Bé gái bị xô ngã lộn cổ từ cầu trượt tại khu vui chơi chung cư ở Hà Nội

Vụ việc một bé gái bị bé trai lớn hơn bất ngờ xô ngã từ cầu trượt của khu vui chơi xuống nền đất đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đoạn video quay lại cảnh bé gái bị ngã khiến nhiều người không khỏi thót tim, bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng hiện tại của nạn nhân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.A. (sống tại phường Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, bé gái gặp nạn trong đoạn video được chia sẻ là con của anh. Sự cố xảy ra vào chiều tối 7/6 tại khu vui chơi thuộc khuôn viên của chung cư nằm trên đường Trần Bình.

Anh N.A. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, con gái anh và bé trai cùng đứng trên cầu trượt. Sau đó, bé trai bất ngờ xô đẩy bé gái từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến em bé ngã lộn cổ từ cầu trượt ở độ cao hơn 1m xuống đất. Toàn bộ vụ việc được camera giám sát ghi lại.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, bé trai được anh trai đưa tới khu vui chơi để giải trí. Anh trai của cậu bé có giải thích với gia đình anh N.A. rằng bé trai là "trẻ đặc biệt, có vấn đề về tâm lý và chưa biết nói”.

Sau tai nạn, con gái của anh N.A. không ngừng quấy khóc, xuất hiện tình trạng sưng nề ở vùng mắt phải, không ngất, không nôn.

Ngay lập tức, vợ chồng anh N.A. vội vã đưa con tới bệnh viện để kiểm tra. Ở thời điểm hiện tại, gia đình xác nhận tình trạng sức khỏe của bé gái đã ổn định. Song do gặp chấn thương ở hốc mắt nên gia đình đang cho bé nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Bố bé gái cho biết, sau vụ việc, gia đình vẫn chưa nhận được sự trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh em bé gây tai nạn.

"Chúng tôi chỉ mong con sớm phục hồi hoàn toàn. Việc gặp gỡ trao đổi với gia đình bé trai chỉ nhằm mục đích tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra sau này", anh N.A. chia sẻ.

Bé gái hiện trong bệnh viện điều trị, theo dõi tình trạng sức khỏe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ sự cố của gia đình, anh hy vọng đây là lời cảnh báo với các phụ huynh có con nhỏ khi đưa trẻ tới khu vui chơi tập thể cần theo dõi sát sao.

Sáng 9/6, trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, đại diện ban quản lý chung cư xác nhận có vụ việc xảy ra vào chiều tối 7/6. Đại diện ban quản lý đã gặp gỡ gia đình bé gái và dự định trình báo sự việc tới cơ quan công an khu vực để xác minh danh tính gia đình bé trai liên quan đến vụ việc.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được gia đình cháu bé có hành vi xô ngã bé gái ở đâu vì khu dân cư khá rộng", vị đại diện cho hay.

Theo người này, đây là sự việc đáng tiếc, ngoài mong muốn của các bên. Ban quản lý đang đồng hành cùng gia đình bé gái trong quá trình xử lý vụ việc và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các tình tiết liên quan.