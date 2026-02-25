Bi hài giỏ quà Tết: Lèo tèo vài chiếc kẹo, bánh mốc xanh quá hạn dùng 3 năm

Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình lại chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” khi khui giỏ quà Tết. Nhiều người thừa nhận cảm giác hụt hẫng, thậm chí bức xúc vì cho rằng các cửa hàng “treo đầu dê bán thịt chó”, khách phải chi số tiền không nhỏ mua giỏ quà biếu Tết nhưng chất lượng không tương xứng.

Bánh mốc, kẹo chảy nước, nhái thương hiệu nổi tiếng

Chị Hoài Thương (xã An Long, Đồng Tháp) chia sẻ câu chuyện khiến gia đình chị “mất vui” trong những ngày đầu năm.

Theo chị, sáng mùng 4 Tết, mẹ của chị mua một giỏ quà giá 520.000 đồng để chúc Tết thông gia. Giỏ quà được gói đẹp mắt, bên trong có 2 hộp bánh, gói kẹo, nước ngọt, nước yến và một món đồ chơi hình con mèo.

“Trong giỏ có con mèo đồ chơi nên cháu tôi rất thích. Dì tôi mở ra lấy con mèo cho cháu chơi thì phát hiện kẹo mềm, chảy nước”, chị Thương kể.

Do đang ăn uống, trò chuyện đầu năm nên cả nhà chị Thương không để ý nhiều đến giỏ quà. Đến tối, người dì mới nhớ lại bịch kẹo có dấu hiệu hư hỏng nên mở tiếp một hộp bánh bên trong thì phát hiện bánh có bị ẩm mốc, bao bì không đảm bảo.

“Hộp bánh to hết hạn sử dụng từ năm 2023, bị mốc đen. Hộp nhỏ hơn bên trong là các gói nhỏ, không có hạn sử dụng. Khi mở hộp bánh chúng tôi khá sốc, may mà gia đình chưa đem đi biếu”, chị Thương cho hay.

Hộp bánh hết hạn sử dụng từ năm 2023, bị mốc đen được bán trong giỏ quà Tết 2026 mẹ chị Thương mua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thương gửi hình ảnh chụp hộp bánh cho em gái (đang ở gần khu vực mua giỏ quà) nhờ đến cửa hàng phản ánh. Phía người bán yêu cầu phải mang trực tiếp hộp bánh lên mới giải quyết.

Sáng hôm sau, em gái chị Thương mang hộp bánh và bịch kẹo đến cửa hàng thì được người bán dẫn sang một tiệm tạp hóa lớn khác bởi họ nói chỉ "bán giùm" cửa hàng lớn. Tại đây, chủ tiệm đề nghị đền bù 200.000 đồng nhưng gia đình chị không đồng ý.

“Sau đó họ nói không còn đúng loại hộp bánh đó nên đổi sang hộp khác cùng giá, còn bịch kẹo thì bù bằng một bịch bánh khác”, chị Thương cho biết.

Hộp bánh nhái thương hiệu nổi tiếng, không in hạn sử dụng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Hộp bánh là món quà mẹ tôi mua để biếu mẹ chồng tôi. May là phát hiện sớm, nếu lỡ mang biếu khách hàng hay đối tác thì uy tín thì rất khó xử. Tôi phản ánh chỉ để cửa hàng biết sản phẩm của họ có vấn đề chứ không phải vì tiếc tiền”, chị nói.

Theo chị, các sản phẩm trong giỏ quà có lẽ phần nhiều được làm nhái các thương hiệu nổi tiếng. Chất lượng vì thế không đảm bảo, vẻ bề ngoài nếu nhìn qua thì giống nhưng soi kỹ thì khác nhau nhiều chi tiết, thậm chí có loại không có hạn sử dụng.

Hộp mứt Tết lèo tèo vài chiếc kẹo

Tết này, gia đình chồng của chị Liễu (sống ở Hà Nội) được biếu một hộp mứt Tết. Vỏ hộp được trang trí bắt mắt với hình vẽ và hoa văn rực rỡ, bên ngoài bọc một lớp nilon rất cẩn thận.

Hôm mùng 4 Tết, về quê chồng ở Phú Thọ, chị Liễu chứng kiến khoảnh khắc cả nhà mở hộp mứt Tết. Trước khi bóc, người phụ nữ hy vọng bên trong sẽ có nhiều ngăn nhỏ, chứa các loại mứt khác nhau.

"Khi bóc ra, mọi người bất ngờ vì có 7 chiếc kẹo, 3-4 lát mứt dừa và 5-6 hạt trứng chim - loại hạt màu trắng, bên ngoài phủ đường, nhân là lạc", chị Liễu nói.

Theo chị Liễu, những năm trước, gia đình cũng được biếu loại mứt Tết tương tự. Khi mở ra, bên trong chứa 5-6 loại mứt, số lượng nhiều hơn.

Bên trong hộp mứt không thể thất vọng hơn của chị Liễu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi bóc hộp mứt, gia đình không dám ăn, lo ngại vấn đề chất lượng. Bởi, bên trên hộp chỉ có dòng chữ mứt Tết, không có tên của đơn vị sản xuất hay hạn sử dụng.

"Tôi quay video chia sẻ cho mọi người vì cảm thấy sản phẩm bên trong quá hài hước, chất lượng không được như xưa. Vỏ hộp to, hình vẽ bắt mắt nhưng phần ruột được rất ít", chị bày tỏ.

Những năm vừa qua, người phụ nữ đã biết nhiều câu chuyện bi hài khi "khui" giỏ quà Tết. Các hộp bánh, kẹo, trà nhìn rất đắt tiền, dày dặn nhưng thực tế bên trong không được như quảng cáo.

"Do được biếu nên tôi không biết giá trị thật của hộp mứt Tết bao nhiêu, có tương xứng với chất lượng hay không. Quảng cáo mứt Tết nhưng có cả kẹo bên trong, rất khó hiểu", chị bày tỏ.

Anh Tuấn Đức (ở Nam Định) cho hay, Tết 2026, gia đình được tặng giỏ quà khá bắt mắt gồm các loại bánh quy, bánh xốp, bánh bông lan… Tuy nhiên, khi mở ra, anh không khỏi bất ngờ khi ruột bên trong là các gói giấy bạc giống hệt nhau, bên trong chứa mấy chiếc bánh quy.

Anh Đức quan sát kỹ mới thấy, vỏ các hộp bánh có màu sắc và hình thức gần giống với các thương hiệu nổi tiếng nhưng tên in trên bao bì thì ghi khác đi một số chữ như: Orino, Choco-Pair, APC…

Trong khi đó, chị Ng. (sống ở An Giang) cùng các thành viên trong gia đình “khui” giỏ quà Tết và cũng vô cùng bất ngờ trước số kẹo bên trong.

“Tôi được khách biếu giỏ quà nên thử bóc để quay chứ không có ý khen chê. Sau khi đăng tải video, nhiều người có các ý kiến trái chiều”, chị Ng. nói.

Theo hình ảnh chị Ng., một hộp kẹo có hình ảnh bên ngoài là socola hấp dẫn nhưng bên trong chỉ có hơn 10 viên kẹo với vỏ đơn sơ, hoàn toàn không giống quảng cáo.

Các viên kẹo bên trong khác hình ảnh bánh phủ socola ngoài bao bì (Ảnh: Chụp màn hình)

Giỏ quà “to xác”, ruột lèo tèo

Những tình huống dở khóc dở cười khi khui quà đầu năm phần nào phản ánh thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn len lỏi trên thị trường mỗi dịp Tết.

Nhiều người không khỏi thất vọng bởi cảm giác như bị đánh lừa bởi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Có những hộp bánh, giỏ quà được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng, thậm chí lên tới cả triệu đồng, song chất lượng bên trong lại không tương xứng, thậm chí có dấu hiệu hư hỏng khiến người nhận cũng e ngại không dám sử dụng.

Các giỏ quà luôn được người dùng ưa chuộng dịp Tết (Ảnh minh họa: Hồng Anh).

Chị Quỳnh Mai, chủ một cửa hàng tạp hóa có tuổi đời gần 20 năm ở Hà Nội, cho hay, dịp cận Tết là thời điểm nhu cầu quà biếu tăng cao, nhiều cửa hàng nhập hàng số lượng lớn, thậm chí trôi nổi, để kịp đóng giỏ bán nhanh.

Nếu không kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản, nguy cơ hàng kém chất lượng lọt vào giỏ quà là rất lớn.

Nhiều khách hàng có tâm lý mua quà theo hình thức, chú trọng mẫu mã bên ngoài nên dễ “mắc bẫy” bao bì. Những giỏ quà được trang trí cầu kỳ, gắn thêm phụ kiện bắt mắt thường tạo cảm giác giá trị cao, trong khi chất lượng thực tế bên trong không tương xứng.

“Tết là dịp trao gửi tình cảm, những giỏ quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng của người tặng. Vì thế, phía người bán càng cần đặt uy tín lên hàng đầu, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn”, chị Mai nói.