"Báu vật trầm tổ" hơn 500 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 25/8, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết địa phương đã phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây trầm hương cổ thụ hơn 500 năm tuổi.

Cây trầm hơn 500 năm tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam (Ảnh: Trí Quân).

Theo lãnh đạo xã, cây trầm hương này được người dân địa phương gọi là "cây trầm tổ", cao khoảng 25m, chu vi gốc 2,6m, tán rộng hơn 11m. Cây sinh trưởng tự nhiên, tồn tại qua nhiều thế hệ và được người dân gìn giữ, bảo vệ như báu vật.

Cây trầm hương nằm trong Khu di tích lịch sử cách mạng Rôộc Cồn, thuộc xóm Bình, xã Phú Phong, huyện Hương Khê cũ, nay thuộc xã Hương Khê. Khu di tích gồm địa điểm Rôộc Cồn và đền Cây Chay.

Di tích gắn với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), từng là nơi hoạt động bí mật của Đảng bộ huyện Hương Khê, cất giấu tài liệu, in truyền đơn và tổ chức các cuộc họp quan trọng.

Cây cao khoảng 25m, chu vi gốc 2,6m, tán rộng hơn 11m (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 20/4/1931, tại đây diễn ra cuộc biểu tình lớn với hàng nghìn người tham gia, trở thành dấu mốc tiêu biểu của phong trào cách mạng địa phương.

Theo ông Nguyễn Trọng Vỹ, cây trầm hương này không chỉ là cá thể thực vật quý mà còn được xem như "nhân chứng sống" của lịch sử, gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của nhiều thế hệ người dân.

Việc được công nhận Cây Di sản Việt Nam góp phần tôn vinh giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, đồng thời khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử của cây.

Người dân dựng khung sắt, thép gai bao quanh để bảo vệ cây như báu vật, tránh kẻ xấu xâm hại (Ảnh: Dương Nguyên).

Với tuổi đời trên 500 năm, cây được đánh giá là nguồn gen thực vật quý, có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen cây trầm hương.

Thời gian tới, địa phương sẽ duy trì khu vực bảo vệ quanh gốc, thường xuyên theo dõi sinh trưởng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và hạn chế các tác động có thể ảnh hưởng đến bộ rễ, thân, tán cây.