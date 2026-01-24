Bố thủ môn Văn Bình tiết lộ về con trai, hứa làm 10 mâm khao hàng xóm

Đam mê từ những buổi đi chăn trâu

Sau khi cùng U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu, thủ môn Cao Văn Bình lập tức gọi điện về cho bố mẹ ở Nghệ An.

Chàng trai 21 tuổi khoe với gia đình tấm huy chương đồng giải U23 châu Á cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do AFC bình chọn.

Thủ môn Văn Bình (áo đỏ) chụp ảnh cùng bố mẹ và anh trai (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Gia đình vui mừng không có gì tả được khi chứng kiến toàn đội giành chiến thắng sau trận đấu nghẹt thở”, ông Cao Văn Vinh - bố của thủ môn Văn Bình - chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc bước vào 2 hiệp phụ. Do tiếp tục bất phân thắng bại, 2 đội thực hiện loạt luân lưu cân não.

Trải qua 5 lượt sút đầu tiên, các cầu thủ đều không mắc sai lầm. Đến loạt sút thứ 7, Văn Bình xuất sắc cản phá cú sút của cầu thủ phía Hàn Quốc. Sau đó, Thanh Nhàn tung cú sút quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Theo ông Vinh, trận tranh hạng 3 là lần đầu tiên Văn Bình được ban huấn luyện trao suất bắt chính tại giải U23 châu Á năm nay. Trước đó, gia đình không biết con trai sẽ ra sân.

Sát giờ bóng lăn, theo dõi danh sách cầu thủ, cả nhà mới nhận ra tên của Văn Bình xuất hiện trên màn hình.

“Vợ chồng vội vàng báo tin con trai được ra sân cho hàng xóm, người thân. Mọi người đến nhà, quây quần trước màn hình để cổ vũ”, ông Vinh kể.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, người đàn ông đứng ngồi không yên, đặc biệt trong tình huống U23 Hàn Quốc tổ chức những pha hãm thành nguy hiểm. Mỗi lần cầu thủ đội bạn chuyền, tạt bóng sát vòng cấm địa, người bố ở quê nhà thót tim.

Khoảnh khắc khiến ông Vinh cùng hàng triệu cổ động viên tiếc nuối là bàn thắng gỡ hoà của U23 Hàn Quốc khi thời gian bù giờ chỉ còn 30 giây. Lúc 2 đội bước vào loạt sút luân lưu cân não, anh vững tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, dự đoán con trai sẽ cản phá được 2 quả.

"Nhiều lần trực tiếp đến sân theo dõi con trai thi đấu tại V-League và các giải khác, tôi nhận thấy Văn Bình có kinh nghiệm cùng bản lĩnh bắt luân lưu", ông nói.

Đi tập xa nhà từ năm 10 tuổi

Sinh ra trong gia đình có 2 anh em tại xã Diễn Châu (Nghệ An), Văn Bình không tập đá bóng từ lúc học mầm non như nhiều cầu thủ khác.

Năm lớp 2, theo bạn bè ra đồng chăn trâu, cậu bé bắt đầu đá bóng và bộc lộ niềm đam mê với môn thể thao vua.

Ở trường, Văn Bình được thầy cô lựa chọn tham dự các giải bóng đá thiếu nhi, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Năm 10 tuổi, nam sinh trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An.

Sở hữu chiều cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa, Văn Bình được huấn luyện viên định hướng tập luyện ở vị trí thủ môn. Cơ duyên đó giúp chàng tiền đạo trở thành “người gác đền”, mở ra hành trình phát triển sự nghiệp như hiện nay.

Sớm rời xa gia đình để xuống TP Vinh (cũ) tập luyện, Văn Bình không khóc hay nhớ nhà. Được theo đuổi đam mê, cậu bé chăm chỉ rèn luyện, sinh hoạt rất kỷ luật, luôn nhận được lời khen ngợi từ các huấn luyện viên.

Thủ môn của U23 Việt Nam chụp ảnh cùng huy chương đồng trên đường về khách sạn (Ảnh: Facebook Cao Văn Bình).

“Hàng tuần vợ chồng tôi chạy xe máy từ Diễn Châu xuống TP Vinh (cũ) khoảng 40km thăm con. Nhìn thấy con ngoan ngoãn và tự lập, chúng tôi rất yên tâm”, ông Vinh chia sẻ.

Năm 13 tuổi, Văn Bình cùng đồng đội vô địch giải U13 quốc gia rồi thể hiện phong độ tốt ở các giải trẻ trong nước. Chàng trai từng được sang Đức tập huấn. Ở giải U20 châu Á năm 2023, nam thủ môn có nhiều pha cứu thua ấn tượng ở các trận gặp U20 Australia và U20 Qatar.

Ở giải U23 châu Á năm nay, Văn Bình chỉ được ra sân ở trận tranh hạng 3, ông Vinh không cảm thấy buồn. Gia đình luôn động viên Văn Bình chăm chỉ tập luyện, giữ phong độ tốt nhất, tuân theo chiến thuật từng trận của huấn luyện viên.

"Tôi luôn nhắc nhở con hoàn thành giáo án của huấn luyện viên. Tương lai phía trước còn dài, bản thân phải kiên trì, không được chủ quan", ông Vinh chia sẻ.

Gia đình sở hữu chiều cao ấn tượng

Các thành viên trong gia đình nam cầu thủ đều có chiều cao ấn tượng. Bố mẹ lần lượt cao 1,71m và 1,68m, anh trai cao 1,77m.

Theo ông Vinh, gia đình không có điều kiện mua sữa hay các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho con trai từ khi còn nhỏ.

"Chiều cao 1,83m của Văn Bình có thể do gen di truyền của gia đình. Trong thời gian tập luyện ở CLB Sông Lam Nghệ An, cháu cao lên theo từng năm", ông bày tỏ.

Văn Bình cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh sau khi giành huy chương đồng (Ảnh: AFC).

Trên sân, Văn Bình cho thấy phong thái điềm tĩnh, phản xạ tốt, luôn giữ sự tập trung cao độ. Ở nhà, anh hiền lành, sống kín tiếng và ít nói.

Từ khi tham gia các giải đấu trẻ, chàng thủ môn quê Nghệ An để lại ấn tượng với người hâm mộ bởi vẻ mặt điển trai, thư sinh cùng phong cách thời trang trẻ trung.

Khoảng thời gian rảnh rỗi được về nhà với bố mẹ, chàng trai thường dành thời gian sum vầy bên gia đình. Nam thủ môn thích thưởng thức món trứng rán và sườn xào chua ngọt do mẹ chế biến.

Cao Văn Bình sở hữu chiều cao 1,83m (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dự kiến, chàng thủ môn thuộc biên chế của CLB Sông Lam Nghệ An cùng toàn đội U23 Việt Nam đáp chuyến bay về nước ngày 25/1. Văn Bình về thăm nhà vài ngày trước khi tập trung cùng đội bóng xứ Nghệ, chuẩn bị tiếp tục thi đấu ở V-League.

"Gia đình dự kiến làm khoảng 10 mâm cơm đón con trai và đãi người thân, hàng xóm. Huy chương đồng lần này là dấu ấn trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp của cháu. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào", ông Vinh nói.