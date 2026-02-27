Bill Gates: Từ người đàn ông rửa bát cho vợ đến thú nhận ngoại tình gây sốc

Cuộc hôn nhân 27 năm được ngưỡng mộ

Hai người gặp nhau khi Melinda làm việc tại Microsoft vào cuối thập niên 1980 và kết hôn vào năm 1994.

Trong gần 3 thập kỷ chung sống và có 3 người con chung, họ không chỉ xây dựng gia đình mà còn đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates - một trong những tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, tập trung vào y tế, giáo dục và xóa đói giảm nghèo.

Bill Gates và Melinda French Gates có 27 năm chung sống và 3 con chung trước khi ly hôn (Ảnh: Getty).

Bill Gates từng nhiều lần chia sẻ về thói quen rửa bát mỗi tối khi còn trong hôn nhân, xem đó là cách san sẻ việc nhà và cũng là khoảng thời gian thư giãn sau công việc.

Bà Melinda French Gates cũng nhận xét việc chồng chủ động làm việc gia đình thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng trong mối quan hệ. Hình ảnh ấy góp phần xây dựng chân dung một tỷ phú công nghệ gần gũi, coi trọng gia đình.

Tuy nhiên, tháng 5/2021, hai người bất ngờ tuyên bố ly hôn với lý do “không còn tin rằng có thể tiếp tục phát triển cùng nhau với tư cách vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời”. Sau ly hôn, họ cam kết tiếp tục hợp tác trong hoạt động thiện nguyện, dù thừa nhận quá trình chuyển đổi không dễ dàng.

Bê bối đời tư khiến hình ảnh Bill Gates bị ảnh hưởng

Từ đầu năm nay, những thông tin mới liên quan đến đời sống cá nhân của Bill Gates tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tại cuộc họp nội bộ với quỹ từ thiện do hai người đồng sáng lập, Bill Gates thừa nhận từng có các mối quan hệ ngoài hôn nhân trong quá khứ.

Ông mô tả đây là những “sai lầm cá nhân” và từ chối đi sâu vào chi tiết. Trước đó, truyền thông Mỹ từng đưa tin về mối quan hệ giữa ông và một nhân viên Microsoft nhiều năm trước, sự việc được cho là đã được xử lý nội bộ.

Bill Gates và Melinda French Gates từng đồng hành trong những ngày đầu gây dựng sự nghiệp (Ảnh: News).

Bên cạnh đó, các tài liệu liên quan đến vụ án của Jeffrey Epstein cũng từng ghi nhận sự xuất hiện của Bill Gates trong một số cuộc gặp và hình ảnh.

Gates xác nhận đã gặp Epstein trong giai đoạn 2011-2014 với mục đích thảo luận về hoạt động thiện nguyện, đồng thời thừa nhận việc duy trì liên hệ là “một sai lầm trong đánh giá”. Ông khẳng định các cuộc gặp không dẫn tới quan hệ tài chính hay hợp tác kinh doanh.

Việc những thông tin đời tư dần được công khai đã khiến dư luận đặc biệt chú ý, bởi trước đó Bill và Melinda Gates được xem là cặp đôi quyền lực, đồng hành cả trong xây dựng Microsoft lẫn các sáng kiến từ thiện toàn cầu.

Vén màn nguyên nhân tan vỡ của Bill Gates và vợ cũ

Các phát biểu công khai từ hai phía cho thấy cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một sự kiện đơn lẻ, mà là hệ quả của nhiều vấn đề tích tụ theo thời gian, trong đó có yếu tố niềm tin và khác biệt quan điểm.

Một trong những yếu tố đầu tiên được nhắc đến khi phân tích nguyên nhân rạn nứt giữa Bill Gates và Melinda French Gates là vấn đề niềm tin trong hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của Bill Gates và Melinda French Gates rạn nứt từ nhiều vấn đề, trong đó có ngoại tình (Ảnh: Reuters).

Bill Gates từng công khai thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân trong thời gian còn chung sống với vợ. Tuy không có nhiều chi tiết được công bố, việc thừa nhận sự không chung thủy cho thấy những tổn thương đã xuất hiện trước khi cuộc hôn nhân 27 năm chính thức khép lại vào năm 2021.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Melinda French Gates mô tả hôn nhân của mình là “đau đớn” và cho rằng việc rời đi là quyết định cần thiết để khép lại quá khứ. Bà chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời, đồng thời thừa nhận quá trình đưa ra quyết định không hề dễ dàng.

Bên cạnh vấn đề cá nhân, mối quan hệ xã hội của Bill Gates, đặc biệt là các cuộc gặp với Jeffrey Epstein trong giai đoạn 2011-2014, cũng được xem là một điểm gây căng thẳng.

Gates thừa nhận đã gặp Epstein với mục đích thảo luận về hoạt động thiện nguyện và sau này gọi đó là “một sai lầm trong đánh giá”. Ông khẳng định các cuộc gặp không dẫn đến quan hệ kinh doanh hay hợp tác tài chính.

Tuy nhiên, Melinda từng chia sẻ bà không thoải mái với mối quan hệ này và luôn hoài nghi về Epstein. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, bà cho biết việc chồng duy trì liên hệ với nhân vật này khiến bà đặc biệt lo ngại.

Melinda thừa nhận đã gặp Epstein một lần. “Tôi muốn xem người đàn ông này là ai… Và tôi đã hối hận ngay từ giây phút bước vào cửa. Ông ta là hiện thân của cái ác. Tôi đã gặp ác mộng về điều đó sau này”, bà nói.

Giới quan sát cho rằng, bên cạnh những sự kiện cụ thể, sự khác biệt về cách đánh giá rủi ro đạo đức và hình ảnh công chúng cũng góp phần tạo khoảng cách giữa hai người.

Bill Gates được biết đến với phong cách điều hành thiên về lý trí và hệ thống, trong khi Melinda ngày càng khẳng định tiếng nói độc lập, đặc biệt trong các vấn đề bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Khi cả hai cùng điều hành một tổ chức từ thiện có ảnh hưởng toàn cầu, khác biệt về ưu tiên và cách tiếp cận có thể trở thành nguồn xung đột âm thầm.

Sau khi ly hôn vào năm 2021, Bill Gates và Melinda French Gates cũng chấm dứt những ràng buộc trong công việc (Ảnh: Reuters).

Cuộc ly hôn hoàn tất vào năm 2021 với việc phân chia khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD, trở thành một trong những vụ ly hôn lớn nhất trong giới tỷ phú.

Đến tháng 5/2024, Melinda French Gates tuyên bố rời vị trí đồng chủ tịch tại quỹ từ thiện do hai người đồng sáng lập, đánh dấu sự tách biệt rõ ràng hơn trong cấu trúc hợp tác cũ. Sau đó, bà tập trung phát triển Pivotal Ventures - tổ chức do bà sáng lập nhằm thúc đẩy các sáng kiến vì phụ nữ và trẻ em gái.

Theo hồ sơ thuế vừa được công bố, Bill Gates đã chuyển gần 8 tỷ USD cho quỹ tư nhân của vợ cũ như một phần trong thỏa thuận sau ly hôn. Đây được xem là một trong những khoản phân bổ tài sản cho hoạt động từ thiện lớn nhất từng được công khai.

Truyền thông Mỹ nhận định, cuộc hôn nhân của Bill Gates không kết thúc vì một “cú sốc” đơn lẻ, mà là kết quả của quá trình rạn nứt kéo dài. Tại đó, các yếu tố như sự không chung thủy, khác biệt giá trị, áp lực hình ảnh công chúng và chuyển dịch quyền lực trong đời sống lẫn hoạt động thiện nguyện dần tạo nên khoảng cách khó hàn gắn.