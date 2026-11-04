Theo Forbes, gia tộc này đang sở hữu khối tài sản lên tới 12,5 tỷ USD với hơn 200 thành viên thuộc nhiều nhánh gia đình. Điều đáng chú ý là Rockefeller không chỉ được nhắc đến bởi số tài sản khổng lồ, mà còn bởi cách các thế hệ kế tiếp nhìn nhận chuyện thừa kế.

Với gia tộc này, giữ gìn sự giàu có không đơn thuần là bảo vệ tiền bạc, cổ phiếu hay bất động sản. Đó còn là trách nhiệm quản lý tài sản, duy trì những giá trị gia đình và đóng góp cho xã hội.

Từ đế chế dầu mỏ đến khối tài sản hàng chục tỷ USD

Từ trái sang: Susan Rockefeller, David Rockefeller Sr., và Ariana Rockefeller là các thành viên của gia tộc tỷ phú nổi tiếng nước Mỹ (Ảnh: Wire Image).

Người đặt nền móng cho gia tộc là John D. Rockefeller (1839-1937), doanh nhân từng được xem là người giàu nhất thế giới và là tỷ phú đầu tiên của Mỹ.

Sinh ra trong một gia đình không thuộc tầng lớp thượng lưu, Rockefeller bắt đầu sự nghiệp với công việc kế toán tại Cleveland, bang Ohio (Mỹ).

Năm 1870, ông thành lập Standard Oil, công ty sau đó vươn lên thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ. Thông qua chiến lược mở rộng, kiểm soát hoạt động lọc dầu, vận chuyển và phân phối, Rockefeller xây dựng một đế chế kinh doanh có ảnh hưởng sâu rộng.

Theo Forbes, năm 1918, Rockefeller là người duy nhất trên thế giới được ghi nhận sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên. Khi qua đời vào năm 1937, ông đã để lại một di sản tài chính khổng lồ, bên cạnh những khoản đóng góp từ thiện đáng kể.

Đến năm 2026, theo thống kê tài sản các gia tộc giàu nhất nước Mỹ do Forbes thực hiện, hậu duệ Rockefeller sở hữu tổng tài sản ước tính 12,5 tỷ USD. Gia tộc có 7 thế hệ hậu duệ, đứng thứ 45 trong danh sách 54 gia đình Mỹ có tài sản từ 10 tỷ USD trở lên.

Đáng nói, Rockefeller không duy trì được sự giàu có chỉ nhờ những khoản thừa kế ban đầu. Qua thời gian, gia đình xây dựng một hệ thống quản lý tài sản, quỹ tín thác và các tổ chức từ thiện, giúp phân bổ nguồn lực giữa nhiều nhánh hậu duệ.

Gia đình từng được ghi nhận có hơn 200 thành viên. Trong một cuộc trò chuyện do Quỹ Ford tổ chức năm 2019, Valerie Rockefeller, hậu duệ thế hệ thứ năm, cho biết số người mang họ Rockefeller khi đó đã lên tới 289.

Không coi thừa kế là “tấm vé” để hưởng thụ cả đời

Gia đình Rockefeller đầu thế kỷ XX (Ảnh: The Clio).

Một trong những nguyên tắc được John D. Rockefeller truyền lại cho con cháu là sự giàu có không thể thay thế năng lực và thành quả cá nhân.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông đặc biệt chú trọng việc giáo dục con cái về lao động, tính kỷ luật và tiết kiệm.

John D. Rockefeller từng duy trì quy tắc trả tiền cho con khi hoàn thành công việc, đồng thời yêu cầu ghi chép các khoản thu chi. Cách giáo dục này giúp những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa hiểu giá trị của sức lao động, thay vì mặc nhiên xem tài sản gia đình là nguồn tiền không bao giờ cạn.

Quan điểm đó cũng được thể hiện trong cách các thế hệ sau nhìn nhận danh tiếng và quyền lợi thừa kế. Không phải cứ mang họ Rockefeller là một người mặc nhiên có vị trí trong các tổ chức của gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn với Quỹ Ford năm 2019, Valerie Rockefeller nhấn mạnh rằng thành viên gia đình muốn tham gia hội đồng quản trị các tổ chức liên quan phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Họ cần có sự nghiệp riêng trước, chứng minh năng lực và vượt qua quy trình tuyển chọn tương tự những người không thuộc gia đình.

John D. Rockefeller là người sáng lập ra gia tộc tỷ phú nước Mỹ (Ảnh: Medium.com).

Bà cũng cho rằng tính minh bạch là yếu tố quan trọng. Những kỳ vọng, trách nhiệm và tiêu chuẩn phải được nói rõ giữa các thành viên. Theo Valerie, nếu các vấn đề không thể được trao đổi thẳng thắn trong gia đình, việc truyền lại những giá trị chung cho thế hệ sau sẽ trở nên khó khăn.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong cách Rockefeller xử lý vấn đề thừa kế. Theo đó, tiền bạc có thể được chuyển giao, nhưng quyền đại diện và trách nhiệm quản lý tài sản không phải đặc quyền tự động dành cho mọi hậu duệ.

Bí quyết giữ gia đình đoàn kết qua nhiều thế hệ

Một trong những quyết định quan trọng của gia đình Rockefeller là không để các thành viên tách rời nhau sau khi nhận thừa kế. Khi số lượng hậu duệ tăng lên, việc duy trì sự kết nối giữa các nhánh gia đình trở thành một phần trong chiến lược bảo vệ di sản.

Theo cố tỷ phú David Rockefeller (1915-2017), gia đình thường tổ chức những buổi gặp mặt khoảng 2 lần mỗi năm. Tại sự kiện, các thành viên có dịp quây quần, dùng bữa và trò chuyện. Những bữa tiệc Giáng sinh có thể quy tụ hơn 100 người.

Gia tộc cũng duy trì diễn đàn gia đình, tạo điều kiện cho những thành viên từ 21 tuổi trở lên tham gia, trao đổi về các vấn đề chung. Mục tiêu không chỉ là bàn bạc chuyện tài chính hay kinh doanh, mà còn giúp mỗi người hiểu mình thuộc về một cộng đồng có lịch sử.

Gia tộc Rockefeller trong một bữa tiệc Giáng sinh (Ảnh: Ualrexhibits).

David Rockefeller từng chia sẻ rằng việc trở lại những địa điểm gắn với cuộc đời ông cố, tìm hiểu cách các thế hệ trước sinh sống cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là cách những người trẻ hiểu rõ hơn về nguồn gốc gia đình, thay vì chỉ biết đến tài sản mà họ được thừa hưởng.

Bên cạnh sự gắn kết, Rockefeller còn chú trọng xây dựng hệ thống quản lý tài sản chuyên nghiệp. Thay vì để mỗi người thừa kế tự quyết định số phận của toàn bộ phần tài sản được nhận, gia đình sử dụng các quỹ tín thác và cơ chế quản lý tập trung để duy trì tính ổn định.

Một phần tài sản được phân bổ thông qua các khoản đầu tư, cổ tức và nguồn thu dài hạn. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ tài sản bị chia nhỏ hoặc bán đi tùy tiện sau mỗi lần chuyển giao thế hệ.

Giàu có đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn

Trung tâm thương mại của gia tộc Rockefeller ở New York (Mỹ) giúp du khách ngắm nhìn toàn thành phố từ độ cao 260m (Ảnh: Nationalgeographic).

Gia đình Rockefeller xây dựng một hình ảnh gắn với hoạt động từ thiện và đóng góp xã hội. John D. Rockefeller từng theo đuổi quan niệm rằng tiền bạc không chỉ để tích lũy. Ông cho rằng khả năng kiếm tiền là một món quà cần được phát triển và sử dụng vì lợi ích của nhân loại.

Tinh thần đó được truyền lại cho các thế hệ sau thông qua những tổ chức như quỹ Rockefeller Foundation (thành lập năm 1913), Rockefeller Brothers Fund và trường Đại học Rockefeller.

Các hoạt động của gia đình trải rộng từ giáo dục, y tế, khoa học đến nghệ thuật, môi trường và phát triển cộng đồng. Theo quan điểm của gia đình tài phiệt này, cho đi đã trở thành một giá trị xuyên suốt 3 thế kỷ trong gia đình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với Quỹ Ford, bà Valerie Rockefeller chia sẻ: “Từ thiện là chất keo gắn kết gia đình chúng tôi”. Bà cũng nhắc đến quan niệm: “Ai được trao cho nhiều thì cũng được kỳ vọng phải làm nhiều hơn”. Theo Valerie, khi gia đình ngày càng đông thành viên, việc hợp tác và cùng đóng góp cho những mục tiêu chung trở nên quan trọng hơn.