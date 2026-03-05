AEON MALL Hà Đông nâng tầm trải nghiệm: Diện mạo mới vào tháng 6

Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông (Ảnh: AEON MALL).

Những vách ngăn "biết nói" và triết lý "món quà lớn"

Tại AEON MALL Hà Đông, nhịp mua sắm vẫn diễn ra hối hả nhưng xen lẫn vào đó là sự xuất hiện của những tấm hoarding (vách che) được thiết kế đầy cảm hứng. Thay vì cảm giác khô khan của một công trường, những vách ngăn này lại khơi gợi sự tò mò về một diện mạo mới đang dần thành hình.

Đây là cách đơn vị vận hành âm thầm "gói ghém" một món quà lớn để tri ân khách hàng - những người đã gắn bó với AEON MALL Hà Đông như một điểm đến thân thuộc. Việc tạm ngưng hoạt động một số khu vực để nâng cấp, cải tạo các gian hàng có thể gây ra những bất tiện nhỏ, nhưng đó là nỗ lực để hiện thực hóa định hướng "Điểm đến mua sắm giải trí đích thực".

Mỗi tấm vách ngăn nghệ thuật chính là lớp vỏ bọc cho sự đổi mới toàn diện về danh mục thương hiệu và chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến một hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất cho mọi khách hàng.

Vách ngăn trang trí trong trung tâm AEON MALL Hà Đông (Ảnh: AEON MALL).

Vách ngăn trang trí đẹp mắt tại các gian hàng cải tạo (Ảnh: AEON MALL).

Nâng cấp hệ thống gian hàng: Hội tụ thương hiệu quốc tế và nội địa

Cuộc chuyển mình lần này của AEON MALL Hà Đông không đơn thuần là thay đổi lớp vỏ bên ngoài, mà là sự đổi mới về nội dung bên trong:

Tái cấu trúc danh mục thương hiệu: AEON MALL Hà Đông đưa vào các mô hình cửa hàng theo chủ đề riêng từ các thương hiệu quốc tế, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp cùng các nhãn hàng nội địa (Local Brands) hàng đầu.

Đồng hành cùng đối tác nâng cấp dịch vụ: Không chỉ đưa về các thương hiệu mới, AEON MALL Hà Đông còn chủ động đồng hành cùng các đối tác hiện hữu để cải thiện không gian cửa hàng và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ theo tinh thần tận tâm của Nhật Bản.

Điểm chạm trải nghiệm mới: Các khu vực tương tác cộng đồng, không gian giải trí văn hóa được chú trọng, hướng tới mục tiêu kết nối mọi thế hệ.

Sự kiện sinh nhật lần thứ 5 của AEON MALL Hà Đông (Ảnh: AEON MALL).

Lễ hội Cosplay Fantasia tại AEON MALL Hà Đông (Ảnh: AEON MALL).

Niềm vui không gián đoạn

Một điểm cộng lớn khiến AEON MALL Hà Đông vẫn giữ được sức hút trong giai đoạn cải tạo là chiến lược "Sức sống kép". Đơn vị kiên quyết không để không gian rơi vào trạng thái đóng băng.

Để bù đắp cho những bất tiện tạm thời của khách hàng, AEON MALL Hà Đông chủ động tăng mạnh tần suất các sự kiện giải trí, hoạt động hoạt náo và các chương trình ưu đãi đặc quyền từ các gian hàng đang vận hành. Đây là chiến lược vừa mang lại niềm vui tinh thần và giá trị kinh tế trực tiếp cho khách hàng, vừa thúc đẩy sức mua cho các nhãn hàng hiện hữu.

Sự kiện hoạt náo tại không gian sảnh của AEON MALL Hà Đông (Ảnh: AEON MALL).

Theo lộ trình, hệ thống gian hàng được nâng cấp và không gian trải nghiệm mới sẽ trình làng vào tháng 6. Cuộc lột xác từ bên trong này không chỉ khẳng định vị thế của AEON MALL Hà Đông, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng để dành tặng khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.