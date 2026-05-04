Bangladesh: Cha lao xuống đường cứu con, thoát chết kỳ diệu khi tàu chạy

Sự việc xảy ra vào ngày 28/4 tại ga Bhairab (Bangladesh) khi một gia đình di chuyển trên chuyến tàu Titas từ Brahmanbaria đến Bhairab.

Theo đài Al Jazeera, con tàu đến ga muộn khoảng 90 phút. Khi người cha bế con bước xuống, tàu bất ngờ chuyển bánh, khiến đứa trẻ trượt khỏi tay và rơi xuống khoảng trống hẹp giữa sân ga và toa tàu.

Không chút do dự, người cha lập tức nhảy xuống đường ray, dùng thân mình che chắn cho con khi đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh.

Đoạn video ghi lại cho thấy người cha ép chặt con vào mặt đất và tường sân ga, tìm cách trú ẩn trong khoảng không bên dưới đoàn tàu. Ít nhất 8 toa tàu đã chạy qua phía trên hai cha con thời điểm đó.

Bangladesh: Cha lao xuống đường ray cứu con, thoát chết kỳ diệu khi tàu chạy (Nguồn: Al Jazeera).

Những người có mặt trên sân ga chỉ biết đứng nhìn trong bất lực cho đến khi đoàn tàu đi qua hoàn toàn.

Ngay sau đó, họ nhanh chóng lao tới, kéo hai cha con lên vị trí an toàn. May mắn, cả hai đều không bị thương nghiêm trọng. Đám đông vỡ òa, dành tràng pháo tay cho hành động nhanh trí và bình tĩnh của người cha.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ dũng cảm và tình phụ tử của người đàn ông, gọi anh là một người hùng thực sự.