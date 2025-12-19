Bí quyết biến tổ ấm thành không gian đậm dấu ấn cá nhân từ KOL Việt

Nhà không chỉ là nơi che chở, mà là nơi kể câu chuyện về phong cách sống của gia chủ. Dù là không gian ươm mầm yêu thương, góc làm việc sáng tạo hay chốn bình yên, mỗi câu chuyện đều cần một chất liệu nền tảng chung để trở nên trọn vẹn: dòng sơn nội thất cao cấp Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản.

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản - Kiến tạo nên những không gian đậm dấu ấn cá nhân (Ảnh: Jotun).

Nhà là chốn bình yên của cặp đôi hiện đại - Nơi bắt đầu và kết thúc mỗi ngày

Trái ngược với nhịp sống sôi động bên ngoài, tổ ấm của cặp đôi Phương Nga và Bình An là một chốn bình yên để tái tạo năng lượng. Điều này định hướng lựa chọn màu sơn của họ: không chạy theo xu hướng mà tìm kiếm một gam màu trường tồn với thời gian, đặc biệt là tông trắng kem ấm áp mà Phương Nga yêu thích.

Nam diễn viên Bình An cho rằng không theo trào lưu sẽ không bị nhanh chán, phối đồ nội thất vào cũng dễ đẹp mà sang. Với quan điểm trên, nam diễn viên lựa chọn màu Jotun 0486 Early Rain với bề mặt siêu mờ của Majestic Đẹp Nguyên Bản, biến không gian sống thành một nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Nhà là chốn bình yên cho tâm trí sau một ngày dài (Ảnh: Jotun).

Nhà là không gian sáng tạo đầy cảm hứng - Nơi mang dấu ấn nghệ thuật

Với Trinh Phạm, không gian làm việc phải là nơi khơi nguồn cảm hứng. Hành trình tìm kiếm màu sơn của cô vì thế cũng đầy cân nhắc, và quyết định cuối cùng là tông trắng ngà 1001 Egg White sau khi nhận thấy sự hài hòa sắc màu cùng nội thất gỗ.

Màu sơn không chỉ để trang trí, mà còn là cách Trinh Phạm biến không gian sống thành nơi khơi nguồn sáng tạo (Ảnh: Jotun).

Gam màu này không chỉ giúp không gian mềm mại và thoáng đãng hơn, mà còn giải quyết một yêu cầu rất thực tế.

"Tôi không thích những bề mặt sơn bóng mà thích bề mặt mờ thôi để tạo cảm giác sang hơn và cũng không bị quá chói khi mình quay chụp. Vì thế tôi đã chọn sơn siêu mờ không phản quang Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản", Trinh Phạm chia sẻ.

Làm mới cho không gian làm việc để khơi nguồn sự sáng tạo (Ảnh: Jotun).

Nhà là dự án nhỏ đầy yêu thương - Nơi ươm mầm kỷ niệm và nuôi dưỡng hạnh phúc

Câu chuyện của Salim là góc nhìn của một người mẹ đầy tinh tế, nơi cô trân trọng cả những dấu vết thời gian trong hành trình lớn lên của con. Vì vậy, phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà là không gian để con được trưởng thành trong sự tự do và yêu thương.

Một không gian được kiến tạo để bé Pam có thể tự do sáng tạo và lớn lên trong sự an tâm của mẹ (Ảnh: Jotun).

Chính sự an tâm đến từ một lựa chọn thông minh đã giúp cô hiện thực hóa triết lý đó. Salim chia sẻ: “Phòng của Pam mình để sơn trắng cho con thoải mái bày biện đồ chơi. Nhưng ưu điểm lớn nhất là dễ lau chùi... sau một năm màu vẫn bền như mới”.

Nhờ vậy, những vết bẩn hay nét vẽ nguệch ngoạc không còn là rào cản, để bé Pam được tự do khám phá và sáng tạo.

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản với tính năng dễ lau chùi, là lựa chọn cho không gian trẻ thơ (Ảnh: Jotun).

Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản: Chất liệu tạo nên sự khác biệt, tôn vinh dấu ấn cá nhân

Những câu chuyện trên đã cho thấy một không gian sống lý tưởng không đến từ xu hướng hào nhoáng, mà còn từ sự thấu hiểu chính bản thân.

Và sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản chính là chất liệu nền tảng được tạo ra để mỗi gia chủ tự do kiến tạo dấu ấn cá nhân, biến mỗi bức tường thành một tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.