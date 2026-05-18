Bố chồng hoa hậu đẹp nhất lịch sử: Tỷ phú xây dựng gia tộc quyền lực Ấn Độ

Aishwarya Rai Bachchan từ lâu được truyền thông quốc tế và người hâm mộ gọi là “hoa hậu đẹp nhất thế giới”.

Sau hơn 3 thập kỷ kể từ khi đăng quang, mỹ nhân Ấn Độ vẫn giữ vị trí đặc biệt trong làng sắc đẹp toàn cầu nhờ nhan sắc nổi bật, thần thái sang trọng cùng sức ảnh hưởng vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi hoa hậu.

Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp được xem là biểu tượng của phụ nữ Ấn Độ hiện đại, Aishwarya Rai còn gây chú ý khi trở thành con dâu của gia tộc quyền lực bậc nhất Bollywood.

Cha chồng của cô là Amitabh Bachchan - huyền thoại điện ảnh được mệnh danh là “Shahenshah của Bollywood” (Hoàng đế Bollywood).

Không chỉ sở hữu sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, Amitabh Bachchan còn là một trong những nghệ sĩ giàu có và quyền lực nhất Ấn Độ.

Theo nhiều thống kê của truyền thông nước này, tài sản của ông được ước tính lên tới gần 2 tỷ USD, đến từ phim ảnh, quảng cáo, truyền hình, đầu tư bất động sản và các hoạt động kinh doanh.

Gia đình Bachchan từ lâu được xem là một trong những “gia tộc quyền lực” nhất Bollywood. Sự kết hợp giữa danh tiếng điện ảnh, sự giàu có và ảnh hưởng xã hội khiến gia đình này luôn nằm trong nhóm được truyền thông quan tâm bậc nhất Ấn Độ.

Trở thành huyền thoại điện ảnh từ “sự khác biệt”

Amitabh Bachchan sinh năm 1942 tại Allahabad trong một gia đình trí thức nổi tiếng. Cha ông là nhà thơ có tiếng của Ấn Độ, còn mẹ là người phụ nữ yêu nghệ thuật và có ảnh hưởng lớn tới định hướng cuộc đời con trai.

Ngay từ nhỏ, Amitabh Bachchan đã nổi bật bởi chiều cao hơn 1,88m cùng giọng nói trầm khàn rất đặc biệt. Tuy nhiên, điều từng trở thành “thương hiệu” của ông sau này lại chính là nguyên nhân khiến ông nhiều lần bị từ chối khi mới bước chân vào ngành điện ảnh.

Thời điểm cuối thập niên 1960, Bollywood chuộng những nam diễn viên có ngoại hình lãng tử, phong thái nhẹ nhàng và giọng nói mềm mại. Trong khi đó, Amitabh Bachchan lại sở hữu ngoại hình quá cao lớn, gương mặt góc cạnh và phong cách mạnh mẽ. Nhiều hãng phim từng nhận xét ông “không phù hợp với điện ảnh”.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Amitabh Bachchan từng làm việc trong ngành vận tải và môi giới hàng hóa tại Kolkata. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật đã khiến ông từ bỏ công việc ổn định để chuyển tới Mumbai theo đuổi giấc mơ điện ảnh.

Ông bắt đầu sự nghiệp với vai nhỏ trong Saat Hindustani nhưng phải mất nhiều năm chật vật mới tìm được chỗ đứng. Bước ngoặt lớn đến vào đầu thập niên 1970 khi Amitabh Bachchan tạo nên hình tượng “Angry Young Man” - người đàn ông nổi loạn chống lại bất công xã hội.

Hàng loạt bộ phim như Zanjeer, Deewaar và đặc biệt là Sholay đã biến ông thành siêu sao số một Bollywood. Trong đó, Sholay đến nay vẫn được xem là một trong những bộ phim vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Thành công quá lớn của bộ phim giúp Amitabh Bachchan từ một diễn viên “lệch chuẩn” trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của cả quốc gia.

Trong suốt thập niên 1970 và 1980, Amitabh Bachchan gần như thống trị Bollywood. Mỗi bộ phim có ông tham gia đều trở thành sự kiện lớn. Người hâm mộ cuồng nhiệt tới mức từng dựng tượng, tổ chức cầu nguyện khi ông gặp tai nạn trên phim trường vào năm 1982.

Không chỉ nổi bật ở diễn xuất, Amitabh Bachchan còn sở hữu chất giọng trầm đặc biệt được xem là một trong những giọng nói biểu tượng nhất Ấn Độ.

Ông thường được mời đọc lời bình, dẫn chuyện và xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá lớn.

Biểu tượng vượt thời gian của Bollywood

Điều khiến Amitabh Bachchan khác biệt với nhiều ngôi sao cùng thời là khả năng duy trì sức hút suốt nhiều thế hệ. Khi bước sang tuổi trung niên, ông không biến mất khỏi màn ảnh mà chuyển sang những vai diễn nội tâm, giàu chiều sâu hơn.

Giới chuyên môn đánh giá Amitabh Bachchan là một trong số ít nghệ sĩ Bollywood có khả năng thích nghi với mọi giai đoạn phát triển của điện ảnh Ấn Độ.

Ngoài điện ảnh, Amitabh Bachchan còn cực kỳ thành công trên truyền hình với vai trò dẫn chương trình Kaun Banega Crorepati - phiên bản Ấn Độ của Who Wants to Be a Millionaire? (Ai là triệu phú). Chương trình nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc gia và biến ông từ một siêu sao điện ảnh thành biểu tượng quốc dân của Ấn Độ.

Sự nghiệp đồ sộ của Amitabh Bachchan mang về cho ông hàng loạt giải thưởng lớn. Ông từng giành nhiều Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia Ấn Độ và Filmfare Awards - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Bollywood.

Chính phủ Ấn Độ cũng trao cho ông các huân chương cao quý như Padma Shri, Padma Bhushan và Padma Vibhushan - những danh hiệu chỉ dành cho cá nhân có đóng góp đặc biệt lớn cho đất nước.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Amitabh Bachchan còn có sức ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ. Ông từng xuất hiện tại nhiều liên hoan phim lớn, tham gia các dự án quốc tế và được truyền thông phương Tây gọi là “siêu sao vĩ đại nhất Bollywood”.

Khối tài sản gần 2 tỷ USD và sức làm việc vô biên ở tuổi ngoài 80

Ngoài danh tiếng nghệ thuật, Amitabh Bachchan còn nổi tiếng vì sự giàu có đáng kinh ngạc. Theo nhiều thống kê của truyền thông Ấn Độ, tài sản của ông hiện được ước tính khoảng 1,9 tỷ USD.

Nguồn thu của ông đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài cát-xê phim ảnh, Amitabh Bachchan còn kiếm được khoản tiền khổng lồ từ quảng cáo, truyền hình, đầu tư doanh nghiệp và bất động sản.

Ông sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Mumbai. Trong đó nổi tiếng nhất là biệt thự Jalsa - nơi gia đình Bachchan sinh sống suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, Amitabh Bachchan còn nắm trong tay bộ sưu tập xe sang gồm nhiều mẫu xe đắt đỏ.

Bí quyết thành công và phương châm dạy con đáng nể

Không chỉ nổi tiếng vì tài năng và sự giàu có, Amitabh Bachchan còn được ngưỡng mộ bởi lối sống kỷ luật và cách ứng xử điềm đạm.

Dù là siêu sao hàng đầu Bollywood suốt nhiều thập niên, ông vẫn giữ hình ảnh kín tiếng, ít scandal và làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Amitabh Bachchan nổi tiếng với thói quen thức dậy sớm, làm việc đúng giờ và duy trì lịch trình nghiêm ngặt ngay cả khi đã ngoài 80 tuổi.

Một trong những quan điểm sống nổi tiếng của ông là luôn giữ sự khiêm tốn trước danh tiếng và tiền bạc. Amitabh Bachchan nhiều lần chia sẻ rằng hào quang có thể thay đổi rất nhanh nên con người cần giữ sự tỉnh táo và lòng biết ơn.

Trong đời sống gia đình, ông được biết đến là người rất truyền thống và coi trọng nền nếp. Amitabh Bachchan luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.

Về cách dạy con, ông nói không muốn các con sống dựa vào danh tiếng của cha mẹ hay xem sự giàu có là điều hiển nhiên. Ông khuyến khích các con xây dựng sự nghiệp bằng năng lực cá nhân thay vì dựa vào hào quang gia đình.

Đặc biệt, Amitabh Bachchan nhiều lần gây chú ý với quan điểm bình đẳng giới. Ông từng tuyên bố tài sản của mình sẽ được chia đều cho các con bất kể trai hay gái. Quan điểm này nhận được nhiều lời khen tại Ấn Độ.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Amitabh Bachchan không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn trở thành biểu tượng văn hóa của Ấn Độ. Với nhiều người dân nước này, ông chính là đại diện cho nghị lực, sự bền bỉ và giấc mơ vươn lên từ khác biệt.