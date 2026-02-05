Bí quyết để “chốt” hàng nghìn đơn nông sản trên TikTok Shop

Những ai thường xuyên lướt TikTok Shop để tìm kiếm những món ăn vặt đậm vị quê nhà, chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Huyền Phi. Cô gái trẻ Lê Nguyễn Mỹ Huyền (sinh năm 1997) đã trở thành gương mặt quen thuộc gắn liền với nông sản Việt.

Khởi đầu với mong muốn giản đơn là giới thiệu hương vị quê hương Trà Vinh đến bạn bè gần xa, Huyền Phi nhanh chóng gây ấn tượng với các sản phẩm như pate gan heo truyền thống hay mứt dừa sáp chua ngọt gợi nhớ cả bầu trời tuổi thơ. Hơn cả những món ăn ngon, điều giữ chân khán giả ở lại với kênh của Huyền Phi là nụ cười rạng rỡ và lối nói chuyện đậm chất miền Tây.

Cơ may 2.000 trái dừa sáp và hành trình nâng tầm đặc sản Trà Vinh

Nhắc đến Trà Vinh là nhắc đến dừa sáp với lớp cơm dừa dày, dẻo quánh và béo ngậy đặc trưng. Huyền Phi cho biết cô vẫn nhớ như in cảm xúc vỡ òa khi bán hết 2.000 trái dừa sáp chỉ trong một buổi livestream TikTok Shop.

Với cô, đó không chỉ là con số doanh thu kỷ lục, mà là khoảnh khắc của cơ may và niềm vui trọn vẹn.

“Lúc đó tôi không nghĩ là bán được nhiều đến vậy, chỉ biết là mình cứ nói, cứ tả, cứ ăn thử cho mọi người thấy cái độ ngon của trái dừa quê mình. Ai ngờ mọi người ủng hộ. Cái cảm giác được tin tưởng, được mọi người yêu thích món đặc sản quê mình, nó vui dữ lắm”, Huyền Phi chia sẻ.

Từ những trải nghiệm ban đầu, Huyền Phi bắt đầu nghĩ đến việc chế biến loại trái cây này theo những cách khác, thay vì chỉ bán ở dạng trái tươi. Trong quá trình đó, mứt dừa sáp dần được hình thành.

Quá trình tạo ra món mứt dừa sáp không đơn giản. Khác với dừa thường, dừa sáp có hàm lượng dầu cao, kết cấu mềm. Nếu sên không khéo, mứt sẽ dễ bị chảy nước hoặc mất đi độ dai đặc trưng. Huyền Phi cho biết cô đã dành rất nhiều tâm huyết, thử nghiệm nhiều công thức để tìm ra "điểm chạm" hoàn hảo - một miếng mứt vừa đủ độ khô ráo bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được sự dẻo mềm, cắn vào là cảm nhận ngay vị béo ngậy tan chảy cùng vị ngọt thanh nhẹ nhàng, không gắt.

“Làm mứt dừa sáp là một sự kỳ công, nhưng mỗi lần mẻ mứt ra lò thơm phức là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Tôi muốn khách ăn miếng mứt là phải gật gù, phải thấy đáng đồng tiền bát gạo”, cô bộc bạch. Sản phẩm mứt dừa sáp của Huyền Phi giờ đây không chỉ là món ăn vặt mà còn là kết tinh của tâm huyết và niềm vui bán hàng.

Huyền Phi giới thiệu đặc sản địa phương dịp Tết (Ảnh: TikTok Shop).

Thực chiến mùa Tết: Lợi thế của nhà sáng tạo nội dung phát huy tối đa

Dữ liệu từ khảo sát của TikTok, mùa mua sắm Tết, có tới 89% người dùng quan tâm đến các nội dung Tết và 76% người dùng có ý định mua sắm qua nền tảng. Trong đó, đồ ăn vặt sấy khô là một trong những sản phẩm bán chạy cho thấy tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngành Thực phẩm và Đồ uống.

Nắm bắt xu hướng, Huyền Phi cho biết cô cũng tăng tần suất ra nội dung và livestream bán hàng. Các phiên livestream không chỉ xoay quanh việc bán hàng mà còn được đan xen bằng những nội dung về ngày Tết cổ truyền miền Tây, giúp làm dịu không khí chào hàng mùa cao điểm.

Huyền cũng chú trọng hơn việc đóng gói và hoàn thiện đơn hàng, không chỉ để đáp ứng nhu cầu biếu tặng mà còn để đảm bảo trải nghiệm nhận hàng cho khách mùa cao điểm cuối năm. “Mỗi đơn hàng gửi đi trong dịp Tết đều được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt, để khi khách mở hộp ra là thấy vui liền. Khách vui thì tôi mới đắt hàng được”, cô cho biết.

Huyền tâm sự cô không chỉ nhìn vào doanh số mà luôn chủ động tạo ra niềm vui trong công việc hàng ngày. Niềm vui ấy đến từ việc nông sản quê nhà được đi xa hơn để đến tận tay người tiêu dùng trên cả nước. Mỗi đơn hàng gửi đi đều mang theo sự tự hào của cô khi hương vị dừa sáp, đặc sản Trà Vinh giờ đây không còn quanh quẩn ở vườn nhà mà đã trở thành món quà được yêu thích đối với nhiều gia đình trên khắp mọi miền.

Nhìn thấy xưởng sản xuất đỏ lửa, thấy sự tất bật nhưng rạng rỡ của các cô, các bác nhân công lối xóm, Huyền Phi hiểu rằng sự nỗ lực của mình đang góp phần tạo thêm sinh kế cho bà con địa phương.

“Thấy bà con trong xóm có thêm thu nhập, xưởng lúc nào cũng vui như Tết là bao nhiêu mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Nhiều hôm tôi ráng live thêm giờ, không chỉ để bán hàng mà là để giữ mãi cái không khí phấn khởi, rôm rả đó cho mọi người”, Huyền Phi tâm sự

Những lời khen ngợi về món mứt dừa sáp lạ miệng hay sự thích thú trước cách kể chuyện duyên dáng của cô chủ nhỏ chính là minh chứng cho việc khi người bán thực sự tìm thấy niềm vui trong công việc, thành công sẽ tự khắc gõ cửa.