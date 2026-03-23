Bên trong xưởng chân gà Trung Quốc: Bể ngâm bốc mùi, người đi ủng giẫm đạp

Tại Trung Quốc, các sản phẩm làm từ chân gà chế biến sẵn bán rất chạy trên mạng, nhiều sản phẩm có doanh số lên tới hàng chục nghìn đơn mỗi giỏ hàng. Không chỉ phổ biến trên các nền tảng trực tuyến, đây còn là mặt hàng được trưng bày tại siêu thị và các cửa hàng đồ ăn vặt.

Nhờ hương vị cay thơm, đậm đà, các sản phẩm chân gà trở thành món ăn vặt phù hợp với nhiều lứa tuổi, đặc biệt được giới trẻ yêu thích. Nhiều sản phẩm chân gà đóng gói 500g được bán với giá chỉ khoảng 15 nhân dân tệ (gần 60.000 đồng).

Mức giá rẻ bất thường cùng lượng tiêu thụ lớn đặt ra nghi vấn về chi phí sản xuất thực tế, liệu đằng sau vẻ ngoài “sạch sẽ, bắt mắt” ấy, chất lượng sản phẩm có thực sự đảm bảo?

Khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh (Ảnh: CCTV).

Mới đây, một chương trình truyền hình do kênh CCTV (Trung Quốc) sản xuất đã công khai những hình ảnh gây sốc tại một số xưởng chế biến chân gà tại nước này.

Dù không có giấy chứng nhận sức khỏe, không trải qua kiểm tra y tế hay bất kỳ quy trình khử trùng nào, phóng viên thực hiện điều tra vẫn dễ dàng tiếp cận xưởng sản xuất của Công ty Thực phẩm Mingyang (Thành Đô) - nơi đảm nhiệm khâu sơ chế cho sản phẩm chân gà của Công ty TNHH Thực phẩm Shufuxiang (Tứ Xuyên).

Tại hiện trường, các khu vực chế biến như ngâm, cắt tỉa và phân loại đều bốc mùi hôi nồng nặc, gây buồn nôn. Không gian xung quanh nhếch nhác, nhà xưởng tạm bợ, cũ kỹ, sàn nhà đọng nước thải đục ngầu trong thời gian dài, các thùng nhựa bị vứt bừa bãi, máy móc phủ đầy dầu mỡ và cặn bẩn.

Chân gà chất đống vương vãi trên nền nhà (Ảnh: CCTV).

Đáng chú ý, một lượng lớn chân gà bị vứt trực tiếp trên nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu. Các dụng cụ vệ sinh như chổi, xẻng được đặt lên thực phẩm. Ngay cả khi chân gà bị giẫm đạp, công nhân cũng chỉ nhặt lên rồi tiếp tục đưa vào chế biến, hoàn toàn phớt lờ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Càng đi sâu điều tra, các phóng viên nhận ra, môi trường sản xuất mất vệ sinh, nhưng thành phẩm chân gà lại có màu trắng đẹp, bắt mắt và đều tăm tắp. Nguyên nhân là do sản phẩm đã trải qua công đoạn tẩy trắng. Nhân viên tại xưởng thừa nhận đã dùng hydrogen peroxide để chân gà đẹp mắt hơn.

Công nhân đi ủng giẫm đạp lên chân gà rồi lại nhặt vào chế biến tiếp (Ảnh: CCTV).

Khi được hỏi, nhân viên xưởng sản xuất thừa nhận họ không bao giờ ăn loại chân gà đã qua ngâm hóa chất này, đồng thời khuyên phóng viên không nên sử dụng. Họ hiểu rõ mức độ độc hại của hydrogen peroxide khi dùng trực tiếp trong thực phẩm.

Hydrogen peroxide (oxy già) là một chất oxy hóa mạnh, thường được sử dụng để khử trùng. Tuy nhiên, theo quy định, chất này không được phép sử dụng trong quá trình chế biến chân gà.

Việc sử dụng hydrogen peroxide có thể phá hủy protein và các dưỡng chất trong thực phẩm. Nếu tiêu thụ lâu dài thực phẩm có chứa chất này, người dùng có thể bị tổn thương niêm mạc miệng, ảnh hưởng chức năng gan, thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu sử dụng quá mức.

Bể ngâm đục ngầu (Ảnh: CCTV).

Ngoài Tứ Xuyên, phóng viên chương trình còn tiến hành thâm nhập tại một công ty có tên Zengqiao ở Trùng Khánh. Sản phẩm của công ty này có độ nhận diện nhất định trên thị trường, với mỗi đường link bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đạt tới hàng chục nghìn đơn.

Tại công ty này, những người thực hiện chương trình phát hiện nhiều thùng nhựa xanh đã qua sử dụng, trên nhãn ghi rõ hydrogen peroxide.

Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc, nhiều người không khỏi lo lắng về các sản phẩm chân gà đóng gói (Ảnh: CCTV).

Sau hơn 1 tháng điều tra bí mật, đầu tháng 3, ê-kíp thực hiện chương trình đã chuyển toàn bộ tài liệu cho Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc.

Ngay lập tức, cơ quan này tổ chức phân tích manh mối, huy động lực lượng tại nhiều địa phương, tiến hành chiến dịch kiểm tra đồng loạt vào ngày 13/3 nhằm triệt phá chuỗi vi phạm trong ngành chế biến thực phẩm, tập trung vào các doanh nghiệp Shufuxiang, Mingyang, Zengqiao và các đơn vị cung ứng liên quan.

Trong đợt kiểm tra tại Shufuxiang, lực lượng chức năng phát hiện 27 thùng hydrogen peroxide (trong đó có 2 thùng đã mở), cùng nhiều thùng chân gà đang được ngâm tại các xưởng.

Các mẫu hóa chất, nước ngâm, bán thành phẩm và thành phẩm đều được lấy để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 232 thùng chân gà ớt xanh và 319 thùng chân gà tẩm gia vị có dấu hiệu vi phạm đã bị niêm phong tại chỗ.

Đại diện doanh nghiệp thừa nhận, từ tháng 5/2025, công ty đã mua hydrogen peroxide để sử dụng trong chế biến chân gà và khử trùng dụng cụ, tổng số lên tới 5.242 thùng. Trong khi đó, Công ty Mingyang cũng bị lập hồ sơ điều tra do điều kiện sản xuất mất vệ sinh nghiêm trọng.

Sự việc gây xôn xao tại Trung Quốc. Sản phẩm liên quan đến các thương hiệu này đã bị gỡ khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến lớn tại Trung Quốc.