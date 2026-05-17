500 con gà chết ngạt, chủ trại rơi nước mắt bởi cuộc gọi gần nửa đêm

Ngày 16/5, ông Lê Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An, tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn công tác của Hội đã đến động viên gia đình anh Vũ Đình Thuật (trú xóm Bạch Y, xã Tân An) sau sự cố chuồng trại gây thiệt hại trong chăn nuôi.

“Chiều 15/5, hệ thống dẫn nước làm mát khu chuồng trại chăn nuôi gà của gia đình anh Thuật gặp sự cố, dù đã nhanh chóng được khắc phục nhưng cũng khiến gần 500 con gà 65 ngày tuổi bị chết ngạt”, ông Thuận thông tin.

Người dân trong xóm hỗ trợ gia đình chị Hà làm thịt đàn gà bị ngạt (Ảnh: Lê Thuận).

Gia đình anh Thuật nuôi khoảng 14.000 con gà cho một công ty sản xuất thực phẩm. Đàn gà 65 ngày tuổi, đạt trọng lượng mỗi con hơn 2kg, dự kiến sẽ xuất chuồng trong 10 ngày tới.

Khoảng 14h30 ngày 15/5, hệ thống dẫn nước làm mát trong khu chăn nuôi bị tắc. Dù gia đình anh Thuật nhanh chóng tháo đường ống dẫn nước, tìm và khơi thông vị trí bị tắc nhưng phải gần 30 phút sau sự cố mới được khắc phục.

Thời điểm này, thời tiết nóng bức, hệ thống phun sương trên mái vẫn hoạt động nhưng do thiếu nước làm mát trong khu chăn nuôi khiến nhiều con gà có biểu hiện lả, sốc nhiệt.

Theo chị Hoàng Thị Hà (vợ anh Thuật) số gà bị sốc nhiệt rải rác khắp chuồng, đặc biệt là ở những khu vực có mật độ nuôi cao.

Nhìn số gà chết chất thành đống, chị Hà xót của và hoang mang, không biết xử lý bằng cách gì. Hay tin, nhiều người dân trong xóm đã đến hỗ trợ gia đình làm thịt gà và mua "giải cứu".

Rất đông người dân đến động viên, mua hỗ trợ giúp gia đình chị Hà giảm bớt thiệt hại do sự cố trong chăn nuôi (Ảnh: Lê Thuận).

“Gà chết do sốc nhiệt, làm thịt ngay nên chất lượng đảm bảo, bà con mua ủng hộ giá 50.000 đồng/con. Thực tế mọi người còn chuyển thêm tiền, thậm chí có người mua 1 con, chuyển tiền 2 con, người mua 900.000 đồng nhưng thanh toán 1 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ làm thịt, mua ủng hộ mà mọi người còn sẵn sàng mang gà đi giao cho những khách ở xa”, chị Hà chia sẻ.

Từ chiều tối đến khoảng 22h ngày 15/5, mặc dù trời mưa, bà con còn bận dọn lúa, rơm nhưng tranh thủ đến hỗ trợ, động viên chị Hà và gia đình. Một số hộ dân mãi đến 23h cùng ngày mới biết vụ việc, vẫn gọi điện hỏi thăm và cho biết sẵn sàng hỗ trợ nếu chị Hà cần giúp đỡ.

“Tình cảm của anh em, họ hàng, làng xóm khiến tôi rơi nước mắt”, bà chủ trang trại chăn nuôi gà tâm sự.

Gia đình chị Hà đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà được 4 năm. Đây là lần đầu tiên khu chăn nuôi xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến tổng đàn.

Trước dự báo mùa hè khắc nghiệt, sẽ có nhiều đợt nắng nóng kỷ lục, gia đình anh Thuận cũng đã lên phương án chống nóng cho đàn gà. Phương án dự phòng trong tình huống mất điện hay cắt điện luân phiên cũng đã được hộ chăn nuôi chuẩn bị, nhằm không để bị động hay xảy ra sự cố gây thiệt hại về đàn gà.