhóm nảy ra ý tưởng tặng bằng khen tự chế bên cạnh 1 cây vàng. “Chúng tôi muốn đem đến nhiều niềm vui và bất ngờ cho bạn trong ngày cưới”, Nguyễn Yên nói.

Theo Nguyễn Yên, các thành viên trong nhóm đều đã đi làm và có công việc ổn định. Phần lớn các thành viên trong nhóm sống cùng bố mẹ nên không gặp nhiều áp lực từ việc thuê trọ hay chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Cô dâu cho biết rất bất ngờ về mẫu vàng cưới truyền thống mà nhóm bạn mua tặng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Vừa qua khi giá vàng liên tục lập kỷ lục, chúng tôi cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ giá vàng cao thì món quà tặng bạn mình càng thêm giá trị. Rất may chúng tôi đều có sự chuẩn bị sớm, mua vàng từ nhiều tháng trước”, Yên cho hay.

Theo Nguyễn Yên, nhiều người tỏ ra rất ngưỡng mộ về tình bạn đẹp của nhóm. “Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, luôn bên nhau đồng hành chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tình cảm đó quý hơn cả vàng”, Yên tâm sự.

Cô gái sinh năm 2001 cũng cho biết, khi trưởng thành, mỗi người trong nhóm đều có cuộc sống, công việc rất bận rộn. Tuy nhiên, dù ở đâu làm gì, các thành viên trong nhóm cũng luôn nhớ về nhau.

Thi thoảng, họ cùng nhau đi chơi xa để cùng khám phá những điều mới mẻ. Nhóm bạn “chất chơi” còn lập một quỹ riêng để duy trì các hoạt động chung.

Từ câu chuyện của nhóm bạn này, nhiều người chia sẻ rằng, điều quý giá Hồng Ngọc nhận được trong ngày cưới không chỉ nằm ở phần quà giá trị, mà còn là tình bạn vàng - tình cảm sẽ đồng hành cùng cô trên hành trình dài phía trước.