Ám ảnh mất 100 triệu sửa xe, người Thái Nguyên đưa ô tô lên cầu tránh lũ

Sáng 24/8, thấy trời hửng nắng, ngớt mưa chị V. (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) mới di chuyển ra cầu Bến Tượng để đưa chiếc ô tô về nhà.

Trước đó, đêm 23/8, theo dõi tin tức thấy mực nước lũ sông Cầu dâng cao, vượt mức báo động 2, chị V. vội vàng lái ô tô lên cầu Bến Tượng. Người phụ nữ tìm một vị trí sát làn bên phải để đỗ chiếc xe.

Cùng thời điểm, bất chấp mưa lớn, nhiều người dân trong khu vực cũng đưa xe tới, xếp kín hai bên cầu.

Người dân Thái Nguyên đỗ xe trên cầu vì lo sợ mưa ngập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị V., việc chủ động đưa xe lên nơi cao ráo xuất phát từ kinh nghiệm của mùa mưa lũ năm trước. Khi đó, nhiều gia đình ở Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn do nước dâng cao đột ngột, không kịp di dời tài sản.

“Năm ngoái, tầng 1 nhà tôi chìm trong nước. Chúng tôi đưa ô tô, xe máy ra một khu vực khá cao nhưng vẫn bị ngập. Hết mùa lũ, tôi sửa ô tô hết 100 triệu đồng, sửa nhà, sắm mới một số đồ đạc hết 200 triệu đồng”, chị V. cho hay.

Bởi vậy, những ngày qua, khi nước sông bắt đầu dâng cao, gia đình đã di dời tài sản, tìm phương án đỗ xe. Cầu Bến Tượng trở thành địa điểm được gia đình lựa chọn vì địa thế cao.

“Tôi biết đỗ xe trên cầu có thể gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, đó cũng là cách làm bất đắc dĩ”, chị V. chia sẻ.

Đến 8h30, chị đã đưa xe về nhà. Người phụ nữ cho biết, sẽ liên tục cập nhật tình hình mưa lũ để có phương án bảo vệ tài sản.

Sống gần cầu Bến Tượng, chị Nguyễn Thắm cho hay, đêm 23 rạng sáng 24/8, nhiều chủ phương tiện đưa xe xếp thành 2-3 hàng dọc hai bên cầu.

Giao thông qua cầu Bến Tượng lúc 6h hôm nay (Ảnh: Thắm Nguyễn).

“Những người để xe ở đây chủ yếu sinh sống ở ven sông và các khu vực trũng thấp. Tôi sống ở chung cư, có thể quan sát được mực nước nên vẫn an tâm để xe dưới hầm”, chị Thắm nói.

Vô tình biến thành bãi đỗ xe tránh lũ, cây cầu sáng sớm nay gần như tê liệt. Dòng xe máy, ô tô ở cả hai hướng gần như không thể di chuyển khi diện tích mặt cầu bị thu hẹp. Nhiều người mất khoảng 1 tiếng để thoát khỏi điểm tắc và đi qua cây cầu dài khoảng 700m.

Anh Minh Toàn (phường Phan Đình Phùng) cho hay, tôi mất 50 phút mới luồn lách sang được phía bên kia sông. Ai cũng sốt ruột vì lo lắng muộn giờ đi học, đi làm.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển. Đến khoảng 9h, cơ bản các phương tiện đã được di dời, trả lại không gian thông thoáng cho cây cầu.

Ngày 23/8, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ 19h ngày 22/8 đến 7h ngày 23/8, nhiều nơi tại Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Cây Thị 66,6mm, Nam Hòa 65mm, Vũ Chấn 63,2mm, Quân Chu 61,6mm và Cúc Đường 61,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa, trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi; sạt lở, sụt lún đất tại sườn dốc, taluy dương, khu dân cư, tuyến đường giao thông và khu vực có công trình đang thi công.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ngầm tràn và khu vực ven sông, suối. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở và sụt lún đất được xác định ở cấp 1.

Theo cảnh báo, từ đêm 23/8 đến ngày 24/8, lũ trên sông Cầu tại tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có xu thế tăng.