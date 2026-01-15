Gây sốt nhờ sự hướng dẫn tận tình

Tối 14/1, sau khi kết thúc ca trực và trở về phòng nghỉ trong khuôn viên bệnh viện, ông Nguyễn Tiến Phúc (66 tuổi, quê Ninh Bình) mở điện thoại như thói quen thường ngày.

Thế nhưng, thay vì vài cuộc gọi quen thuộc, màn hình hiện lên hàng trăm tin nhắn dồn dập từ người thân, bạn bè, thậm chí cả những người lạ ở nước ngoài liên hệ qua mạng xã hội.

Nhiều người gửi lời cảm ơn, hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự xúc động và tò mò về đoạn clip ghi lại cảnh ông tận tình hướng dẫn bệnh nhân, người nhà làm thủ tục thăm khám đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Mọi người nhắn bảo tôi nổi tiếng rồi, mà tôi chẳng hiểu chuyện gì”, ông Phúc cười hiền, chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bảo vệ Bệnh viện K bất ngờ “nổi tiếng” sau lời hướng dẫn bệnh nhân đến khám (Video: Ngô Thị Như Thơ).

Chỉ đến khi một người bạn gửi đoạn clip ghi lại cảnh ông tận tình hướng dẫn bệnh nhân và người nhà làm thủ tục thăm khám, người đàn ông 66 tuổi mới hiểu vì sao điện thoại mình “nóng” đến vậy.

Trong đoạn video do một bệnh nhân đăng tải, ông Phúc xuất hiện với trang phục chỉnh tề, gọn gàng.

Ông trực tiếp hướng dẫn và động viên người bệnh bằng giọng nói nhẹ nhàng, ôn tồn: “Với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ Bệnh viện K ngày đêm miệt mài túc trực, tâm huyết với ngành ung thư, đã nghiên cứu, đưa ra cho bệnh viện một liệu trình đặc trị cho nên hàng năm hàng triệu bệnh nhân ung thư được chữa khỏi.

Các bác bị bệnh ung thư không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, căn bệnh ung thư hoàn toàn có thể chữa khỏi. Hôm nay các bác đến khám bệnh, xin chuẩn bị đầy đủ thông tin đăng ký gồm họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại người thân, bệnh lý cần khám và tiền xét nghiệm.

Sau đó, các bác lấy sổ, số thứ tự, rồi vào sảnh chờ, ngồi trước cửa phòng đăng ký. Gọi số nào thì vào số đó, gọi cửa nào thì vào cửa đó để thăm khám".

Bên dưới bài đăng hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi cách nói chuyện nhẹ nhàng, gần gũi của ông Phúc.

Mở máy, người đàn ông ngồi đọc những dòng bình luận bên dưới video, ông vừa vui, vừa bất ngờ khi những việc mình làm suốt nhiều năm qua lại được chú ý đến thế.

Niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm nỗi lo. Ông Phúc cho biết, điều khiến ông băn khoăn nhất là sợ những lời hướng dẫn, chia sẻ của mình có thể vượt quá chuyên môn hoặc vô tình ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

“Tôi chỉ làm những gì mình nghĩ là tốt cho bệnh nhân và người nhà. Tôi mong việc đó không ảnh hưởng đến các bác sĩ thăm khám hay người bệnh”, ông nói.

Bác bảo vệ gây "sốt" cũng là bệnh nhân ung thư

Ít ai biết rằng, người bảo vệ lặng lẽ ấy cũng là một bệnh nhân ung thư. Năm 2017, ông Phúc phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn 3. Ông từng điều trị ở một số cơ sở y tế nhưng bệnh không thuyên giảm.

Khi chuyển đến Bệnh viện K, các bác sĩ xây dựng lại phác đồ điều trị, tiến hành phẫu thuật cắt phổi trái, kết hợp hóa chất, may mắn giữ lại được mạng sống. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, bệnh viện đã tạo điều kiện để ông ở lại làm bảo vệ.

Ông Phúc (bên phải) cũng là một bệnh nhân ung thư đang điều trị tại viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Công việc của ông gắn liền với Khoa Khám theo yêu cầu - nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân, cùng số lượng người nhà lên tới cả nghìn lượt. Chính tại đây, ông nhìn thấy nhiều người có cùng hoàn cảnh, tâm trạng như mình ngày đầu vào viện.

"Không một ngày nào tôi không nghe thấy tiếng gào khóc của bệnh nhân, người nhà khi nhận kết quả mắc ung thư", ông Phúc nói.

Người đàn ông kể, phần lớn bệnh nhân ung thư khi mới đến viện đều rơi vào trạng thái hoang mang, sốc tâm lý, mất phương hướng, không biết nên đi đứng, thăm khám thế nào. Ai cũng nghĩ mình đã rơi vào ngõ cụt. Nhìn họ, ông như thấy lại chính mình ngày trước.

Từ sự đồng cảm ấy, ông bắt đầu chủ động trò chuyện, hướng dẫn, động viên bệnh nhân và người nhà.

"Có người sau khi được tôi hướng dẫn đã gửi lời cảm ơn, họ nói nhờ có tôi mà họ bình tĩnh, có phương hướng giải quyết, tìm hướng điều trị", ông Phúc kể.

Chính những lời chia sẻ động viên đó khiến ông suy nghĩ làm cách nào để giúp đỡ được nhiều người hơn. Ông tự mình về nhà lên kịch bản, học cách nói, giới thiệu làm sao cho mọi người dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Rồi hàng ngày vào ca trực ông lại đứng trước bệnh nhân nhẹ nhàng tư vấn, hướng dẫn mọi người.

Gần 9 năm nay, đều đặn từ 4h, ông Phúc có mặt tại khu khám bệnh tầng 2, nhà A. Khi những bệnh nhân đầu tiên bước vào bệnh viện, ông là người mở cửa, hướng dẫn từng quy trình, chỉ rõ từng khu vực, giúp họ bớt bối rối trong những giờ phút đầu tiên.

Theo lời ông, phần thưởng lớn nhất không phải là những lời khen trên mạng xã hội, mà là những cái bắt tay, cái ôm, những giọt nước mắt cảm ơn của bệnh nhân.

Ông Phúc hướng dẫn người đến khám tại Khoa Khám bệnh (Ảnh: Mạnh Trần).

Giữa tháng 1, trong khi đoạn clip lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, ông Phúc vẫn đang điều trị ung thư phổi tái phát tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K.

Trước đó, năm 2024, các bác sĩ phát hiện ông có nốt di căn sang phổi còn lại và chỉ định xạ trị. Hiện khối u nằm ở phổi phải, gần cuống phổi và khe trung thất, không còn khả năng phẫu thuật, buộc phải điều trị bằng xạ trị kết hợp hóa chất.

Tuy nhiên ông rất lạc quan, cho rằng chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ, việc kéo dài sự sống không khó.

"Tôi kết hợp điều trị, tập luyện thể dục và giữ tinh thần thoải mái. Cái chết thì ai cũng sẽ phải đối mặt, nên còn sống ngày nào thì sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người ngày đó", ông Phúc nói.