Aristino ký hợp tác với hãng điều chế nước hoa Pháp Parfums Parour Paris

Dấu mốc quan trọng trên hành trình nâng tầm phong thái quý ông Việt

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam, khẳng định việc hợp tác với Parfums Parour Paris là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Aristino.

Ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam, bà Aline Beheit Matar, Phó tổng giám đốc BOE Việt Nam, bắt tay hợp tác (Ảnh: BTC).

“Chúng tôi chọn lựa Parfums Parour Paris để cùng kiến tạo nên những dòng nước hoa được xem như trang sức dành cho phái mạnh, mảnh ghép tinh tế giúp kiện toàn phong cách, tôn vinh bản lĩnh và thần thái của quý ông Aristino.

Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm nước hoa đẳng cấp quốc tế nhằm nâng tầm trải nghiệm lối sống tinh tế, có chiều sâu văn hóa, góp phần định hình xu hướng và giá trị mới cho thị trường nước hoa cũng như văn hoá thưởng thức hương thơm của người Việt”, ông Khanh cho biết.

Ông Tăng Văn Khanh, đại diện thương hiệu Aristino, phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: BTC).

Bà Aline Beheit Matar, Phó tổng giám đốc BOE Việt Nam, đại diện Parfums Parour Paris, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hương thơm là ngôn ngữ của cảm xúc. Và khi mùi hương trở thành hình thái biểu đạt vô hình cho dấu ấn của những người đàn ông thành đạt thì đó là sự cộng hưởng hoàn hảo của một hình mẫu chuẩn mực.

Chúng tôi vinh dự khi được Aristino tin tưởng cùng đồng hành mang tinh hoa nghệ thuật chế tác hương thơm Pháp khắc họa chân dung những người đàn ông Việt Nam”.

Nối dài di sản - Kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên toàn cầu hóa

Từ những bộ trang phục cao cấp đến phong cách sống tràn đầy cảm hứng và tình yêu quê hương đất nước, Aristino đã góp phần xây dựng phong cách cho quý ông Việt Nam hiện đại: bản lĩnh, tự tin, tinh tế, kiên định và điềm tĩnh.

Hợp tác với Parfums Parour Paris, Aristino kỳ vọng sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác mùi hương Pháp và tầm nhìn của thương hiệu Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa sẽ không chỉ dừng lại ở câu chuyện sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn về giá trị đích thực: nước hoa trở thành dấu chấm phá sắc nét, hoàn thiện diện mạo và phong thái của quý ông Aristino trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Ông Tăng Văn Khanh và bà Aline Beheit Matar ký kết thỏa thuận hợp tác tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Aristino và Parfums Parour Paris cam kết tiếp tục đồng hành phát triển các dòng sản phẩm nước hoa cao cấp mới, lan tỏa tinh thần “Tiếp nối huyền thoại”, góp phần củng cố vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ phong cách quốc tế.