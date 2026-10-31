20 gia đình Hà Nội nhận khen thưởng và hơn 100 tỷ đền bù dự án quốc lộ 1A

Sáng 31/10, nhiều hộ dân đã có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt để tham dự Hội nghị khen thưởng các tổ chức, hộ gia đình bàn giao mặt bằng trước thời hạn thuộc dự án Trục không gian quốc lộ 1A.

Sau hội nghị, 14 hộ dân thuộc nhóm này đã được nhận tiền đền bù cho các phần đất gia đình nhường cho dự án.

Các hộ dân được nhận khen thưởng khi bàn giao mặt bằng sớm (Ảnh: V.V).

Di chuyển từ khu vực phố cổ đến UBND phường Hoàng Liệt khá sớm, bà Đỗ Thị Nhị (trú ở phố Quốc Bảo, Hà Nội) cùng chị gái hồi hộp chờ tới lượt nhận bằng khen và tiền đền bù.

Khu đất của bà và chị gái rộng hơn 49m2, nằm gần đường tàu, được bố mẹ để lại trước khi qua đời. Trên mảnh đất này có nhà 1 tầng kèm 1 tum. Do sức khỏe yếu, ban đêm hay giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi tàu nên bà Nhị cho thuê lại, chuyển về sống cùng các con.

Bà Nhị (thứ hai bên trái) đang làm thủ tục giấy tờ trước khi nhận đền bù cùng chị gái (Ảnh: Trần Thành Công).

Biết đất của gia đình nằm trong dự án mở rộng quốc lộ 1A, ban đầu bà Nhị khá lo lắng. Tuy nhiên, bà hiểu đây là chủ trương chung, phục vụ sự phát triển của đất nước nên chung tay, đồng thuận.

"Tôi hy vọng tuyến đường khi hoàn thành sẽ rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn, môi trường khang trang, sạch đẹp. Con cháu mình sẽ được hưởng những điều tốt đẹp đó", bà bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay của người dân để phường triển khai dự án thuận lợi theo đúng kế hoạch (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt trân trọng cảm ơn 198 hộ gia đình và 7 tổ chức trên địa bàn đã phối hợp, ủng hộ, tạo điều kiện cho phường, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng chủ đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1A.

Theo ông Tuấn, đoạn tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt dài khoảng 2km, liên quan đến 194 hộ có đất ở, 4 hộ có đất nông nghiệp và 7 tổ chức nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng.

Một trong những hộ đầu tiên của phường Hoàng Liệt nhận tiền đền bù (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện các quy trình từ điều tra, kê khai, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đến lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong sáng 31/10, phường tổ chức chi trả tiền đợt đầu cho 14 hộ gia đình với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng, đồng thời khen thưởng 20 hộ gia đình và 3 tổ chức có thành tích phối hợp tốt, sớm chấp hành và bàn giao mặt bằng.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, trục không gian quốc lộ 1A là dự án trọng điểm của quốc gia và thành phố Hà Nội, yêu cầu tiến độ triển khai nhanh. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều khó khăn, song nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, chủ đầu tư và sự đồng thuận của người dân, nhiều diện tích mặt bằng đã được giải phóng nhằm đảm bảo tiến độ thi công. Các hộ dân có phần đất chịu ảnh hưởng được nhận tiền đền bù với hệ số nhân đôi và được tái định cư bằng đất.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay của người dân để phường triển khai dự án thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Ông Tuấn cũng cho biết, Hoàng Liệt sẽ tiếp tục triển khai đợt chi trả cho các hộ còn lại. Để người dân an tâm bàn giao đất, phường đề nghị chủ đầu tư phối hợp với phường chuẩn bị nguồn tiền chi trả cho người dân. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạ tầng khu vực tái định cư để bà con nhân dân sớm được nhận suất tái định cư, ổn định cuộc sống.

Tổng số tiền 14 hộ gia đình nhận về là hơn 100 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Người dân đã vất vả khi thực hiện giải phóng mặt bằng nên trong quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chúng tôi phải tạo điều kiện tốt nhất, hạn chế tối đa những khó khăn phát sinh. Phường cam kết luôn đồng hành cùng bà con, cố gắng thực hiện tốt nhất trách nhiệm của mình để người dân yên tâm, đồng thuận", ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt, tổng chiều dài tuyến qua địa bàn phường dài 2.102m, thiết kế mặt cắt ngang rộng 90m, tổng diện tích đất thu hồi là 110.2652m2, trong đó, đất ở đô thị 11.674m2, ảnh hưởng trực tiếp đến 194 hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp 1.166m2 liên quan đến 4 hộ dân...

Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án khoảng 36,3km, điểm đầu kết nối với Vành đai 1 (tại vị trí nút giao hầm Kim Liên), phường Kim Liên, Bạch Mai; điểm cuối kết nối Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ.

Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Quy mô mặt cắt ngang dự án là 90m, đảm bảo cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Dự án được đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Từ đầu tháng 10, một số phường, xã ở Hà Nội có dự án đi qua đã bắt đầu chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng của dự án này.