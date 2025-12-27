Bị bắt cóc 21 năm, chàng trai cắt quan hệ với cha mẹ nuôi để làm việc này

Giữa tháng 12 vừa qua, Bành Thông Thông, 25 tuổi, quê ở tỉnh Giang Tây thuộc miền đông nam Trung Quốc, bất ngờ chia sẻ bài viết lên trang cá nhân để nhìn lại một năm kể từ ngày anh tìm lại được gia đình ruột thịt.

Theo lời kể của Bành, khi anh mới 4 tuổi, gia đình chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Trong một lần chơi một mình gần khu chợ, Bành bị kẻ lạ mặt dụ dỗ rồi bắt cóc.

Cha mẹ của Bành Thông Thông từng ròng rã đi tìm con suốt hơn 20 năm (Ảnh: News).

Sau đó, cha mẹ anh bị suy sụp tinh thần, liên tục trình báo công an, dán thông báo tìm con khắp nơi. Họ bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc, rong ruổi tìm kiếm con trai suốt 21 năm trời.

Trong quãng thời gian ấy, Bành được một gia đình ở tỉnh Giang Tô thuộc miền đông Trung Quốc nuôi dưỡng. Ở ngôi nhà mới, anh được cha mẹ nuôi đặt tên mới là Trương Côn.

Tháng 12/2024, cảnh sát thông báo với Bành rằng, anh không phải người Giang Tô mà quê gốc ở Giang Tây. Đồng thời phía cảnh sát cho biết, thông qua xét nghiệm ADN, họ đã giúp anh tìm thấy gia đình ruột thịt.

Vụ việc lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc. Thậm chí, một số nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng, gia đình bố mẹ nuôi của Bành thực chất là "bên mua trẻ em".

Trước những thông tin gây tổn hại tới uy tín của gia đình bố mẹ nuôi, Bành chưa từng công khai khẳng định hay phủ nhận vấn đề này.

Chàng trai đã đoàn tụ với cha mẹ ruột và cắt đứt mọi quan hệ với gia đình bố mẹ nuôi (Ảnh: Sohu).

Sau này, Bành đến Bắc Kinh đoàn tụ với cha mẹ và hai chị gái. Anh kể, gia đình đã đưa anh quay lại khu chợ nơi anh từng sinh sống khi còn nhỏ, tham quan những địa điểm gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Vài ngày sau, gia đình trở về quê nhà ở Giang Tây.

Tại đây, người dân đón chào anh bằng pháo hoa và một bữa tiệc lớn. Người thân trong họ hàng đều chuẩn bị phong bao lì xì và bánh kem để chúc mừng ngày anh trở về. Điều này khiến Bành rất cảm kích.

“Đây mới là cảm giác có một mái ấm thực sự của riêng mình. Có cha mẹ chăm sóc, các chị em ruột thịt ở bên cạnh cùng những lời chúc phúc từ người thân, họ hàng, tôi cảm nhận được sự thuộc về từ sâu trong tim", anh bộc bạch.

Thời điểm đó, Bành có công việc ổn định, nhà riêng và ô tô tại Giang Tô. Tuy nhiên, sau khi đoàn tụ với gia đình cha mẹ ruột, anh quyết định nghỉ việc, chuyển hộ khẩu và bán cả nhà lẫn xe.

"Những thứ đó vốn không thuộc về tôi. Vì vậy, tôi trả lại tất cả”, anh nói.

Trong một buổi phát trực tiếp, Bành tiết lộ, căn nhà do cha mẹ nuôi mua, còn anh chỉ bỏ tiền sửa sang. Sau đó, anh quyết định cắt đứt mối quan hệ với bố mẹ nuôi, đồng thời quay về quê nhà ở Giang Tây bắt đầu cuộc sống mới.

Ở bài viết, Bành gọi năm 2025 là “năm tái sinh”. Đó là một năm được tạo nên từ tình yêu và sự đoàn tụ.

“Suốt 20 năm qua, cha mẹ ruột của tôi phải sống trong cảnh day dứt và đau khổ. Giờ đây, tôi đưa họ đi du lịch, cùng ăn những món ngon. Tôi muốn bù đắp từng chút cho quãng thời gian mà năm tháng đã cướp đi của chúng tôi”, anh viết.

Hiện Bành còn tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ tìm kiếm trẻ em mất tích. Anh kiếm sống bằng việc bán đồ gia dụng trên mạng xã hội. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi phát trực tiếp đầu tiên, anh quyên góp cho tổ chức tìm kiếm trẻ em mất tích Baby Come Home.

Được biết, Trung Quốc từ lâu đối mặt với nạn buôn người, trong đó có các vụ việc liên quan đến mua bán trẻ em, bóc lột lao động và xâm hại tình dục.

Dữ liệu chính thức cho thấy số vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em tại Trung Quốc trong năm 2021 đã giảm 86,2% so với năm 2013. Song đến nay vẫn còn nhiều nạn nhân mất tích suốt nhiều năm chưa được tìm thấy.

Hiện câu chuyện của Bành đã chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng quốc gia tỷ dân.

"Tôi khâm phục lòng can đảm của anh ấy. Không phải ai cũng dám từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại ở một nơi xa lạ. Mong gia đình anh sẽ hạnh phúc”, một dân mạng bình luận.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, những kẻ buôn người và người mua đều phải chịu hình phạt nặng nề. Bởi có những thời điểm, tiền bạc không thể mua được tình thân hay tình yêu đích thực.