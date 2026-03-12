Bia Saigon và hành trình gắn kết Tết lớn qua hàng nghìn lời mời lan tỏa khắp mọi miền

Sự am hiểu văn hóa Việt của thương hiệu bia hàng đầu

Không chỉ dừng lại ở một món uống quen thuộc, Bia Saigon đã đồng hành của người Việt qua nhiều thập kỷ. Sắc xanh, đỏ đặc trưng ấy đã góp mặt trong muôn vàn cuộc vui, từ mâm cơm gia đình ấm áp đến những buổi tiệc tưng bừng khắp mọi nẻo đường.

Chính sự gắn bó sâu sắc này là cầu nối để thương hiệu hiểu trọn vẹn nét duyên dáng trong văn hóa ứng xử của người Việt.

Trong nét đẹp văn hóa ngày xuân, lời mời vượt lên trên hình thức giao tiếp để khẳng định sự hiếu khách, lòng trân trọng và khả năng xóa nhòa ranh giới. Những thông điệp bình dị ấy đã trở thành kim chỉ nam cho chiến dịch Tết 2026 của Bia Saigon, hướng tới sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa trọn vẹn không khí Tết lớn trên toàn quốc.

Bộ sưu tập “lời mời” - mở đầu cho những khoảnh khắc sum họp

Mở đầu cho chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ, Bia Saigon đã tạo ra tiếng vang thông qua việc ra mắt bộ sưu tập (BST) phiên bản giới hạn "Một lời mời, tỏa Tết lớn". Điểm nhấn của BST nằm ở việc biến từng lon bia thành một "đại sứ" mang thông điệp trao gửi lời mời và mở ra những khoảnh khắc hội ngộ trọn vẹn.

BST bao gồm 8 phiên bản độc đáo, đại diện cho 8 cách mở lời quen thuộc mà bất kỳ người Việt nào cũng thấy "thân quen đến lạ" mỗi dịp xuân về: Kính một ly, đối một câu, “dzô” một cái, chúc một câu, ăn một miếng, hát một bài, ngồi một chút, góp một chuyện. Về mặt thiết kế, bộ sưu tập là sự giao thoa hài hòa giữa bản sắc truyền thống và tư duy hiện đại. Màu đỏ - xanh chủ đạo của Tết kết hợp với những họa tiết cách điệu từ hoa văn dân gian, tạo nên một diện mạo vừa sang trọng, vừa mang tính lễ hội cao.

Bia Saigon đã biến những lon bia quen thuộc thành những “lời mời” thông qua bộ sưu tập phiên bản giới hạn Tết (Ảnh: Bia Saigon).

Song song với thiết kế lon mới, TVC Tết của Bia Saigon như một chuyến du xuân dọc miền đất nước, tôn vinh nét đẹp của những lời mời chân chất. Từ câu "Hát một bài" thân tình của miền Bắc, đến lời rủ "Ngồi một chút" mộc mạc của miền Tây, tất cả đã đánh thức không khí Tết chộn rộn trong lòng người xem.

Hiệu ứng lan tỏa của TVC được minh chứng qua hàng triệu lượt xem và lượng tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định sức hút từ một thông điệp thấu hiểu văn hóa đi kèm chất lượng hình ảnh chỉn chu.

Phủ sóng từ thành thị đến nông thôn, bộ sưu tập "lời mời" đã len lỏi vào từng mâm cỗ. Dạo một vòng mạng xã hội, rất nhiều người đã thích thú khoe trải nghiệm thực tế: "Tết này khỏi cần văn vở, cứ cầm lon ‘Dzô một cái’ qua nhà hàng xóm là tự động mở bát cho một cuộc trò chuyện đầu năm rôm rả”.

“Lời mời” phủ rộng nền tảng số qua hoạt động trực tuyến

Để hiện thực hóa thông điệp, Bia Saigon còn khởi xướng hoạt động số “Một lời mời, tỏa Tết lớn”, thúc đẩy người dùng ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc sum vầy được truyền cảm hứng từ phiên bản lon giới hạn. Sau hơn một tháng triển khai, chuỗi hoạt động đã minh chứng sức hút ấn tượng khi ghi nhận hàng trăm video do người dùng tự tạo trên các mạng xã hội, thu hút thành công hàng nghìn lượt tương tác tích cực.

Nhờ những "lời mời" trao tay, vô vàn cuộc hội ngộ ý nghĩa đã được chắp cánh. Qua lăng kính của người dùng, lon "Kính một ly" hóa thân thành cầu nối tinh tế với cấp trên, lon "Ngồi một chút" giúp gỡ rối những tâm sự lớn cùng ba mẹ, trong khi thông điệp "Dzô một cái" lại góp mặt trong mọi khung hình nâng ly đón xuân của các gia đình.

Bắt sóng cực nhanh, dàn KOLs quen mặt như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Châu Muối hay Út Về Vườn cũng không đứng ngoài cuộc vui này. Mỗi nhà sáng tạo nội dung lại "biến tấu" thông điệp theo một phong cách rất riêng. Vĩnh Thích Ăn Ngon trổ tài kết nối mọi người quanh mâm cơm, Châu Muối ghi điểm với cách ứng xử tinh tế mỗi ngày, còn Út Về Vườn lại đưa người xem về khung cảnh đón Tết quê nhà mộc mạc, bình yên.

Thử thách kết thúc với màn lộ diện của những video ấn tượng được trao giải thắng cuộc. Những giải thưởng giá trị đã được trao đi, nhưng giá trị lớn nhất mà người tham gia nhận được chính là sự gắn kết. Hơn cả niềm vui trúng giải, tinh thần "mở lòng" đã thực sự len lỏi từ không gian số vào đời sống thực, biến những mối quan hệ thường ngày trở nên thân thiết, biến những người lạ thành quen thông qua một lời mời chân thành.

Người dùng mạng xã hội hào hứng gửi trao lời mời với lon Bia Saigon Lager, tạo nên vô vàn khoảnh khắc sum vầy gắn kết từ Bắc chí Nam (Ảnh: Bia Saigon).

Khép lại một hành trình ý nghĩa, vô vàn lời mời được trao đi, mở ra góc nhìn mới về Tết lớn. Tết lớn chẳng nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà hiện diện ngay trong sự cởi mở trong những khoảnh khắc tụ họp rộn rã bên gia đình, bè bạn, và giá trị gắn kết mọi mối thâm tình từ lạ thành quen.

Sau chiến dịch Tết 2026, Bia Saigon tiếp tục khẳng định dấu ấn trong việc gắn kết những giá trị tinh thần mỗi dịp xuân về. Chiến dịch chính là cầu nối để muôn nhà tạm gác lại bộn bề năm cũ, tự tin mở lời, mở rộng lòng và đón chào một năm mới rực rỡ, bứt phá.