Bé trai làm rơi vỡ vương miện 2kg vàng nguyên chất trong triển lãm

Theo The Nightly, sự việc xảy ra trong khuôn khổ triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng. Một cậu bé đã chạm và đẩy tủ trưng bày bằng kính, khiến nắp bảo vệ và chiếc vương miện bên trong cùng đổ xuống sàn.

Vương miện này là tác phẩm thủ công độc nhất, được làm từ khoảng 2kg vàng nguyên chất, mang hình tượng phượng hoàng. Đây là món đồ trang sức cưới do nghệ sĩ Zhang Yudong chế tác cho vợ mình là blogger Trung Quốc Zhang Kaiyi (chủ nhân buổi triển lãm).

Khoảnh khắc chiếc vương miện rơi vỡ được ghi lại trong video lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ dân mạng.

Sự cố này đã gây ra tranh luận rộng rãi, với nhiều ý kiến góp ý về an toàn triển lãm và trách nhiệm giám sát trẻ em tại không gian công cộng. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về việc liệu ban tổ chức đã làm đủ để bảo vệ những hiện vật giá trị hay không.

Bé trai làm rơi vỡ vương miện 2kg vàng (Video: X).

Hình ảnh từ video cho thấy một bé trai liên tục bám vào tủ trưng bày, sau đó, cậu bé dường như đã đẩy phần kính bảo vệ của vương miện, khiến hiện vật bị đổ và rơi xuống sàn.

Theo Daily Mail, Zhang Kaiyi cho biết, giá trị thực của chiếc vương miện vượt xa trọng lượng vàng nguyên chất bởi tính độc bản và giá trị tinh thần. Vì vậy việc hiện vật bị hư hỏng trong triển lãm là điều khiến cô vô cùng đau lòng.

Tuy nhiên, nữ blogger khẳng định không tìm cách buộc gia đình cậu bé chịu trách nhiệm pháp lý hay bồi thường, bởi hiện vật đã được bảo hiểm. Cô đăng tải đoạn video với mục đích tìm kiếm lời khuyên chuyên môn trong việc đánh giá thiệt hại đối với một tác phẩm độc bản, theo The Tribune.

Chiếc vương miện bị hỏng sau cú rơi (Ảnh: Daily Mail).

Chiếc vương miện đang được các chuyên gia phục chế và giám định, trong khi các bên liên quan tiếp tục trao đổi về cách xử lý hậu quả sự cố.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng mức bồi thường (nếu có) có thể bao gồm chi phí sửa chữa, khấu hao giá trị hoặc giá trị thiệt hại toàn phần, cũng như thiệt hại phi vật chất do ý nghĩa đặc biệt của hiện vật.

Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành vàng cho biết, chi phí sửa chữa trang sức bằng vàng có thể ngang bằng với việc chế tác mới.

Trước đó, vào tháng 6, một sự cố tương tự xảy ra tại Italy khi một cặp du khách làm hỏng chiếc ghế đính pha lê Swarovski, còn gọi là "ghế Van Gogh", đang trưng bày tại Palazzo Maffei (Verona).

Hình ảnh camera an ninh cho thấy hai người giả vờ ngồi lên tác phẩm để chụp ảnh, khiến người đàn ông mất thăng bằng và làm sập chiếc ghế. Sau đó, họ lặng lẽ rời đi trước khi nhân viên bảo tàng phát hiện.

Chiếc ghế đính pha lê bị khách tham quan tạo dáng vô tình làm gãy (Ảnh: Palazzo Maffei).

Tác phẩm bị gãy hai chân và hư hỏng phần mặt ngồi, sau đó đã được sửa chữa. Vụ việc được xem là lời cảnh báo về sự bất cẩn của du khách khi tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật.