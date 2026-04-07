Bác sỹ Việt Nam cứu hành khách Nhật nguy kịch ở độ cao 10.000m trên máy bay

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Nippon Airways (ANA), khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) vào khoảng 23h30 ngày 4/4, trên hành trình tới thành phố Toyama (Nhật Bản). Chuyến bay quá cảnh tại sân bay ở Tokyo.

Có mặt trên chuyến bay này, bác sỹ Nguyễn Hoàng Duy Tiến cho biết, khoảng 3h30 sáng 5/4, khi máy bay đang ở độ cao khoảng 10.000m, anh giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy thông báo khẩn cấp của tiếp viên phi hành đoàn.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay từ Việt Nam tới Nhật Bản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tiếp viên hàng không thông báo tìm bác sỹ trên máy bay do có hành khách gặp tình trạng khẩn cấp. Tôi lập tức ra khu vực xảy ra sự cố để kiểm tra", bác sỹ Tiến nhớ lại.

Tại hiện trường, một nữ hành khách người Nhật khoảng 50 tuổi được ghi nhận đã ngất xỉu sau khi đi vệ sinh. Bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, không phản ứng khi được hỏi chuyện, nước da chuyển sang màu tái nhợt.

Các tiếp viên cho biết bệnh nhân đi cùng chồng và con trai. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân nói, người phụ nữ không mắc bệnh nền, không có tiền sử bị bệnh tim mạch hay tiểu đường.

Bác sỹ hỗ trợ tình huống khẩn cấp trên máy bay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sử dụng máy đo huyết áp có trên máy bay, bác sỹ xác định huyết áp của bệnh nhân tụt sâu chỉ khoảng 70/40 mmHg. Đây là mức nguy hiểm có thể dẫn đến sốc, thậm chí ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Trong điều kiện hạn chế về thiết bị y tế trên máy bay, bác sĩ Tiến nhờ đội ngũ phi hành đoàn cung cấp bộ dụng cụ cấp cứu nâng cao. Anh được tiếp viên trưởng cung cấp danh sách các danh mục thuốc có sẵn trên máy bay. Sau khi kiểm tra, anh quyết định truyền dịch bằng dung dịch nước muối sinh lý để hỗ trợ bệnh nhân.

Theo bác sỹ Tiến, các tiếp viên hàng không có xin ý kiến từ anh, nhờ anh đánh giá tình huống này cần thiết phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp hay không.

“Việc xử trí trên máy bay khá khó khăn do không gian chật hẹp. Máy bay bắt đầu hạ độ cao và có rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, trong tình huống không có lựa chọn khác, tôi vẫn phải cố gắng thực hiện”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Sau khoảng 10-15 phút truyền dịch, bệnh nhân dần tỉnh lại, có thể giao tiếp, vận động tay chân và các chỉ số sinh tồn cải thiện rõ rệt. Huyết áp sau đó tăng dần qua từng lần kiểm tra. Khoảng 5 phút, anh lại kiểm tra các chỉ số một lần.

Ngoài ra, đội ngũ phi hành đoàn đã bố trí đổi chỗ ngồi của hành khách để bác sĩ tiếp tục theo dõi bệnh nhân cho đến khi máy bay hạ cánh.

Bác sỹ Tiến hoàn thành chương trình đào tạo bác sỹ nội trú vào năm 2021 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bác sĩ Tiến, nguyên nhân tụt huyết áp trên máy bay có thể đến từ nhiều yếu tố như thay đổi áp suất, bệnh lý tim mạch, rối loạn tuần hoàn não hoặc phản ứng cơ thể khi di chuyển đường dài. Tuy nhiên, do thiếu phương tiện chẩn đoán chuyên sâu, việc xác định chính xác nguyên nhân là không thể ngay tại thời điểm đó.

“Điều quan trọng nhất là giữ huyết áp ổn định để tránh nguy cơ ngừng tim hoặc tổn thương não”, bác sỹ nói.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, xe cứu thương và đội ngũ y tế có mặt kịp thời để chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tại địa phương. Quá trình bàn giao được thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp. Toàn bộ hành khách được yêu cầu ở lại chỗ trong khoảng 15 phút để ưu tiên công tác cấp cứu.

Bác sĩ Tiến đánh giá cao sự phối hợp của phi hành đoàn. Anh nhận thấy quy trình làm việc của các tiếp viên để xử lý tình huống khẩn cấp rất rõ ràng, chuyên nghiệp. Khi bác sỹ yêu cầu cung cấp các dụng cụ cần thiết và danh mục thuốc, tổ tiếp viên hỗ trợ tối đa trong quá trình xử lý. Việc liên hệ đội cấp cứu mặt đất cũng được thực hiện từ trước khi hạ cánh.

Trước khi anh Tiến rời khỏi máy bay, thay mặt đội ngũ phi hành đoàn, nữ tiếp viên trưởng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới vị bác sỹ đến từ Việt Nam.

Được biết, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến tốt nghiệp năm 2018, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú năm 2021 tại Đại học Y dược Cần Thơ. Anh hiện công tác tại Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

Bác sỹ trong một ca mổ nội soi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi Nhật Bản lần này của anh kéo dài 3 tháng tại Đại học Bệnh viện Toyama nhằm phục vụ chương trình học tập, trao đổi chuyên môn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sỹ Tiến cho biết, đây là lần đầu anh trực tiếp tham gia xử trí một ca cấp cứu trên máy bay. Dù chuyên ngành chính là chấn thương chỉnh hình, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp.

“Tôi nghĩ bất kỳ bác sĩ nào khi nghe thông báo cũng sẽ đứng dậy hỗ trợ, vì đó là trách nhiệm và phản xạ nghề nghiệp”, anh nói.