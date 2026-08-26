Ít giờ trước khi hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2026, xem lại đoạn video quay trận chung kết lượt đi, anh Vũ Quang Huy (32 tuổi, ở Hà Nội) vẫn không khỏi bật cười.

Trong video là cảnh anh và vợ - chị Patcharaporn Wuttingam (31 tuổi, người Thái Lan) - ngồi ăn lẩu Thái, hồi hộp theo dõi các pha bóng.

Khi Hai Long và Quang Hải lần lượt ghi bàn, anh Huy không kìm được niềm vui sướng cười lớn, còn vợ tỏ rõ sự tiếc nuối, hi vọng đội nhà sớm có bàn rút ngắn tỉ số, sau đó gỡ hòa.

Sự đối lập về cảm xúc của đôi vợ chồng trẻ khiến khoảnh khắc xem bóng đá vốn quen thuộc trở nên đặc biệt hơn. Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự thích thú trước hình ảnh “mỗi người một phe” nhưng vẫn ngồi chung mâm.

Cảm xúc trái ngược của cặp vợ chồng khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ duyên gặp gỡ của cặp đôi Việt - Thái

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Huy cho biết, anh và vợ quen nhau tại Bangkok, Thái Lan năm 2024. Thời điểm đó, anh sang nước bạn làm việc tại một nhà hàng của người Việt. Một ngày, Patcharaporn cùng bạn đến dùng bữa tại nhà hàng nơi anh làm việc.

Chàng nhân viên người Việt lập tức bị ấn tượng bởi cô gái Thái Lan có đôi mắt to, tròn, nụ cười rạng rỡ. Patcharaporn khi ấy cũng cảm mến Quang Huy từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt điển trai, phong thái phục vụ chu đáo.

Bật cười phản ứng trái ngược khi xem bóng đá của chồng Việt Nam vợ Thái Lan (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Huy mạnh dạn làm quen và xin phương thức liên lạc của vị khách nữ xinh xắn. Thời gian đầu, cả hai giao tiếp với nhau bằng vốn tiếng Anh cơ bản, những câu khó diễn đạt, họ dùng tới phần mềm dịch.

Sau khoảng 3 tháng làm quen, cả hai chính thức thành một cặp và nên duyên năm 2025. Tháng 5/2025, Huy đưa vợ và con gái về Việt Nam để sinh sống, lập nghiệp.

Tại Việt Nam, Patcharaporn chủ yếu ở nhà chăm con và học tiếng Việt. Cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam, cảm nhận rõ sự nhiệt tình, dễ mến của những người xung quanh.

Bóng đá trở thành sợi dây kết nối

Quang Huy cho biết, anh rất thích xem bóng đá và thường không bỏ lỡ bất cứ trận thi đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Về phần vợ anh, trước đây, cô không mấy quan tâm đến môn thể thao này.

Song từ năm 2024, khi thấy chồng xem các trận đấu giữa các đội bóng của Việt Nam và Thái Lan, cô cũng bắt đầu hứng thú.

“Cô ấy là người Thái Lan nên đương nhiên sẽ cổ vũ cho đội Thái Lan. Cũng từ đây, hai vợ chồng phát sinh những tình huống dở khóc dở cười”, anh Quang Huy chia sẻ.

Mỗi khi xem các trận đấu, cả hai thường bình luận sôi nổi, cổ vũ nhiệt tình cho đội của nước mình. Đôi khi, anh Huy tìm cách trêu vợ để tạo thêm không khí vui nhộn trong gia đình.

Người chồng kể, tối 22/8, anh rủ vợ nấu lẩu Thái, vừa ăn, vừa xem màn tranh tài của các cầu thủ. Người vợ cũng vô tư chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu nấu một nồi lẩu thơm ngon.

Khi kết thúc trận đấu, nghe chồng giải thích, cô mới hiểu hóa ra đó là màn cà khịa đáng yêu của chồng. Người vợ quả quyết, lần sau sẽ không nấu lẩu Thái khi hai đội tuyển gặp nhau.

Đoạn video quay lại khoảnh khắc xem bóng đá hôm ấy của cặp đôi nhận về hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận. Nhiều người hài hước viết: "Thấy lo cho anh chồng".

Anh Huy cho biết, anh không ngờ đoạn video này lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Phần lớn bình luận đều thể hiện sự vui vẻ, hài hước, không có những ý kiến tiêu cực.

Gia đình nhỏ của anh Quang Huy và vợ người Thái Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong trận chung kết lượt về, anh Huy và vợ dự định sẽ theo dõi cùng gia đình anh ở quê nhà Hải Phòng.

“Lực lượng cổ vũ cho Việt Nam lần này đông hơn. Vợ tôi hi vọng Thái Lan có thể chiến thắng, còn tôi tin rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ tốt thành quả của mình và lên ngôi vô địch”, anh Huy cười nói.

Không giấu giếm cảm xúc, song người đàn ông khẳng định, chuyện vợ chồng mỗi người cổ vũ một đội tuyển không khiến gia đình xảy ra tranh cãi. Ngược lại, những trận đấu như vậy trở thành dịp để họ gắn kết, hiểu thêm về văn hóa, sở thích của nhau.