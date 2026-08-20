Bộ sưu tập hơn 500 kỷ vật người lính của vị tu sĩ

Đại đức Thích Thanh Toàn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trụ xứ chùa Viên Giác (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long), đã dành 3 năm để xây dựng một bộ sưu tập độc đáo gồm hơn 500 kỷ vật của người lính Việt Nam. Bộ sưu tập này, được trưng bày trong căn phòng "Lửa Thiêng Đồng Khởi" rộng chưa đầy 12m2 tại phường Cát Lái, TPHCM, là một minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và lịch sử hào hùng của dân tộc.

Bộ sưu tập bao gồm các kỷ vật từ nhiều lực lượng khác nhau như công an, hải quân, không quân, cảnh sát biển... Đại đức Thích Thanh Toàn giải thích về tên gọi "Lửa Thiêng Đồng Khởi": "Lửa thiêng ở đây tức là ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa yêu nước không bao giờ tắt trong mỗi chúng ta. Còn đồng khởi là quê hương Bến Tre (cũ) của tôi, nơi tôi xuất gia và là nơi gắn với lịch sử đồng khởi hào hùng của dân tộc".

Ý tưởng sưu tầm bắt đầu một cách tình cờ vào năm 2023, khi đại đức được một vị thủ trưởng tặng bộ quân hàm Chuẩn đô đốc hải quân.

"Tôi mang về chùa, cẩn thận đặt vào khung kính, rồi khách ghé thăm bắt đầu hỏi thăm về bộ quân hàm nhiều. Nhận ra những món đồ tưởng như nhỏ bé ấy có sức gợi nhớ rất đặc biệt nên tôi quyết định sưu tầm thêm cho tới bây giờ," đại đức Thích Thanh Toàn chia sẻ.

Để có được những kỷ vật này, đại đức đã tìm đến những cựu quân nhân và gia đình họ. Mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện riêng, một phần ký ức về những năm tháng phục vụ đất nước.

"Không phải cứ xin là được. Tôi phải tạo được sự tin tưởng từ người trao. Bởi thứ được trao gửi là dấu mốc của cả một đời binh nghiệp, là thứ người lính từng mang theo trong năm tháng quan trọng nhất cuộc đời," đại đức Thích Thanh Toàn nói.

Bộ sưu tập không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là không gian mở cửa đón tiếp sinh viên và du khách. "Bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào nếu tôi không bận tôi luôn xuống đón các bạn tham quan căn phòng và kể về câu chuyện hào hùng của từng món kỷ vật. Nhiều bạn ở xa tới đây đã 12h đêm nhưng tôi vẫn sẵn sàng hướng dẫn, thuyết minh cho các bạn ấy nghe," đại đức chia sẻ về sự nhiệt tình của mình.

Đặc biệt, Đại tá và anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) đã hai lần trao tặng đại đức Thích Thanh Toàn quân hàm đại tá, một bộ từng được ông sử dụng và một bộ khác trong dịp đại đức đến thăm ông nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chị Trần Thị Ngọc Tuyết (48 tuổi), một du khách, bày tỏ sự tự hào khi được tận mắt chứng kiến những kỷ vật lịch sử: "Chạm tay vào quân hàm cấp tướng, được tận mắt chứng kiến bút tích của người mình chỉ thấy trên tivi cảm giác rất tự hào khó tả".

Đại đức Thích Thanh Toàn tin rằng những kỷ vật này giúp lịch sử trở nên sống động và dễ tiếp cận hơn đối với thế hệ trẻ. "Những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của các thế hệ trước nếu chỉ nằm trên trang giấy đôi khi rất khó chạm đến người trẻ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy kỷ vật từng theo người lính qua năm tháng, khi đó lịch sử có thêm hình hài cụ thể để người xem cảm nhận", ông nói.

Bộ sưu tập vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Đại đức Thích Thanh Toàn mong muốn có một không gian rộng hơn để trưng bày khoa học hơn, kể được nhiều câu chuyện hơn và đón tiếp thêm nhiều học sinh, sinh viên đến tìm hiểu về lịch sử và lòng yêu nước.