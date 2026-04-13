Buffet Poseidon phát cảnh báo tới khách hàng tránh mắc bẫy lừa đảo của các kênh giả mạo

Thủ đoạn lừa đảo đặt bàn qua Buffet Poseidon giả mạo

Các đối tượng xấu lợi dụng danh tiếng của hệ thống Buffet Poseidon để lập trang fanpage giả, chạy quảng cáo ưu đãi lớn nhằm thu hút người dùng.

Kịch bản lừa đảo 4 bước tinh vi:

Bước 1 - Tung ưu đãi: Quảng cáo giảm giá sốc 10-20%, chương trình "Đi 4 tặng 1", "Đi 8 tặng 2" để khuyến khích khách hàng nhắn tin đặt bàn.

Bước 2 - Yêu cầu chuyển tiền đặt cọc: Lấy lý do giữ bàn hoặc kích hoạt ưu đãi, yêu cầu khách chuyển khoản cọc trước 50% hoặc thanh toán 100%.

Bước 3 - Dẫn dụ vào link (đường dẫn) lạ: Sau khi khách chuyển tiền, chúng báo "sai nội dung" và gửi đường link lạ để hỗ trợ hoàn tiền, thực chất là dụ nạn nhân chuyển tiền thêm một lần nữa.

Bước 4 - Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng: Thông qua link mã độc hoặc yêu cầu cung cấp OTP/FaceID, đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại và rút tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Theo đại diện thương hiệu, trong thời gian kể từ khi các Fanpage giả mạo này xuất hiện, từ tháng 10/2025 đến đầu tháng 4/2026, Buffet Poseidon đã nhận phản ánh của hàng trăm khách hàng là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo nêu trên với con số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Hàng loạt kênh giả mua “tick xanh” và có lượt theo dõi lớn

Không chỉ dừng lại ở việc sao chép hình ảnh, bài đăng từ trang chính thống, các đối tượng lừa đảo còn sẵn sàng mua dấu tích xanh xác minh và chạy quảng cáo tiếp cận hàng triệu người dùng.

Các trang giả mạo này sở hữu lượng theo dõi ảo (follow) lớn, dao động từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt, khiến nạn nhân rất dễ sập bẫy vì lầm tưởng đây là kênh chính thức của thương hiệu.

Khách có thể dễ dàng phát hiện các fanpage Buffet Poseidon giả mạo qua ảnh bìa và thông tin trang. Cụ thể, ảnh bìa của các trang giả không có hotline, hoặc không đầy đủ hotline các chi nhánh. Phần mô tả giới thiệu bị bỏ trống, sơ sài, không có link dẫn về website hay TikTok của thương hiệu.

Các kênh giả thường đăng các bài viết có chương trình ưu đãi, khuyến mãi bất thường như giảm giá, tặng vé miễn phí nếu đặt bàn đông người và yêu cầu cọc tiền, thanh toán trước để áp dụng ưu đãi, khuyến mãi.

Các kênh giả mua cả tick xanh để đánh vào lòng tin, lừa đảo khách hàng đặt bàn

Khuyến nghị an toàn cho khách hàng khi đặt bàn

Khi có nhu cầu đặt bàn buffet hải sản tại Poseidon, khách cần nằm lòng 5 "không":

Không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước dưới bất kỳ hình thức nào.

Không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng/ví điện tử cho người lạ.

Không truy cập các đường link lạ gửi qua tin nhắn Facebook/Zalo.

Không nghe cuộc gọi video từ tài khoản lạ (để tránh bị thu thập dữ liệu sinh trắc học).

Không tin vào các ưu đãi đáng ngờ (giảm giá 5% đến 30%, tặng vé miễn phí, tặng quà giá trị cao).

Bên cạnh đó, khách hàng có thể dễ dàng nhận diện fanpage Buffet Poseidon thật qua các đặc điểm sau:

Ở fanpage Buffet Poseidon thật, ảnh bìa (Cover Photo) có hiển thị đầy đủ danh sách và hotline riêng biệt của toàn bộ 23 chi nhánh trên toàn hệ thống. Đây là dấu hiệu nhận diện đồng bộ và chuyên nghiệp nhất.

Kênh fanpage chính thức của Buffet Poseidon với 1 triệu follow.

Phần mô tả (Bio/Intro) cung cấp đầy đủ hệ sinh thái truyền thông bao gồm: Link Website chính thức, kênh TikTok, kênh YouTube, bảng giá và địa chỉ các cơ sở.

Đại diện Buffet Poseidon khẳng định, khách hàng chỉ thanh toán trực tiếp tại nhà hàng sau khi đã sử dụng dịch vụ. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn, khách chỉ nên đặt bàn, cập nhật các ưu đãi, menu (thực đơn) và giá vé Buffet Poseidon qua các kênh chính thống sau:

Website duy nhất: https://buffetposeidon.com

Zalo OA duy nhất: https://zalo.me/buffetposeidon

Fanpage duy nhất: https://www.facebook.com/buffetposeidon/