Bức chân dung suýt bị bán như phế liệu

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm của dư luận nước này những ngày qua. Nhân vật chính là một bác sĩ họ Tiêu, làm việc tại phòng khám gần một xưởng vẽ vừa đóng cửa.

Hồi đầu tháng 11 vừa qua, sau khi tan làm, bác sĩ Tiêu chuẩn bị lái xe đưa cô con gái 8 tuổi về nhà thì bất ngờ nhìn thấy một bức tranh sơn dầu trên chiếc xe thu gom rác đỗ bên ngoài phòng khám.

Bức tranh nằm lẫn trong xe đựng phế liệu (Ảnh: Sohu).

Bức tranh khắc họa một bé gái khoảng 4-5 tuổi, để tóc mái bằng, mặc chiếc áo khoác dày màu xanh lam. Dù một phần tác phẩm bị vùi lấp giữa đống đồ bỏ đi, ánh mắt trong trẻo có phần trầm tư của cô bé vẫn khiến vị bác sĩ chú ý.

Dù không am hiểu hội họa nhưng bác sĩ Tiêu cảm nhận được bức vẽ rất có hồn. Ánh mắt của nhân vật trong tranh khiến anh liên tưởng đến con gái mình. Vì vậy, anh không đành lòng nhìn cảnh bức tranh bị vứt ra bãi phế liệu.

Trước đó một ngày, người thu gom phế liệu từng đến phòng khám và được vị bác sĩ này hỗ trợ. Vậy nên khi thấy anh muốn giữ lại bức tranh, người thu gom rác lập tức đồng ý.

Sau khi mang tranh về nhà, bác sĩ Tiêu thấy phía sau bức tranh có dòng chữ viết tay ghi tên "Trương Hồng Đào". Tác phẩm được đặt tên là "Tư".

Nghĩ rằng có thể đây là manh mối tìm lại chủ nhân, bác sĩ Tiêu chụp ảnh, quay video rồi đăng lên mạng xã hội. Anh bày tỏ muốn tìm người sở hữu bức tranh và sẵn sàng trả lại miễn phí.

Không ngờ, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đạt hàng triệu lượt xem. Nhiều người để lại bình luận chia sẻ, hỗ trợ tìm kiếm thông tin dựa trên dòng chữ phía sau tác phẩm.

Bức tranh trở về với chủ cũ sau 11 năm

Theo truyền thông Trung Quốc, bức tranh có nhắc tới cái tên Trương Hồng Đào. Ông vốn là một giáo viên mỹ thuật tại Đại học Sư phạm ở thành phố Tín Dương. Ông có mối quan hệ thân thiết với họa sĩ Mã Tân Thành - người đã thực hiện bức chân dung này vào năm 2015.

Bức ảnh được vẽ vào năm 2015 (Ảnh: The Paper).

Thời điểm đó, con gái ông Trương mới 5 tuổi. Bức tranh được họa sĩ Mã Tân Thành sáng tác dựa trên một bức ảnh chụp cô bé trong chuyến đi chơi thuyền cùng gia đình.

Tác phẩm được đặt tên là "Tư", gợi hình ảnh một cô bé đang suy tư. Theo họa sĩ Mã Tân Thành, ông mất khoảng hai tuần để hoàn thành bức tranh sơn dầu này.

Khi ấy, ngoài công việc chính, ông còn dành thời gian rảnh để luyện vẽ. Vì quý mến con gái người bạn, ông từng thực hiện nhiều bức chân dung về cô bé.

Sau khi hoàn thành, họa sĩ tặng tác phẩm cho ông Trương. Tuy nhiên, một thời gian sau, ông Trương cho một học trò mượn bức tranh để trang trí phòng vẽ.

Phòng tranh trải qua quá trình chuyển đổi, sau đó đóng cửa. Khi nhân viên thu dọn đồ đạc, bức chân dung bị lẫn vào đống phế liệu và được đưa lên xe thu gom rác.

Suốt thời gian dài 11 năm, ông Trương không đề cập tới việc lấy lại bức tranh. Việc tác phẩm bị thất lạc xuất phát từ việc học trò của ông Trương mượn rồi thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng tranh khi nơi này bị đóng cửa.

Tháng 11 vừa qua, khi thấy đoạn video được bác sĩ Tiêu đăng tải lên trang cá nhân, ông Trương và họa sĩ Mã Tân Thành đều ngạc nhiên.

Sau 11 năm, cô bé 5 tuổi trong tranh nay đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi. Khi được nhìn lại chân dung thời thơ ấu, cô rất vui và xúc động.

Trước khi món đồ vật được trao trả lại cho chủ cũ, bác sĩ Tiêu cho biết, anh bất ngờ vì rất nhiều người quan tâm tới câu chuyện của mình.

Ban đầu, có người từng ngỏ ý mua lại bức tranh với giá 10.000 tệ (37 triệu đồng), nhưng anh từ chối. Anh cho rằng tác phẩm thuộc về người khác nên cần tìm đúng chủ nhân để gửi trả.

May mắn không lâu sau đó, anh đã liên hệ được với gia đình ông Trương và gửi lại bức tranh. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng đã hỗ trợ kết nối để tác phẩm được trở về với chủ nhân đích thực.

Theo The Paper/News