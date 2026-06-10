vivo X Fold 6 bất ngờ xuất hiện tại giải quần vợt Roland Garros

Mẫu smartphone màn hình gập được cho là vivo X Fold 6, được phát hiện trên tay nữ diễn viên nổi tiếng Chu Châu trong trận chung kết đơn nữ.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một chiếc điện thoại gập sở hữu thiết kế cao cấp với tông màu xanh ngọc nổi bật (Ảnh: Gizmochina).

Dù hãng điện thoại Trung Quốc chưa xác nhận danh tính thiết bị, nhưng nhiều nguồn tin rò rỉ cùng người dùng mạng xã hội đều cho rằng đây chính là vivo X Fold 6, mẫu smartphone màn hình gập được đồn đoán sẽ ra mắt vào cuối tháng 6.

Theo các thông tin rò rỉ, máy có thể được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, dòng chip cao cấp dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng di động mạnh nhất trên thị trường.

Một trong những thông số đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng lên tới 6.900 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là mức dung lượng pin rất lớn đối với một thiết bị màn hình gập, vốn thường phải đánh đổi giữa độ mỏng và thời lượng sử dụng do giới hạn về không gian bên trong.

Vivo X Fold 6 sẽ được định vị là một chiếc điện thoại gập tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để mang lại nhiều hơn chỉ là một màn hình lớn hơn (Ảnh: Gizmochina).

Theo thông tin từ Gizmochina, vivo X Fold 6 có thể được trang bị camera chính độ phân giải 200MP, đi kèm camera góc siêu rộng 50MP và camera tiềm vọng 50MP.

Nếu những thông tin này chính xác, vivo nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì định hướng tập trung vào khả năng nhiếp ảnh trên dòng điện thoại màn hình gập cao cấp của mình. Một số nguồn tin cũng cho biết thiết bị vẫn sử dụng cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên tương tự thế hệ trước.

Bên cạnh phần cứng, nhiều báo cáo cho rằng vivo đang chú trọng hơn đến các tính năng phục vụ năng suất làm việc và trí tuệ nhân tạo trên thế hệ smartphone màn hình gập mới. Tuy nhiên, hiện hãng chưa công bố đầy đủ các tính năng AI sẽ xuất hiện trên sản phẩm.

Trước đó, vivo đã xác nhận X Fold 6 sẽ được cài sẵn OriginOS 6 Fold cùng phiên bản nâng cấp của Atomic Workbench. Đây là công cụ được thiết kế nhằm hỗ trợ đa nhiệm, cho phép người dùng làm việc với nhiều ứng dụng trong cùng một không gian hiển thị.

Xu hướng phát triển smartphone màn hình gập trong những năm gần đây cũng đang dịch chuyển từ việc đơn thuần mở rộng kích thước màn hình sang nâng cao trải nghiệm đa nhiệm, xử lý công việc và tích hợp các tính năng AI. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của những tính năng này vẫn cần được kiểm chứng sau khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Do vivo chưa công bố cấu hình và tính năng hoàn chỉnh của X Fold 6, phần lớn thông tin hiện nay vẫn dựa trên các nguồn rò rỉ và chưa được xác nhận. Vì vậy, những đánh giá về hiệu năng, khả năng AI hay vị thế của sản phẩm trên thị trường vẫn cần được tiếp cận một cách thận trọng.

Sự xuất hiện của thiết bị được cho là X Fold 6 tại Roland Garros phần nào hé lộ thiết kế của mẫu smartphone màn hình gập mới. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về sản phẩm nhiều khả năng chỉ được làm rõ khi vivo chính thức giới thiệu thiết bị trong thời gian tới.