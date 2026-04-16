Brazil: Câu trúng cá trê "thủy quái" dài 2m nặng 100kg nhưng không được ăn

Giữa tháng 4 vừa qua, hai anh em Jardem Martins Parreira (40 tuổi) và Jadson Martins Parreira (38 tuổi) vừa bắt trúng một con cá trê piraiba dài 2m nặng gần 100kg khi đi câu ở sông Araguaia, ở Luiz Alves, huyện São Miguel do Araguaia (Brazil).

Cả hai cho biết, họ đã theo đuổi việc chinh phục loài cá này suốt 9 năm qua và luôn khao khát câu được một cá thể có kích thước khổng lồ như vậy. Tuy nhiên theo quy định bảo vệ môi trường ở tiểu bang, loài cá này chỉ được câu dưới hình thức giải trí, không được phép ăn.

Hai anh em câu được con cá trê piraiba được ví như loài “thủy quái” nước ngọt (Ảnh: G1).

"Suốt thời gian dài, chúng tôi từng bắt được những con cá cùng loài nhưng có kích thước nhỏ hơn. Ước mơ của chúng tôi là câu trúng con cá dài trên 2m. Vì có kinh nghiệm nên lần này cả hai anh em may mắn đạt được", anh Jadson nói.

Sau khi câu được con cá nặng gần 100kg, Jardem cho hay cảm xúc của anh giống như “giấc mơ thành hiện thực” sau nhiều năm gắn bó với việc câu cá tại khu vực này.

Theo quy định môi trường, cá trê piraiba phải được thả lại sông ngay sau khi bắt. Việc câu loài này chỉ được phép theo hình thức thể thao và người câu phải có giấy phép do Bộ Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản (MPA) cấp.

Cá trê piraiba còn gọi là cá Lao Lao. Chúng là một trong những loài cá da trơn nước ngọt lớn nhất thế giới, nổi tiếng tại lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có thể dài hơn 2,7m và nặng trên 200kg với lưng xám, bụng trắng và râu dài. Loài này chuyên săn các loài cá nhỏ và thú nhỏ.

Với kích thước khổng lồ, chúng còn được người dân ví von là "thủy quái" vùng Amazon. Đây là loài cá ăn thịt, sử dụng màu sắc ngụy trang để săn mồi thậm chí cả động vật nhỏ.