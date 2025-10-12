Bền đam mê từ xưởng hàn: Khi giấc mơ được tiếp năng lượng bởi Number 1

Trong không gian đặc quánh mùi sắt thép với tiếng kim loại va chạm và lửa hàn tóe sáng, Trường An, 28 tuổi, công nhân hàn vẫn đều tay đưa mỏ hàn, ánh mắt chăm chú vào mối sắt đỏ lửa.

Với nhiều người, đây là công việc nặng nhọc để mưu sinh, nhưng với An, từng đường hàn chắc nịch là “viên gạch” xây nền cho ước mơ một ngày sở hữu xưởng cơ khí của riêng mình.

“Thợ hàn không được phép sai, chỉ một chút sơ sẩy, hậu quả có thể rất lớn. Khi cần sự tỉnh táo, tôi chọn một chai Number 1, giúp tôi tập trung và bền sức cho cả ngày dài”, An nói.

Nước tăng lực Number 1 là thức uống tiếp năng lượng quen thuộc với những người lao động làm công việc nặng nhọc (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Với An, Number 1 là người bạn đồng hành giúp anh có thêm sức mạnh để vừa hoàn thành công việc, vừa hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ lập nghiệp.

Khát vọng rực cháy từ mối hàn

Khác với An, Lê Hoàng, đồng nghiệp cùng xưởng đến với nghề cơ khí bằng sự tình cờ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền Trung, anh vào Nam mưu sinh với hai bàn tay trắng. Những ngày đầu chưa quen với công việc nặng nhọc, anh nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Nhiều người lao động chọn tiếp thêm năng lượng để luôn tỉnh táo và bền bỉ trong công việc (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

“Có hôm tăng ca đến khuya, người mệt rã rời, tôi tưởng gục bên mối hàn. Nhưng sau khi tiếp năng lượng với Number 1, tôi như được tăng thêm sức, tỉnh táo làm hết công việc được giao. Lúc đó tôi hiểu chỉ cần không bỏ cuộc, mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”, anh Hoàng kể.

Sau 5 năm làm nghề, anh Hoàng đã được giao những công trình lớn. Ước mơ của anh giản dị nhưng đáng trân trọng, sửa lại ngôi nhà cũ cho cha mẹ, nuôi em gái học đại học để có tương lai tốt hơn.

Cuộc sống của những công nhân như An hay Hoàng luôn đầy thử thách khi công việc đòi hỏi thể lực lẫn tinh thần bền bỉ, môi trường khắc nghiệt và áp lực cơm áo. Nhưng giữa những ngày dài ấy, từng chai nước tăng lực Number 1 tiếp thêm sức mạnh giúp họ bám nghề, không từ bỏ ước mơ.

Từ hơn 2 thập kỷ qua, Number 1 luôn là lựa chọn yêu thích của hàng triệu người lao động để tiếp năng lượng, bền đam mê trên hành trình chinh phục ước mơ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

“Tiếp năng lượng với Number 1, tôi không chỉ có thêm sức lực, mà còn cảm thấy tràn đầy ý chí đủ mạnh mẽ để làm chủ mọi tình huống khó khăn”, An khẳng định.

Trong ánh lửa hàn rực sáng, những công nhân ấy không chỉ mưu sinh, họ đang nỗ lực chinh phục ước mơ cho mình và gia đình. Trong những ca làm có Number 1 đồng hành cùng họ trên hành trình giữ vững đam mê.

Từ chàng trai tỉnh lẻ, Hoàng trở thành trụ cột gia đình. Từ một công nhân trẻ, An từng bước tiến gần hơn đến ước mơ lập nghiệp. Họ đang viết nên câu chuyện bền đam mê bằng chính mồ hôi, ánh lửa và niềm tin mỗi ngày.

Với các thành phần bổ sung năng lượng, giúp tỉnh táo tức thì, Number 1 là người bạn đồng hành quen thuộc của người lao động, cùng họ vượt qua thử thách trong công việc mỗi ngày (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Từ hơn hai thập kỷ qua, Number 1 đã là người bạn đồng hành quen thuộc của hàng triệu người Việt - từ công nhân, tài xế, nhân viên văn phòng đến những người trẻ khởi nghiệp. Dù là ai, họ luôn có điểm chung là khát khao tiến lên, chinh phục ước mơ.

Với thông điệp truyền cảm hứng "Hãy cùng Đen và Number 1 tiếp năng lượng cho các ước mơ", hành trình của rapper Đen với 15 năm đam mê không ngừng nghỉ với đam mê âm nhạc đã gặp gỡ tinh thần bền bỉ của những người công nhân như An, Hoàng.

Number 1 không chỉ giúp duy trì sự tỉnh táo mà còn tiếp thêm năng lượng cả về thể chất và tinh thần, giúp bạn bền bỉ với đam mê để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình (Ảnh: Tân Hiệp Phát).

Nếu Đen viết nên câu chuyện của mình bằng âm nhạc, thì những người như An và Hoàng đang viết nên ước mơ bằng tia lửa thép và mồ hôi. Tất cả đều lan tỏa thông điệp chỉ cần tiếp năng lượng, bền đam mê, ai cũng có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Number 1 tiếp năng lượng, bền đam mê, để mỗi người có thể viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho riêng mình.