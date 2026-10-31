Steve Jobs từng phản đối màn hình cảm ứng trên laptop như thế nào?

Tại sự kiện “Back to the Mac” diễn ra ngày 20/10/2010, Apple giới thiệu MacBook Air với thiết kế mỏng. Thời điểm đó, thị trường đã xuất hiện nhiều mẫu laptop có màn hình cảm ứng. Một số phóng viên đặt câu hỏi với Steve Jobs về lý do MacBook Air không được trang bị tính năng này.

Người dùng MacBook Pro thế hệ mới có thể thao tác trực tiếp trên màn hình, cách sử dụng từng bị Steve Jobs chỉ trích (Ảnh: Apple).

Steve Jobs đưa ra quan điểm phản đối việc phải liên tục giơ tay chạm vào màn hình đặt thẳng đứng. Theo ông, cách sử dụng này thiếu tự nhiên, có thể gây mỏi và không phù hợp khi làm việc trong thời gian dài.

“Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm với người dùng và kết quả cho thấy cách làm này không hiệu quả. Các bề mặt cảm ứng không nên đặt ở vị trí thẳng đứng. Xét về công thái học, cách bố trí này rất tệ.

Các bề mặt cảm ứng nên được đặt nằm ngang. Dù trông rất ấn tượng khi trình diễn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ bắt đầu thấy mỏi. Nếu dùng lâu hơn nữa, bạn sẽ có cảm giác như cánh tay mình sắp rụng rời”, Steve Jobs nói về màn hình cảm ứng trên laptop.

Steve Jobs từng cho biết Apple không có kế hoạch đưa màn hình cảm ứng lên laptop, thay vào đó tập trung phát triển bàn di chuột đa điểm để người dùng thực hiện các thao tác cảm ứng mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Xem lại khoảnh khắc Steve Jobs chỉ trích màn hình cảm ứng trên laptop và cách sử dụng tính năng này trên MacBook Pro mới (Video: The Verge).

Quan điểm của Steve Jobs về màn hình cảm ứng trên laptop có hoàn toàn chính xác?

Quan điểm của Steve Jobs có cơ sở về mặt công thái học, đặc biệt khi người dùng phải thường xuyên đưa tay lên màn hình đặt thẳng đứng. Tuy nhiên, màn hình cảm ứng trên laptop vẫn có những tình huống sử dụng phù hợp.

Một số mẫu laptop có màn hình cảm ứng được thiết kế với bản lề cho phép gập hoặc xoay màn hình để sử dụng ở nhiều tư thế. Người dùng có thể đặt màn hình nằm phẳng hoặc gập ngược màn hình ra phía sau bàn phím để biến thiết bị thành máy tính bảng. Nhờ đó, họ có thể thao tác cảm ứng trong tư thế khác với việc sử dụng laptop thông thường.

Một mẫu laptop có màn hình cảm ứng và khả năng gập để sử dụng như máy tính bảng (Ảnh: Pinterest).

Tuy nhiên, MacBook Pro mới của Apple không có thiết kế bản lề cho phép gập màn hình ra phía sau để sử dụng như máy tính bảng. Người dùng chủ yếu thao tác cảm ứng khi màn hình vẫn ở vị trí thông thường, tương tự tình huống mà Steve Jobs từng đề cập.

Giải thích về việc đưa màn hình cảm ứng lên MacBook Pro, Apple cho rằng thói quen sử dụng thiết bị công nghệ của người dùng đã thay đổi. Hãng cũng nhấn mạnh cảm ứng là phương thức điều khiển bổ sung, hoạt động cùng bàn phím và bàn di chuột.

Thế hệ MacBook Pro màn hình cảm ứng mới sử dụng màn hình PROLED XDR, chip M5 Pro hoặc M5 Max và có hai kích thước 14 inch, 16 inch. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm từ 79,999 triệu đồng.

Bạn đọc nghĩ sao về việc Apple mang tính năng cảm ứng lên MacBook Pro nhưng lại chỉ cho phép người dùng sử dụng màn hình dựng đứng? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới.