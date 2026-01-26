Amway Việt Nam lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng chương trình hiến máu "Chủ nhật Đỏ"

Chương trình tiếp nhận gần 400 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Cũng trong dịp này, ban giám đốc Amway Việt Nam nhận được bằng khen từ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác vận động, tổ chức và lan tỏa chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ qua nhiều năm.

Sự kiện thu hút hơn 600 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway Việt Nam tham gia (Ảnh: Amway Việt Nam).

Chương trình cũng đón tiếp đại diện các cơ quan trung ương, tổ chức nghề nghiệp và ngành y tế tham dự và theo dõi hoạt động, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với các hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nhà báo, Đại tá Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách phía Nam Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng BS. CKII Đào Văn Sinh - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM.

Đối với Amway, Chủ nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà đã trở thành một hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt, được gìn giữ và duy trì như một nét văn hóa sẻ chia xuyên suốt nhiều năm. Qua từng năm tổ chức, chương trình thu hút sự tham gia đều đặn của đội ngũ nhân viên, nhà phân phối và khách hàng trên khắp cả nước, cùng nhau trao đi những đơn vị máu với mong muốn góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho người bệnh.

Từ những hành động giản dị nhưng bền bỉ ấy, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự gắn kết và lối sống tích cực ngày càng được vun đắp trong cộng đồng Amway, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội chung tay tạo nên những giá trị nhân văn, thiết thực cho xã hội.

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Amway Việt Nam tiếp nhận gần 400 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị (Ảnh: Amway Việt Nam).

Máu không thể sản xuất nhân tạo, chỉ có thể được bổ sung thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện. Tại khu vực phía Bắc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiện cung cấp máu cho hơn 180 cơ sở y tế trong bối cảnh nguồn dự trữ còn thiếu hụt, trong khi tại TPHCM, lượng máu dự trữ hiện chỉ đạt khoảng 50% so với mức an toàn, khi nhu cầu điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện tiếp tục gia tăng.

Hiến máu tình nguyện không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và kịp thời của hệ thống y tế.

Trải qua 6 năm đồng hành, Amway Việt nam đã bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia gần 2.000 đơn vị máu và thu hút hơn 3.000 người tham gia. Chương trình khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ghi nhận vai trò đồng hành bền bỉ trong quá trình triển khai chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho bà Ôn Minh Hằng - Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam và ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam, nhằm biểu dương những đóng góp tích cực trong công tác vận động, tổ chức và lan tỏa chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Ban giám đốc Amway Việt Nam nhận bằng khen từ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Ảnh: Amway Việt Nam).

Đại diện ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tại TPHCM chia sẻ, sự đồng hành bền bỉ, trách nhiệm và tâm huyết trong 6 năm qua của Amway Việt Nam không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và nhân ái đến cộng đồng, đồng thời phát huy hiệu quả và mang lại những đơn vị máu tiếp thêm hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

Thượng tá, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm, Phụ trách Phòng Chính trị, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Trong nhiều năm đồng hành cùng Amway Việt Nam qua các mùa Chủ nhật Đỏ, mỗi lần trở lại, Amway đều mang đến cho chúng tôi những cảm xúc rất riêng, với tinh thần thiện nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Thay mặt các bệnh nhân đang điều trị, chúng tôi cảm ơn các tình nguyện viên Amway đã sẻ chia những giọt máu là món quà vô giá dành cho cộng đồng và những người đang cần được tiếp thêm sự sống”.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ, Amway Việt Nam đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ với cam kết phát triển doanh nghiệp song hành cùng trách nhiệm đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động hiến máu, Amway Việt Nam mong muốn lan tỏa chiến lược: Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động chăm sóc sức khỏe để theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trong năm 2026, Amway dự kiến sẽ tiếp tục triển khai chương trình tại Hà Nội vào tháng 3, phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thu hút khoảng 300-400 người tham gia.